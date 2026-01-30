月額3,800円で「DAZN」コンテンツが視聴可能な「ABEMA de DAZN」にて2月6日（金）開幕『明治安田Jリーグ百年構想リーグ』全試合生配信決定　毎節厳選6試合は無料配信

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「DAZN（ダゾーン）」のコンテンツが視聴可能なプラン「ABEMA de DAZN」にて、2026年2月6日（金）から開幕する『明治安田Jリーグ百年構想リーグ』を全試合生配信することを決定いたしました。また、毎節厳選6試合は無料にてお届けいたします。

なお本日2026年1月30日（金）より「ABEMA de DAZN」の月額料金をこれまでの4,200円（税込）から3,800円（税込）へ価格改定いたします。

「ABEMA de DAZN」は、スポーツ・チャンネル「DAZN」で配信されているサッカーをはじめとする一部コンテンツ（※1）を「ABEMA」にて視聴できる有料プランです。

このたび生配信が決定した『明治安田Jリーグ百年構想リーグ』は、Jリーグのシーズン移行に伴い2026年2月から6月に開催される特別な大会です。東西2グループの「地域リーグラウンド」と最終順位を決める「プレーオフラウンド」の2部構成で、引き分けなしの「完全決着方式」を採用。J1の優勝クラブには次期ACL（AFCチャンピオンズリーグ）エリート2026/27出場権が与えられる、地域性と高い競技性を両立した戦いとなります。

「ABEMA de DAZN」にて本リーグの熱戦を全試合お届けするほか、その中から厳選した「明治安田J1百年構想リーグ」の毎節2試合、「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の毎節4試合、計6試合を無料配信いたします。有料プランでの全試合に加え、どなたでも無料で観戦できる試合を配信することで、より多くの皆様に国内最高峰のサッカーをお楽しみいただけます。

本日より月額3,800円（税込）、年間プラン30,000円（税込）とお求めやすくなった「ABEMA de DAZN」にご登録いただくことで、テレビの大画面やスマートフォン、タブレットなど、ライフスタイルに合わせたデバイスで「ABEMA」ならではの快適な視聴体験をお楽しみいただけます。

なお学生（※2）を対象とした年額16,000円（実質、月額1,333円）で視聴が可能になる「ABEMA de DAZN 学割プラン」も提供中です。

「ABEMA」は今後も、パートナーとの連携によって、より多くの方に国内外のスポーツをお楽しみいただけるよう、コンテンツの拡充やプランの提供を進め、スポーツ産業の発展に貢献してまいります。

（※2）

※高校生、専門学生、短大生、大学生、大学院生が対象となります

■「ABEMA de DAZN」価格改定概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/64643/table/2650_1_f8e05931a13b5d96065543a1393dc0a4.jpg?v=202601310321 ]

改定日：2026年1月30日（金）～

新価格：

月額プラン：3,800円

年間プラン(一括払い)：30,000円/12ヶ月

年間プラン(月々払い)： 3,000円/月

※旧価格：

月額プラン4,200円

年間プラン(一括払い)：32,000円/12ヶ月

年間プラン(月々払い)： 3,200円/月

※価格は全て税込です

■『明治安田Jリーグ百年構想リーグ』 中継概要

放送日時：2026年2月6日（金）～

配信形態：

「ABEMA de DAZN」にて全試合生配信

「明治安田J1百年構想リーグ」の毎節2試合

「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の毎節4試合、計6試合を無料配信

シリーズページURL：https://abema.tv/video/genre/sports/soccer/063eeb39-af67-4ac0-9ca7-b9ac0e322e32

■DAZNについて（※1）

DAZNでは明治安田Ｊリーグ、ジャパンラグビー リーグワンと国内スポーツの最高峰の戦いをお楽しみいただけます。サッカーコンテンツは、ＳＯＭＰＯ WEリーグ、日本代表が躍動するAFCアジア最終予選などのAFC公式14大会、ラ・リーガ、ブンデスリーガ、リーグ・アン、セリエAなど、男女を問わず国内、アジア、欧州で行われる多数の試合を放映しています。そして、2026年6月から7月には「FIFAワールドカップ26」の全104試合をライブ配信いたします。さらにモータースポーツ、NFL、ボクシング、総合格闘技、アクションスポーツからオリジナルのドキュメンタリーや情報番組まで、世界最高峰のあらゆるスポーツの興奮をお届けしています。

■ABEMAについて

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業です。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンやPC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

※サービス名称の表記にご注意ください。

○「ABEMA（アベマ）」 ×「Ameba（アメーバ）」「Abema」