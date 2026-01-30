イメイドが台湾の自動運転企業Turing Driveと包括連携協定を締結

株式会社イメイド

沖縄県うるま市に拠点を構える株式会社イメイド(代表取締役社長：伊口明高)は、台湾の自動運転企業Turing Drive Inc.（本社：New Taipei City,Taiwan、Co-founder: Weilung Chen、以下Turing Drive）と包括連携協定を締結しました。イメイドでは、自社製の電動モビリティ「CV-8」の量産計画を進めているところですが、観光地や地域内交通、クローズドエリアでの移動課題を解決するステップとして、自動運転技術の将来的な実装を視野に入れた車両開発・運用モデルの検討を進めています。特に、低速・多人数・短距離移動を前提としたCV-8は、自動運転との親和性が高く、実証・社会実装の両面において現実的なモビリティであると考えています。

一方、Turing Driveでは、特殊な実用環境に特化した自動運転ソフトウェアの開発を強みとし、台湾をはじめとしたアジア地域において自動運転の実証実験や商用化に取り組んできました。車両制御、センサー統合、運行システムまでを含めたトータルな自動運転ソリューションも有しており、実装フェーズに近い技術開発を進めている企業です。

今回の協定により、株式会社イメイドは近い将来のCV-8への自動運転技術搭載を見据え、車両設計段階から自動運転を考慮した開発検討、実証実験の共同推進、運行モデルや事業スキームの検討をTuring Driveと連携して進めていきます。

また、沖縄を起点とした観光施設や地域交通における実証フィールドの構築を通じて、日本国内のみならずアジア地域への展開も視野に入れた次世代モビリティの社会実装を目指してまいります。

株式会社イメイド 代表取締役社長 伊口明高コメント

このたび、台湾の自動運転開発企業であるTuring Drive Inc.様と包括連携協定を締結できたことを、大変うれしく思います。

当社は、観光地や地域内交通に適した電動モビリティ「CV-8」を通じて、人と地域に寄り添う移動手段の実装に取り組んできました。今回の連携により、将来的な自動運転技術の実装を見据えた車両開発や実証を、より現実的に進めていけると考えています。

今後は沖縄を起点に、実際の運行現場での検証を重ねながら、日本およびアジア展開を見据えた次世代モビリティの社会実装を目指してまいります。

Turing Drive Inc. Co-founder: Weilung Chenコメント

沖縄の電動モビリティ開発を牽引する株式会社イメイド様と包括連携協定を締結できたことを、大変光栄に思います。

本提携は、Turing Driveにとって日本市場における事業展開の重要な布石であり、同市場への強いコミットメントを示すものです。弊社が過去7年間にわたり培ってきた自動運転技術の知見を、最新のAI知覚・意思決定アルゴリズムとともにイメイド社の車両へ全面的に統合いたします。両社の技術が深く融合することで、弊社のシステムにおいても極めて先進的な自動運転車両が誕生すると確信しております。

今後はイメイド社と共に、過疎地域の公共交通維持や、観光地・特定施設内（クローズドエリア）における送迎ニーズに対応する、安全で効率的な移動ソリューションを提供してまいります。あわせて、台湾市場へのイメイド製品の導入も優先的に進め、日台の産業サプライチェーンにおける相互補完を通じて、次世代モビリティサービスの社会実装を加速させていく所存です。

Turing Drive社のHP ： http://www.turing-drive.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社イメイド

沖縄県うるま市勝連南風原5192-30 素形材産業振興施設3号棟3区画

代表取締役社長 伊口 明高（いぐち あきたか）

事業内容：電動モビリティの開発及び製造・販売・整備事業、付随するモビリティサービス事業

設立：2017年4月

HP：https://www.emade-okinawa.jp/

E-mail：info1@emade-okinawa.jp

TEL:098-923-2132