MUSINSA、2025年 日本全国47都道府県すべてで注文を記録

株式会社 MUSINSA JAPAN

韓国発のファッションプラットフォームMUSINSA(ムシンサ)は、2025年度の

日本国内における業績および購買データ分析の結果を発表しました。



今回のデータ分析で最も注目すべき点は、日本全国47都道府県すべてで注文が確認されたことです。この結果は、韓国ファッションが特定の層や地域に限定された一時的なトレンドではなく、日本の消費者の日常に深く根付いた「ニューノーマル(新しい標準)」、あるいは一つの独立したファッションジャンルとして、日本市場で確固たる地位を築きつつあることを示しています。

日本全国に広がる韓国ファッションの需要

MUSINSA Global Store(ムシンサ グローバルストア)が2025年配送先データを分析した結果、日本全国47都道府県すべてで購買実績が確認されました。

東京都(9.0％)をはじめ、北海道(2位)、神奈川、京都府、大阪府など、全国的に幅広い需要が見られます。物理的な距離やオフライン店舗の有無にかかわらず、日本のどこにいても韓国ファッションを日常的に楽しめる環境が整ってきたことは、MUSINSAが日本全国の顧客と韓国ブランドをつなぐインフラとしての役割を着実に強めていることを示しています。

MUSINSA日本事業における飛躍的成長

韓国ファッションが一時的な流行にとどまらず、日本の若年層の日常において一つのファッションジャンルとして定着しつつあることは、MUSINSA Global Storeの日本市場における成長データからも確認できます。



日本市場における取引規模の拡大

MUSINSA Global Storeの2025年における日本での年間取引額は、前年比約2.4倍に増加しました。さらに、オフラインのポップアップストアを同時展開した2025年10月には、単月で約11億円(約100億ウォン)を突破し、オンラインとオフラインを連動させた取り組みの成果が明確に表れています。



また、「再購買率」も大きく伸長しています。2023年と比較すると、2025年の再購買率は約6倍に増加しており、韓国ファッションが一時的なブームを超えて、日本の消費者が日常的に繰り返し購入する主要なファッションジャンルとして定着しつつあることを裏付けています。



会員基盤の拡大と成長ペースの加速

2022年のサービス開始以降、MUSINSA Global Storeの日本市場における累計会員数のうち51.7%が2025年の新規入会者となっており、直近1年間で会員獲得ペースが大きく加速していることが明らかになりました。



ブランドディストリビューションの成果

日本国内でMUSINSAが流通を担うMatin Kim(マーティンキム)は、日本市場におけるオンライン売上が前年同期比で約2.6倍に拡大しました。さらに、日本初であり現時点で唯一のオフライン店舗である渋谷店では、累計来店客数が20万人を突破し、日本市場におけるブランド認知が着実に広がっていることがうかがえます。

成長を支えた3つのローカライズ(現地化)戦略

日本独自の消費文化に特化：長期ポップアップによる「体験のローカライズ」

実物の確認やブランド体験を重視する日本特有の消費文化を踏まえ、24日間にわたる長期ポップアップストアを戦略的に展開しました。東京・渋谷の中心地で開催された

「MUSINSA TOKYO POP-UP STORE 2025」には、約8.2万人が来場しました。会場では単なる展示にとどまらず、QRコードを通じてその場で購入できるO2O(Online to Offline)モデルを導入。オフラインで得られる「信頼」をオンラインの「利便性」へと自然につなげた結果、ポップアップを開催した10月の1カ月間でMUSINSA Global Storeの日本地域における月間取引額が初めて約11億円(100億ウォン)を突破するという大きな相乗効果が生まれました。



「MUSINSA SNAP」による韓国のリアルなトレンドとキュレーションの融合

MUSINSA Global Storeには現在、4,000以上の韓国ブランドが入店しており、膨大なアイテムの中から自分に合ったスタイルを見つけられる「スタイルキュレーション」を強みとしています。

特に、韓国で圧倒的な支持を集める「MUSINSA SNAP(ムシンサ スナップ)」の機能を日本国内のサービスにも導入したことは、大きな成長要因となりました。



「MUSINSA SNAP」はプロモデルの撮影カットではなく、「韓国のストリートで実際に注目を集めるファッションリーダーたちのリアルな日常スタイル」をチェックできる点が最大の特長です。性別、身長、体重、TPO(シーン)別に細かく分類された韓国現地のスタイリングを提供することで、ユーザーは自分と近い体型の人が着用している姿を参考にしながら、「自分に合ったサイズ感や最新の韓国スタイル」を具体的にイメージできます。

情報があふれる市場環境において、単なる商品紹介を超えた「リアルなスタイル提案」を行うことで、日本のお客様が“自分だけの一着”に確信を持って出会える体験を強力に後押ししています。



海外ブランド購入時の不安を解消：インフラ刷新による「返金の透明性」確保

日本の消費者が海外ECを利用する際に最も懸念する「返品・返金プロセスの不透明さ」を解消するため、2025年10月に「即時返金(クイック返金)」政策を導入しました。

この取り組みにより、MUSINSA Global Storeにおける日本地域の返品リードタイムは約60％短縮され、返金に関する問い合わせも75％減少しました。こうしたインフラ改善は顧客の信頼向上に直結し、政策導入からわずか14日間で再購買率が53％向上するなど「一度利用すると、また利用したくなる」サービスへと進化を遂げています。

今後の展開：日本での基盤拡大とグローバル展開の加速

MUSINSAは、2026年4月に東京・渋谷で開催予定の第2弾となる大型ポップアップストアを皮切りに、日本国内でのオフライン拠点を順次拡充していきます。今年上半期にはMatin Kimの店舗を新たに2店舗オープンする予定です。

さらに、日本と中国での成功モデルを基盤に、2026年は東南アジア市場への進出も計画しています。

今後も、韓国のトレンドと日本のお客様をつなぐ架け橋として、「韓国ファッションなら、まずMUSINSA」と信頼していただけるよう、安心・安全なインフラと確かなスタイル提案を通じて、お客様のファッションライフを支えてまいります。