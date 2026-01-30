DXが進んでいる企業と進んでいない企業の違いとは？DX中核人材育成のポイントを解説した資料を無料公開！｜株式会社リンプレス

株式会社リンプレス資料をダウンロードする :https://www.linpress.co.jp/download/26

企業向けDX人材育成研修を提供する株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮壮、以下、リンプレス）は、DXに取り組む企業様に向けて、『DXが進んでいる企業と進んでいない企業の違いとは？』と題した資料を無料公開しましたので、お知らせします。

■資料概要

資料名：DXが進んでいる企業と進んでいない企業の違いとは？

昨今、DX（デジタルトランスフォーメーション）を進展させることが企業の競争力維持のために欠かせず、各社がDXの成功に向けて試行錯誤をしながら取り組んでいます。

しかし、DXを進めるのは一筋縄ではいかず、“DXを実現したいが何から取り組むべきか分からない”といったご相談をいただくケースも増加しています。

本資料では、DXが進んでいる企業と進んでいない企業にはどのような違いがあるのかを解説し、これからDXの実現を目指す企業がいま取り組むべきアクションを明らかにしていきます。

■目次

■株式会社リンプレスについて

- DXが進んでいる企業と進んでいない企業の違い- DXを進めるために必要な人材とは- DX推進の中核を担う人材に必要なスキルとは- どのように中核人材を育成するのか- アクティブラーニングとは- DX中核人材を育成するポイント＜こんな方におすすめ＞- 「DXを推進できる人材がいない」といった人材面での問題を抱える方- DX推進のための社員教育を考えている人材育成担当者や人事の方資料をダウンロードする :https://www.linpress.co.jp/download/26

リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援のサービスを提供しています。実際の現場から得た経験と知識を提供し、企業のDX推進をご支援しています。

会社名：株式会社リンプレス

所在地：〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー23階

代表者：代表取締役社長 三宮壮

設立：2017年4月1日

株主：株式会社リンクレア（100％）

資本金：5,000万円

事業内容：企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援

URL：https://www.linpress.co.jp/