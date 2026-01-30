【愛媛・松山】三福グループのマスコットキャラクター「5歳のプロレスラー 間取り太郎」のぬいぐるみが本社に登場

株式会社三福ホールディングス三福グループ 間取り太郎ぬいぐるみが本社に登場！

株式会社三福ホールディングス（本社：愛媛県松山市）は、三福グループのマスコットキャラクター「5歳のプロレスラー 間取り太郎」の大型ぬいぐるみを本社3階に設置しました。

「間取り太郎」は、住まいや間取りをもっと身近に・親しみやすく感じてほしいという想いから生まれた、三福グループのオリジナルキャラクターです。

5歳のプロレスラーとして愛媛プロレスにも所属し、時にはゆるキャラの枠を超えて元気に活動しています。

彼の夢は、「弱い自分を変えたい。強くなって、困っている人を助けられるヒーローになること。」

その夢を追いかける姿は、「新しい住まい探し」に期待と不安を抱くすべての人に寄り添う象徴でもあります。

入口のテーブルでお客様をお出迎え！

本社3階に設置されたぬいぐるみは、訪れたお客様をやさしくお迎えし、「はじめて来たけれど安心できた」「ほっとした」という気持ちにつながる空間づくりを目指しています。

三福グループ◆間取り太郎君・誕生秘話

「5歳のプロレスラー 間取り太郎」は、世界最弱の革命児として誕生した、三福グループのオリジナルマスコットキャラクターです。

間取り太郎は、いよかん幼稚園に通う5歳児。

チャームポイントは、ひときわ目を引く大きな顔。

その見た目から、いじめられてしまった経験を持ち、「弱い自分を変えたい」「強くなりたい」という想いを胸に、プロレスラーを志しました。

頭部は「間取り」をモチーフにしており、この間取り部分が外れると覚醒し、パワーアップするという設定を持っています。

得意技はドロップキック。



小さな体で懸命に立ち向かう姿は、見る人の心を自然と応援したくなる存在です。

2015年12月19日にデビューして以来、三福グループの“顔”として、人と暮らしをつなぐ役割を担っています。

今回、本社エントランスに設置されたぬいぐるみの間取り太郎は、ご来社されるお客様をやさしく迎え、初めて訪れる方の緊張をほぐし、「ちょっと安心できる」「話しやすそう」そんな空気をつくる存在として活躍します。

間取り太郎・キャラクター紹介

5歳のプロレスラー 間取り太郎

・年齢：5歳（いよかん幼稚園 カラマンダリン組）

・所属：愛媛プロレス

・夢：ヒーロー

ひとこと：「弱い自分を変えたくて、プロレスをはじめたぷく。強くなって、困っている人を助けるヒーローになりたいぷく。」

【会社概要・本件に関するお問い合わせ】

会社名：株式会社三福ホールディングス

所在地：愛媛県松山市

代表者：代表取締役 中矢 孝則

事業内容：不動産、ホテル・リゾート、スポーツ・フィットネス、飲食事業、福祉事業 ほか

URL：https://www.3puku.co.jp/