神戸の夕方から夜へと移り変わるグラデーションを音楽クルージング┃「TOTTEI MUSIC GRADATION’26」開催決定＆出演者発表

株式会社One Bright KOBE

2026年3月29日（日）、270度海に囲まれた抜群のロケーションを誇る神戸のランドマーク「TOTTEI PARK」を舞台に港町神戸の夕方から夜へと移り変わるグラデーションを音楽と共に楽しむ音楽フェス「TOTTEI MUSIC GRADATION’26」の初開催が決定！

出演アーティストとしてスチャダラパー、tofubeats、cero、石垣優、Neibissが決定しました。

なお本イベントは、TOTTEIの開業1周年を、3月20日（金）～4月19日（日）を「TOTTEI KOBE 開港祭 1st ANNIVERSARY」と称したイベントの1つとして開催されます。

神戸の昼・夕方・夜への移り変わりを音楽でまるでクルージングしているかの様に。

舞台は日本を代表する港町神戸。「TOTTEI MUSIC GRADATION’26」は、昼から夜へ移り変わる港町の風景と音楽が徐々に変化していく様子を潮風と共に感じ、それはまるで音楽で時間と空間をクルージングしているかの様な体験を。

出演は世代を超えて愛されるヒットメーカー スチャダラパー、今や地元神戸を代表するアーティストの1人であるtofubeats、多彩な音楽要素を自在に横断しながら独自のスタイルを貫くcero、楽曲がテレビCMやテレビ番組の挿入歌に起用され、今話題の沖縄出身のシンガー石垣優、地元神戸の街を沸かし続けるNeibissの5組がラインナップ。

日本屈指のベイシチュエーションと極上の音楽がもたらす、この日限りの特別な音楽体験をあなたに。

チケットは最速早割先行が本日 1月30日（金）からスタート。

開催概要

イベント名：TOTTEI MUSIC GRADATION’26 (トッテイミュージックグラデーションニーロク）



日程： 2026年3月29日（日）

時間： OPEN / 11:00 START / 12:00 END / 20:00(予定)

会場：TOTTEI PARK (兵庫県神戸市）



チケット：最速早割スタンディング：4800円（別途ドリンク代600円）

https://l-tike.com/totteimusicgradtion26/

出演：石垣優・スチャダラパー・cero・tofubeats・Neibiss

主催：TOTTEI MUSIC GRADATION実行委員会

（一般社団法人GREENJAM / 株式会社One Bright KOBE)

公式イベントページ：https://www.totteikobe.jp/event/article/21148

「TOTTEI KOBE 開港祭 1st ANNIVERSARY 」について

「文化が交差する、港の祝祭」をテーマに、TOTTEIのロケーションやGLION ARENA KOBEの非日常空間を活かした音楽・スポーツ・アートなど様々なイベントを展開。

これらのイベントを通じて多種多様なカルチャーや価値が集まり、混ざり、そして新たな価値やカルチャーを神戸に、日本全国に、そして世界に生み出していくという、TOTTEIが目指す姿を表現する1か月とします。

イベント名： TOTTEI KOBE 開港祭 1st ANNIVERSARY

（トッテイコウベ カイコウサイ ファーストアニバーサリー）

期間： 2026年3月20日（金）～4月19日（日）

会場： TOTTEI 及び GLION ARENA KOBE

イベントページ：https://totteikobe-anniversary.com/1st/

【本件に関するお問い合わせ先】

TOTTEI コールセンター：0570-030-120 （平日11:00-19:00 / 土日祝10:00-18:00）