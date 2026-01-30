東京パワーテクノロジーが、スポーツ庁より「スポーツエールカンパニー」に認定

東京パワーテクノロジー株式会社

エネルギー分野を中心に幅広い事業を展開する東京パワーテクノロジー株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長 本橋準、以下当社）は、このたび「スポーツエールカンパニー2026」に認定されましたので、お知らせいたします。

認定の概要

スポーツ庁が推進する「Sport in Lifeプロジェクト」に賛同し、従業員や大学生等のスポーツ実施機会の提供や運動習慣化に向けた取組みを行う団体を「スポーツエールカンパニー」として認定する制度です。東京パワーテクノロジーは2026年度の認定団体として選定されました。

当社の取り組み

【実施内容】

運動系同好会への金銭補助 l全社規模でのウォーキング大会の開催 l在宅ワークの導入に伴うオンライン／個人で参加可能な運動機会の周知 l人的・物的・金銭的・時間的支援などの体制整備（推進部門設置、参加促進アイテム提供、ジム優待等） l定期的なセルフチェックや社内周知を通じた健康意識の醸成

【実施の効果】

ウォーキング大会等の実施により、従業員が自身の身体を意識するようになり、健康意識の向上や職場のコミュニケーション活性化されるなど、様々な面での好影響が確認されています。

当社会社概要

会社名：東京パワーテクノロジー株式会社

代表者：代表取締役社長 本橋 準

本社所在地：〒135-0061 東京都江東区豊洲五丁目5番13号

説立日：2013年7月1日

事業内容：環境事業・火力産業プラント事業・原子力事業・土木建築事業・保険ソリューション事業等

●当社URL：https://www.tokyo-pt.co.jp/(https://www.tokyo-pt.co.jp/)

●当社アスリートサイトURL：https://www.tokyo-pt-recruit.jp/athlete/(https://www.tokyo-pt-recruit.jp/athlete/)