「AIに読ませるデータ」と「人間だけが扱うデータ」を区分けする、AIガバナンス機能を提供開始

株式会社クレイ

企業の機密情報を守りながら、必要な範囲でAI活用を実現

グループ単位の細かな制御で、セキュリティポリシーに柔軟に対応

企業における情報共有の課題として、AI活用による業務効率化のニーズがある一方で、機密情報や個人情報などをAIに送信したくないという要望も強まっています。株式会社クレイ（本社:東京都武蔵野市、代表:天野 充広、以下「クレイ」）は、情報共有ツール「DocBase」において、AIへのデータ送信をグループ単位で制御できる新機能の提供を開始しました。

本機能により、チーム管理者は機密情報を扱うグループをAI利用対象外に設定し、それ以外のグループではAI機能を活用するといった、組織のセキュリティポリシーに応じた柔軟な運用が可能になります。

また企業はセキュリティリスクを適切にコントロールしながら、DocBaseを「AIのための安全で信頼できるデータソース」として最大限に活用できるようになります。

既に提供しているメモ単位での制御と組み合わせて、柔軟で安全なAI活用を実現しています。

サービス概要

主な特徴

- グループ単位でAIへのデータ送信を制御可能にする機能- DocBase AIだけでなく、ClaudeやChatGPT等の外部AIアプリとの連携にも制御可能- セキュリティパックをご契約いただいているチームでご利用可能1. グループ単位での柔軟な制御

チーム管理者は、管理画面からAI機能を利用可能にするグループを選択できます。機密プロジェクト用のグループや、個人情報を扱うグループなど、特定のグループをAI利用対象外に設定することで、安全にAI機能を活用できます。

主な設定オプション:

- すべてのグループで有効にする（既存チーム向けの互換設定）- 指定したグループのみ許可する（新規推奨設定）

管理画面では、グループ名での検索、一括選択・解除、選択中・未選択のフィルタ表示など、大量のグループを持つチームでも効率的に設定できる機能を備えています。

AI機能管理の画面2. 安全性を優先した判定ロジック

メモが複数のグループに所属している場合、一つでもAI利用が許可されていないグループに含まれていれば、そのメモ全体でAI機能が無効化されます。この「安全側倒し」のロジックにより、意図しない情報漏洩を防ぎます。

判定例:

- グループA（許可）のみに所属 → AI利用可能- グループA（許可）とグループB（不可）の両方に所属 → AI利用不可3. わかりやすいユーザー体験

AI機能が制限されているメモでは、AI機能が利用できない理由がツールチップで表示されます。また、メモ編集時にAI不許可のグループを追加しようとすると、警告が表示され、AI機能が使えなくなることを事前に知ることができます。

メモにAI機能が利用できない理由がツールチップで表示されている画面

運用途中でグループの設定を変更する際も、影響範囲を確認できるダイアログが表示されるため、安心して設定を変更できます。

4. 外部AI連携にも適用

グループ単位の利用制限は、DocBase AI機能だけでなく、Slack連携やMCPで連携するClaudeやCopilot Studioなど外部AIアプリにも同様に適用されます。設定箇所が一つに集中しているため、セキュリティポリシーを一貫して管理できます。

活用シーン

開発部門での活用

「技術メモや設計資料はAIで要約してほしいが、機密性の高い新規プロジェクトの情報はAIに送信したくない」という場合、新規プロジェクト専用のグループをAI利用対象外に設定することで、セキュリティを保ちながらAI機能を活用できます。

人事・総務部門での活用

「一般的な社内手続きのドキュメントはAI要約を活用したいが、人事評価や給与情報などの個人情報を扱うグループはAI対象外にしたい」といったニーズに対応できます。

営業・カスタマーサポート部門での活用

「社内向けのナレッジベースはAI機能で整理したいが、特定の大口顧客情報を扱うグループは慎重に管理したい」という場合に、顧客ごとのグループ設定で柔軟に対応できます。

背景・狙い

AIツールの業務活用が進む一方で、企業では「どの情報をAIに送信してよいか」という判断が課題となっています。特に、機密情報や個人情報を扱う部門では、AI活用そのものを躊躇するケースも見られます。

DocBaseでは、2025年11月にAI機能を追加費用なしで提供開始し、データを学習に利用しないことや、メモ単位での制御（no-aiタグ）など、セキュリティを重視した設計を行ってきました。しかし、「部門やプロジェクト単位でまとめて制御したい」というご要望を多くいただいておりました。

今回提供するグループ単位の利用制限機能により、組織のセキュリティポリシーに応じて、より柔軟にAI機能を活用できるようになります。DocBaseは今後も、安全性と利便性の両立を追求し、企業の情報共有をサポートしてまいります。

AIエージェント時代の「安全なデータソース」へ

生成AIの業務活用は、チャットでの質問応答から、社内データを横断的に参照して業務を遂行する「AIエージェント」のフェーズ へと移行しつつあります。

ClaudeやChatGPT、Copilot StudioなどがMCP（Model Context Protocol）を通じて社内システムと連携し、人に代わって情報を検索・要約・更新する時代が始まっています。この流れの中で、DocBaseのようなナレッジ共有ツールは、AIが業務を行うための「記憶（外部メモリ）」 としての役割を担うようになります。

しかし、企業のナレッジベースには、全社員やAIに公開すべきでない機密情報も含まれます。人事評価、M&A検討資料、未公開の経営戦略--これらをAIが意図せず参照・要約してしまうリスクは、AI活用を躊躇させる大きな要因でした。

今回の「グループ単位のAI利用制限機能」は、単なるセキュリティ制限ではありません。

「AIに読ませるデータ」と「人間だけが扱うデータ」を明確に区分けする、AIガバナンスの基盤機能です。

これにより企業は、セキュリティリスクを完全にコントロールしながら、DocBaseを 「AIのための安全で信頼できるデータソース」 として最大限に活用できるようになります。

今後の展開

DocBaseは今後も、安全性と利便性の両立を追求し、企業の情報共有をサポートしてまいります。ユーザーの皆様からのフィードバックをもとに、機能の継続的な改善を行ってまいります。また、AI機能全体についても、さらなる機能拡充を予定しています。

よくあるご質問（Q&A）

Q1. この機能を利用するには追加費用が必要ですか？

A1. はい、この機能はセキュリティパックをご契約いただいているチームでのみご利用いただけます。セキュリティパックのご契約がない場合は、別途ご契約が必要となります。

Q2. 既存のチームで、すでにAI機能をONにしている場合、設定はどうなりますか？

A2. すべてのグループがAI利用可能となります。必要に応じてAI機能管理画面で「指定したグループのみ」に切り替えることができます。

Q3. 新しくAI機能をONにする場合、初期設定はどうなりますか？

A3. すべてのグループがAI利用可能となります。セキュリティパックを契約されている場合は、管理者がAI機能管理画面で「指定したグループのみ」を選択することで明示的に特定グループのみAI利用を許可することができます。

Q4. メモが複数のグループに所属している場合、AI機能はどうなりますか？

A4. 一つでもAI利用が許可されていないグループに所属している場合、そのメモ全体でAI機能が無効化されます。安全側に倒すロジックを採用しています。

Q5. グループの設定を変更した場合、既存のメモへの影響はありますか？

A5. はい、設定変更は即座に反映されます。グループをAI利用対象外に変更すると、そのグループに所属するすべてのメモでAI機能が利用できなくなります。変更時には影響範囲を確認するダイアログが表示されます。

Q6. Claudeなど外部連携のAI機能にもこの制限は適用されますか？

A6. はい、グループ単位の利用制限は、DocBase AI機能だけでなく、外部AI連携（DocBase AI for Slack、MCPで連携するAIアプリなど）にも同様に適用されます。

Q7. AI機能に送信されたデータは、学習に利用されますか？

A7. いいえ、DocBase AIに送信されたデータは、AIモデルの学習には一切利用されません。

お問い合わせ先

本リリースに関するお問い合わせは、以下までご連絡ください。

株式会社クレイ DocBase担当

Email: support@docbase.io

お問い合わせフォーム: https://kray.jp/contact/

DocBaseについて

DocBaseは、チームのナレッジを蓄積・共有・活用するための情報共有ツールです。Markdownでの記述、強力な検索機能、柔軟なアクセス権限管理を備え、エンジニアから非エンジニアまで幅広くご利用いただいています。AI要約・タグ自動生成のDocBase AI機能、MCPサーバー対応による外部AI連携、グループ単位のAIガバナンス機能により、人とAIの双方が活用できる「安全なナレッジ基盤」を提供します。

サービスURL: https://docbase.io

登録実績: 12,000社

株式会社クレイについて

- 社名: 株式会社クレイ(Kray Inc.)- 代表者: 代表取締役 天野 充広- 所在地: 東京都武蔵野市吉祥寺南町5-1-7 3階- 設立: 2007年7月- 事業内容: Webサービスの企画・開発・運営- URL: https://kray.jp