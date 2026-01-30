APT、物流課題の無料相談サービス「KABEUCHI」をローンチ

株式会社APT

自動倉庫システムや物流ITソリューションを展開する株式会社APT（本社：千葉県千葉市、代表取締役：井上 良太、以下APT）は、物流に関するあらゆる悩みを専門家に無料で相談できる新サービス「KABEUCHI」を正式リリースいたしました。

「KABEUCHI」公式ページ：https://n-apt.com/kabeuchi

背景：なぜ今、物流に「壁打ち」が必要なのか

現在、物流業界は「2024年問題」に伴う輸送能力の不足や、人件費・燃料費の高騰、さらにはDX・自動化への対応など、歴史的な転換期にあります。

多くの企業で「何から手をつければいいか分からない」「既存ベンダーの提案が自社に最適か判断できない」といった、「本格的な発注の前段階の悩み」が急増しています。また、既存ベンダー、コンサルや物流関連会社では、各社の置かれている状況から解決しきれない悩みがあることも懸念されました。

APTはメーカーでも物流業者でもない、第三者の視点から、「漠然とした悩み」を解きほぐす場として、もっとも気軽に、かつプロの知見に触れられる「KABEUCHI」を開始しました。

荷主企業にとって、物流の悩みを相談できるパートナーは、物流不動産会社、3PL業者、マテハンメーカー、などが存在している。

一概には言えないが、各々の事業ゴールと「物流の効率化」は相反するテーマを内包しており、真に顧客目線に立った提案となりづらいケースもあるのではと感じ、第三者・中立の立場でのAPTとして、ご相談を受けることがこれまで多々存在していた。

物流無料相談サービス「KABEUCHI」の3つの特徴

- 「何でも」話せる、完全無料のオンライン相談 自動倉庫の導入検討、配送コストの見直し、WMS（倉庫管理システム）の選定、あるいは「そもそも何が課題かわからない」といった状態でも構いません。特定の製品販売を目的としないフラットな視点でアドバイスします。- 物流のプロによる「思考の言語化」 数多くの現場を見てきたAPTのコンサルタントが聞き役となり、お客様の頭の中にある課題を整理・言語化します。セカンドオピニオンとしての活用も可能です。- 最短即日のスピード対応 専用フォームから申し込むだけで、煩わしい手続きなしにスピーディに相談の場を設定。意思決定のスピードを落としません。

相談内容の例：

- 「物流コストを削減したいが、どこに無駄があるか見てほしい」- 「自動化を検討しているが、費用対効果（ROI）が合うか不安」- 「今の物流業者との契約内容が妥当かどうか意見がほしい」- 「最新の物流トレンドや他社事例を知りたい」

株式会社APT 担当者コメント

「物流の現場では、日々新しい技術や課題が生まれています。しかし、多くの担当者様が『こんな初歩的なことをコンサルに聞いていいのか』と躊躇されている現実もあります。KABEUCHIは、文字通りテニスの壁打ちのように、ご自身の考えをぶつけていただく場所です。このサービスを通じて、日本の物流が少しでもスムーズに回るお手伝いができればと考えています。」

【株式会社APTについて】

APTは、最先端の物流自動化ソリューションを提供するエンジニアリング集団です。自動倉庫システムの構築からソフトウェア開発、物流コンサルティングまで、ワンストップで「次世代の物流インフラ」を創造します。

会社名： 株式会社APT所在地： 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデン B棟 22階代表者： 代表取締役 井上 良太URL： https://n-apt.com/

