スポーツを通じた従業員の健康増進への取り組みが評価「スポーツエールカンパニー」のシルバー認定

コナミスポーツ株式会社

コナミスポーツ株式会社（以下、弊社）は、スポーツ庁が推進する「スポーツエールカンパニー2026」のシルバー認定を受けました。従業員への運動機会の創出や、地域と連携した従業員の健康増進に向けた取り組みが評価され、今年で7年連続の認定です。

なお、弊社は本認定の条件である、「Sport in Lifeコンソーシアム」に加盟しています。

■ スポーツエールカンパニーとは

「働き盛り世代」が一日の大半を過ごす職場において、スポーツに親しむきっかけづくりを進めていくことを目的として、従業員の健康増進のためにスポーツ活動の支援や促進に向けた積極的な取り組みを実施している企業を「スポーツエールカンパニー」（英語名称：Sports Yell Company）としてスポーツ庁が認定するものです。

■ シルバー認定とは

今回弊社が認定されたシルバー認定は、通算して7回以上認定を受ける団体の認定呼称です。

＜弊社の取り組み例＞

・健康経営の取り組みにおける従業員への運動機会の創出

人事部門から定期的に案内される健康経営の取り組み案内において、加入している健康保険組合のウォーキングイベントの参加推進を行いました。

・従業員の運動と地域社会との連携

ゴミ拾い（PlockaUpp）とジョギング（Jogging）を合わせたスポーツ「プロギング」の参加を従業員に呼び掛け、地域の方々と楽しみながら清掃活動と運動に取り組む機会を設けました。

プロギングの様子

弊社は今後も運動・健康に関する知識を生かして、従業員の健康づくりの支援を通じたスポーツ活動の促進に取り組んでいきます。