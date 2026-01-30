リヴァンプがMILIZE へ資本参画、経営支援を開始

株式会社リヴァンプ

株式会社リヴァンプ（本社：東京都港区、代表取締役社長 執行役員CEO：湯浅 智之、以下：リヴァンプ）は、フィンテック／AI 領域に特化したスタートアップ企業である株式会社 MILIZE（本社：東京都港区、代表取締役：田中 徹、以下： MILIZE）へ資本参画し、経営支援（以下：本件）を開始いたします。

本件は、株式会社横浜フィナンシャルグループ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：片岡 達也、以下：横浜FG）のAI 活用ならびにフィンテック領域を強化するために行われるMILIZE への投資と同時に実施いたします。

MILIZE は、2009 年に設立されたフィンテック／AI 領域に特化したスタートアップ企業であり、銀行・保険会社・証券会社などの金融機関向けに自社開発のプロダクトやAI ソリューションを提供しています。特に「金融×AI」を強みとし、ライフプランシミュレーションや資産運用アドバイスツール、AI を活用した法人営業支援など、幅広いサービスを展開しており、近年は生成AI や機械学習を活用した先進的な案件も多数手掛けています。

一方、昨今、金融業界では、デジタル化やAI 技術の急速な進展により、業務の高度化や新たなサービス創出が求められています。金融機関各社はAI 投資を積極的に進めており、MILIZE にとっても大きな事業機会となっています。

このたびリヴァンプは、MILIZE の戦略遂行力・組織力のさらなる進化に向けた経営体制強化を行うパートナーとしてMILIZE へ資本参画し、経営支援を開始いたします。MILIZE がこれまで築いてきた金融知見とAI 技術を融合した事業モデルをさらに発展させながら、大企業の基盤とスタートアップの志を繋ぐ「懸け橋」としての役割を果たすことにより、MILIZE の可能性を最大限に引き出し、次の飛躍に向けた実行支援を行います。

なお、今回の資本参画により、横浜FG およびリヴァンプから取締役各1 名が就任、さらにリヴァンプからは経営支援チームを派遣する予定です。

リヴァンプは、“企業を芯から元気にする”という経営理念のもと、「経営支援事業」「DX 事業」「投資事業」を主要な事業とし、支援企業の中長期的な成長にコミットするパートナーとして経営改革を推進しております。企業の可能性を最大限に引き出すには、現場に深く入り込み、経営陣・現場とともに課題の本質を捉え、実行に移すことが不可欠です。リヴァンプはこうした取組を通じて、支援先の中長期的な成長の実現に貢献することを目指しています。また、資本参画は、単なる資金提供にとどまらず、リヴァンプの豊富な経営支援ノウハウにより企業がその強みを活かし、大企業との連携を含む事業成長の機会をより確実に実現できるよう、責任ある立場で支援していくための取組です。

リヴァンプは、これからも“企業を芯から元気にする”真のプロフェッショナル集団として、優れたポテンシャルを有する企業の成長を支援し、その挑戦に伴走してまいります。

本件スキーム

【MILIZE の概要】

会社名： 株式会社 MILIZE（ミライズ）

本社： 東京都港区芝浦4 丁目12 番38 号 CANAL GATE SHIBAURA（キャナル ゲート芝浦）ビル

代表者： 代表取締役社長 田中 徹

設立： 2009 年4 月

事業内容： ・ AI・ビッグデータサービス事業

・ 個人資産形成支援事業

・ 金融・市場サービス事業

URL： https://milize.co.jp/

【横浜フィナンシャルグループの概要】

会社名： 株式会社 横浜フィナンシャルグループ

本社： 東京都中央区日本橋2 丁目7 番1 号東京日本橋タワー34F

代表者： 代表取締役社長 片岡 達也

設立： 2016 年4 月

事業内容： ・ 銀行および銀行法により子会社とすることのできる会社の経営管理

・ 前号に掲げる業務に付帯関連する一切の業務

・ 前二号に掲げる業務のほか、銀行法により銀行持株会社が営むことができる業務

URL： https://www.yokohamafg.co.jp

【リヴァンプの概要】

会社名： 株式会社 リヴァンプ

本社： 東京都港区北青山2-12-16 北青山吉川ビル3F

代表者： 代表取締役社長 執行役員CEO 湯浅 智之

設立： 2005 年9 月

事業内容： ・ 経営実務／CxO 支援／経営企画業務

・ マーケティング戦略・クリエイティブ実行支援

・ 経営／戦略／業務／コンサルティング

・ デジタル＆IT ソリューション

・ 事業会社運営、エクイティ投資

URL： https://www.revamp.co.jp