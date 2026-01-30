誰もが安心してデジタルサービスを利用できる社会を目指す　INFRONT株式会社に投資を実行

ミライドア株式会社

ミライドア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：澤田 大輔、以下「ミライドア」）は、おおさか創業2号投資事業有限責任組合（以下「だいしん創業支援2号ファンド」）より、電話番号と端末情報を活用したセキュリティ認証サービス「Infront Security」を運営するINFRONT株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役：松本 正道、以下「INFRONT」）に投資を実行しましたことをお知らせいたします。

◆投資先企業について

INFRONTは、「誰もが安心してデジタルサービスを利用できる社会を目指す」というミッションのもと、独自のセキュリティ認証サービス「Infront Security」を運営する会社です。「Infront Security」は電話番号と端末情報を活用し、安全性と操作の簡便さを高度に両立させたセキュリティ認証サービスとなっており、webサービスの不正利用対策を強化しながらマーケティング施策の精度向上を実現できるソリューションとして、既に複数の大手企業のセキュリティ認証手段として導入されています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/11403/table/309_1_d9c5018641df9e20d0066a0914788402.jpg?v=202601310321 ]

◆だいしん創業支援２号ファンドについて

当ファンドは大阪地域における創業期・第二創業期の中小企業の成長を支援し、産業化を推進することを目的として大阪信用金庫と共同で2014年に設立した「だいしん創業支援ファンド」の後継ファンドです。当ファンドは日本政策金融公庫、大阪府、大阪産業局と連携し、創業期・第二創業期の事業ステージに応じた支援を行っています。

◆ミライドアについて

地域のベンチャー企業を支援するための「地方創生ファンド」、事業会社のオープンイノベーションを促進するための「CVCファンド」、特定の投資領域を掲げ、業界の活性化を支援する「テーマ型ファンド」に取り組んでいます。また、資金を投入するだけでなく、長期的な事業継続に向け、事業育成、人材育成、事業コンサルティングなどの支援を行っています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/11403/table/309_2_9042a27d1b9ab7b4a7f1d5604a2bae42.jpg?v=202601310321 ]