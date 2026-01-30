【川崎重工グループ ヘリコプター手配サービス Z-Leg(TM)︎】　　　　　「割引クーポン」プレゼント企画！ 2026F1日本グランプリ×ホテルVISON ヘリコプタープラン

川重岐阜サービス株式会社

川崎重工グループが手掛けるヘリコプター手配サービス「Z-Leg(TM)︎（ゼータ・レグ）」は、2026年F1日本グランプリ×ホテルVISON ヘリコプタープランをご提供します。お申込みいただきましたら【川崎重工グループ ヘリコプター手配サービス Z-Leg(TM)︎】企画でご利用可能な「割引クーポン」をプレゼントいたします。

県営名古屋空港から鈴鹿F1サーキットまでヘリコプターで約20分。

F1グランプリ観戦後は、三重県多気町にあるホテルVISONでおくつろぎください。

今回のプランでは、ホテルVISONの一棟貸しのヴィラと、わずか6部屋の小さなホテルタイプHACIENDAVISONをご用意いたしました。

どちらもプライベート空間がお楽しみいただけるタイプとなります。

※当プランはパドッククラブチケットをお持ちの方のみお申込みいただけます。（当社では手配代行はしておりません）

ホテルVISON ヴィラ棟HACIENDA VISON

■プラン概要

2026 F1日本グランプリ ヘリコプタープラン

行程

1日目：名古屋市内（午前）--🚘--県営名古屋空港--🚁--鈴鹿サーキット--🚙--パドッククラブ入口～レース観戦～パドッククラブ出口--🚙--鈴鹿サーキット--🚁--ホテルVISON（夕方）

2日目：ホテルVISON（午前）--🚁--鈴鹿サーキット--🚙--パドッククラブ入口～レース観戦～パドッククラブ出口--🚙--鈴鹿サーキット--🚁--県営名古屋空港--🚘--名古屋市内（夕方）

■料金

ホテルVISONヴィラ棟 [おひとり様 1,250,000円（税込）4名1室×1室の場合]

HACIENDA VISON [おひとり様 2,500,000円（税込）2名1室×1室の場合]

含まれるもの：旅行日程に明示された交通費、施設利用料、食事及び消費諸税

■Z-Leg(TM)とは

「Z-Leg(TM)」は、川崎重工の社内公募制度「ビジネスアイデアチャレンジ」から誕生した新規事業で、移動をより効率的に、より快適に、空の移動をより身近にすることを目的としたヘリコプターの手配サービスです。

■申し込み方法

本プランの問い合わせは、川崎重工グループの川重岐阜サービス株式会社（岐阜県知事登

録旅行業 2-361 旅行業務取扱管理者 堀井知弘）の専用サイト（https://www.z-leg.com/）

でお受けさせて頂きます。



■安全性への配慮

Z-Leg(TM)では、安全性を最優先に考え、以下の取り組みを行っています。

・双発ヘリコプターの採用：エンジンを2基搭載した双発機（例：BK117シリーズ）を使用し、万が一のエンジン停止時にも安全な飛行が可能です。

・信頼性の高い運航体制：ドクターヘリや消防・防災ヘリの運航実績を持つ航空運送事業者と提携し、厳格な安全管理基準のもとで運航しています。

・代替手段の提供：天候不良などでヘリコプターが飛行できない場合には、長距離ハイヤーなどの代替手段を用意し、お客様の確実な移動をサポートします。



■川崎重工業株式会社について

川崎重工業株式会社は、創立以来128年間にわたって、陸・海・空の幅広い事業分野で、

それぞれの時代において、最先端の技術をベースに、常に世界の人々の多様な要望に応え

る製品・サービスを提供してまいりました。今後もさまざまな事業を通じて、世界中の

人々から信頼される企業を目指してまいります。

川崎重工業株式会社ウェブサイト：https://www.khi.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

川重岐阜サービス株式会社

エアトランスファ営業所

（岐阜県知事登録旅行業 第2-361号）

〒504-8710

岐阜県各務原市川崎町１番地

https://www.z-leg.com/

z-leg.info@global.kawasaki.com

公式サイト :https://www.z-leg.com/