エコアイランド宮古島の広報誌「島の色」15号、八重干瀬および周辺地域の国定公園化プロジェクトを特集　調査の意義と今後の計画を紹介

エコアイランド宮古島の広報誌「島の色」（本社：株式会社離島未来ラボ、代表取締役：大島康生）は、この度、八重干瀬および周辺地域の国定公園化に向けた認知向上と、住民や島内事業者を中心とした協働の基盤づくり、そして観光客や宮古島ファンへの理解促進を目的に、「島の色15号」に新たなコンテンツページを追加し、事業の周知に図ります。

1. 国定公園化特集ページ新設の背景と目的

宮古島市では八重干瀬および周辺地域の自然特性を把握し、将来の国定公園化に向けた基礎資料の整備を進めています。合わせて、宮古島沿岸海域は、環境省による国立・国定公園総点検事業のフォローアップにおいて、新たな国定公園指定候補地に選定されています。

国定公園化を実現するには、地域資源の保全と活用を両立する仕組みづくりが欠かせません。

地域協議会の設立やガイドラインの整理などの体制整備に加え、市民・観光客・宮古島ファンに向けた分かりやすい情報提供と理解促進が求められています。

こうした状況を踏まえ、「島の色15号」では、表紙側は従来どおりの「島の色」、裏表紙側から国定公園化特集が続く新たな誌面構成とし、以下の目的で情報発信を強化します。

・ 市民や観光客、宮古島ファンに向けた国定公園化の認知向上

・ この取り組みに共感し、協力してくれる個人・企業・団体とのつながりづくり

「島の色」で発信する意義

「島の色」は、エコアイランド宮古島の広報誌として、持続可能な島づくりのビジョンとその活動を一貫して伝えてきました。観光、環境、地域の営みが調和しながらずっと続く島の未来をめざすというエコアイランドの理念を、創刊以来、丁寧に発信し続けてきた媒体です。

今回、国定公園化に向けた取り組みを扱うことは、単なる特集ではなく、「保全」「利活用」「再生」というエコアイランド宮古島の根幹にある考え方を、広く共有するうえで極めて重要な役割を担っています。八重干瀬および周辺地域の価値をステークホルダーに伝え、これからの利用のあり方を考える上でも、「島の色」は最も適した媒体だと考えています。

市民説明会などでは、調査内容をわかりやすく知りたいという声が寄せられており、本特集はその要望に応える取り組みです。島内外の読者とともに、自然環境を守りながら活かし、未来に引き継いでいくための視点を共有していくこと──それが「島の色」が担う使命であり、この特集の意義です。

メインコンテンツの一つ「Miyakojima Unplugged」 は、島民も来訪者も「責任ある当事者」として宮古島を体験し、地域の営みや自然との関わりを学ぶシリーズ企画で、多様な角度で島の素顔に近づきます。

「島の色」15号では、池間漁協組合長を島の案内役として訪ねた回を掲載。島人にしか見せない素顔の島。

国定公園化を考えるうえで、自然とともに文化や歴史を理解することが欠かせません。本特集では、科学的調査に加えて Unplugged の視点を示し、宮古島の未来を捉える手がかりとしています。

調査の概要と明らかになった地域の保全価値

右から開けば島の色、左から開けば国定公園化コンテンツ「千年楽園」。写真は千年楽園の表紙miyakojima unpluggedは、「わたしに還る場所 素顔の宮古島に出会いに」をテーマに、じっくりとした島の人との交流をベースにした宮古島ならでは旅の在り方を提案するコンテンツ。紀行文として楽しみながら、宮古島の自然や文化を学べ体験したくなる構成になっています。第一回は池間島の陸域が舞台です。

国定公園指定に向けた基礎資料整備の一環として、八重干瀬及周辺地域（池間島、大神島、狩俣地区、島尻地区、フデ岩など）を対象に、海域、陸域、景観要素に関する詳細な自然環境現況調査が実施されています。

【調査概要（ダイジェスト）】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73688/table/14_1_9da38d69998360b0994fa35b67ba5bd3.jpg?v=202601310251 ]

これらの調査により、八重干瀬周辺地域が極めて高い生物多様性と保全価値を有していることが科学的に検証されつつあります。

本調査時の映像。抜群の透明度を誇る八重干瀬は生物の楽園。

本リリースをご覧になる皆さまへ

八重干瀬および周辺地域の国定公園化に向けた検討は、単に自然を守ることを目的としたものではなく、科学的な調査に基づき、適切な保全や再生の方針を定め、その上で地域の自然資産をどのように活かしていくかを考える重要な取り組みです。自然の恵みを享受しながら、同時にそれらを丁寧に守り、次の世代へつないでいく視点が求められています。

「島の色」では、複雑な背景や調査内容をわかりやすく整理し、読者の皆さまがこの議論の全体像に触れられるよう努めてまいります。本号の特集が、地域の自然と向き合うための冷静な判断材料となり、今後の検討を理解する一助となれば幸いです。

また、この特集は宮古島市の「令和7年度 八重干瀬及び周辺地域自然環境保全活用促進事業 」の一環となります。

