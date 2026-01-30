生成AIとの対話で「想い」を本というカタチに。全6回で出版企画書を完成させる伴走型ワークショップ募集開始。新出版ブランド「想いのたね出版」をスピード出版ラボが設立

スピード出版ラボ株式会社新出版ブランド「想いのたね出版」の設立と、AI共創型「本作りワークショップ」の募集を開始。すべての人の物語を本というカタチにする「出版の民主化」を目指す。

スピード出版ラボ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：福田達也）は、2026年1月30日、サービス提供者の想いや個人の歩みを本という媒体で可視化する新出版ブランド「想いのたね出版」を設立しました。

本ブランドは、「すべての人の物語を本という“カタチ”に」をコンセプトに掲げ、熾烈化する市場で「誰から買うか」を判断する信頼の土台作りから、あらゆる個人の大切な人生の記録まで、出版を通じた自己実現と価値提供を支援します。あわせて、運営元であるスピード出版ラボ株式会社のサービスとして、経験という「点」を一本の「線」へと繋ぎ、全6回で出版企画書を完成させる「本作りワークショップ」の第一期生募集を開始します。

▼「想いのたね出版」およびワークショップの詳細は公式サイトをご覧ください

https://speedpublab.com/(https://speedpublab.com/)

(※トップページ上部の「ワークショップ」より詳細をご確認いただけます)

■設立背景：すべての人の物語を肯定し、経験という「点」を「線」へ

サービスが多様化・熾烈化している現在、ビジネスにおいては「誰から買うか」という信頼が、個人においては「どう生きてきたか」という物語の価値が、これまで以上に高まっています。 「想いのたね出版」は、内側にある想い、ストーリー、人となりを本という媒体で届けるために設立されました。

誠実に積み重ねてきた経験というバラバラの「点」を、一本の「線」へと繋ぎ、本というカタチに遺すことは、その人の歩みを肯定し、次世代や社会へ信頼を繋ぐ尊い文化活動であると考えています。

■独自メソッド：AIを「思考の鏡」に、想いを解き放つワークアウト

「書きたい想いはあるのに、形にできない」という出版のボトルネックを解消するため、私たちは最新のAI対話を用いた独自の執筆プロセスを開発しました。これは単なる効率化ではなく、「自分一人では到達できない深さまで想いを掘り起こす」ためのクリエイティブな対話です。

■ 挫折させない「伴走型」サポート体制

生成AIを「思考の壁打ち相手」として活用する独自のワークスタイル。各回90分のうち60分をAIとの対話に充てることで、孤独になりがちな言語化プロセスを効率化し、深い洞察を引き出す。- AI対話型ワークアウト： 各回90分のうち60分をAIとの対話に確保。著者の頭の中にある「言葉にならない想い」をAIが鏡のように映し出し、その場で構造化します。- 6週間で「想いの種」を企画書へ： 執筆を「才能」ではなく「体系的な工程」へと変える全6回のカリキュラム。多忙な日々の中でも、AIと共にドラフトを磨き上げることで、最短期間で確かな企画書を完成させます。- 自らメソッドを適用した「実証プロセス」を進行中： 代表の福田達也による新刊（仮題：『誠実な価値を、伝わる形にする』、2月中旬発売予定）も、このメソッドで生まれました。AIとの共創によって、自身の歩みを短期間で「信頼の線」へと繋ぎ、想いを形にする仕組みの有効性を自ら実証しています。

受講期間中の6週間、以下のサポート体制により着実なアウトプットを促進します。

■ワークショップ第一期生 募集概要

「一人にさせない」伴走体制。ワーク時間外でもチャットでのフィードバックや個別相談が可能で、6週間の完走を強力にバックアップします。- 講師への随時相談： ワークの合間の疑問に対し、講師がチャット等を通じてフィードバックを提供。- 実践的な宿題： 次ステップに直結する課題を課し、思考の停滞を防ぎます。- 第一期生限定コミュニティ： 志を同じくする仲間と交流し、相互に刺激し合える環境。

定員： 8名

費用： 全6回 55,000円（税込） ※第1回体験 5,000円

特典： 本ワークショップを経て「想いのたね出版」から出版する場合、参加費を全額返金します。

詳細・申込： https://speedpublab.com/

■今後の展望

本ブランドは、出版を「特別な才能」ではなく「体系的な工程」へと変えることで、1年間で30冊の出版を目指します。個人の想いが信頼の種として芽吹き、健全なビジネスの繋がりが生まれる社会を創造します。

■スピード出版ラボ株式会社について

「想いのたね出版」が掲げるビジョン。ビジネスにおける信頼構築から個人の人生記録まで、あらゆる「想い」が芽吹き、次世代へと繋がる出版文化を創造する。

「頑張っている人の想いと人となりを、電子書籍を軸に多面的メディアで伝える」をミッションに掲げ、「30日で想いをカタチに」する出版ブランディング事業を展開しています。 本・動画・Webを組み合わせたクロスメディア戦略で、個人の「人となり」を社会へ届ける支援を行っています。

会社名：スピード出版ラボ株式会社

所在地：東京都港区

代表者：代表取締役 福田 達也

設立：2025年6月30日

URL：https://speedpublab.com/

事業内容：電子書籍出版プロデュース、広報・ブランディング支援、Webコンテンツ制作、生成AI活用支援・コンサル