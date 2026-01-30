MobiSt.川崎・橘公園モビリティイベントにて「まちの防災・レジリエンス向上」に貢献するEVを出展

Moplus株式会社

Moplus 株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 CEO：柳瀬賢、同 COO：中川和明）は、 川崎市と株式会社アットヨコハマの運営する、「モビリティ×地域情報発信の機能を設けたモビリティハブ実証実験」の一環として1月24日（土）に実施された「MobiSt.川崎・橘公園モビリティイベント」に出展しました。

【出展内容】

今回の展示車両はクリーンな移動手段としてご利用いただくことが出来る10人乗りEVで、充放電器を通じて建物に電気を送ることも可能です。モビリティサービス用車両として地域の方々の移動を支えながら、建物で使用する電力のピークカットにより電気代を削減するなど、日々の暮らしを移動とエネルギーの両面からサポートします。また、災害など「万が一」の事態が発生したときには、地域の方にとって必要不可欠な施設や避難所に電力を供給する非常用電源としても、ご活用いただけます。

イメージ・コンセプトイラスト

【イベントの様子】

当日はメディアを含む多くの方にご来場いただき、モビリティサービス用EVを用いたソリューションに様々な反響をいただくとともに、日々の暮らしや災害時対応へのEV活用について対話を深めることができました。ご来場者及び関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。

モビリティサービス用EVを活用した実証等にご興味のある方は、弊社お問い合わせ窓口（contact@moplus.co.jp）まで、お気軽にご連絡ください。

当日の画像

（プライバシー保護のため、一部加工しています）

【イベント概要】

川崎市と株式会社アットヨコハマの運営するMobiSt.川崎・橘公園では、乗換拠点を中心に多様な モビリティサービスが利用でき、地域の賑わいの創出や回遊性向上につながるモビリティステーション の形成に向けた取組が行われています。

こうしたまちの賑わいを創出する取組を地域の方々とともに創り上げることを目的として、「MobiSt. 川崎・橘公園モビリティイベント」が実施されました。

日時： 2026年1月24日（土） １０時～１６時

場所： MobiSt. 川崎・橘公園（川崎市高津区子母口565）

※実証実験WEBページ：https://www.at-yokohama.net/features/198

イベントWEBページ：https://www.at-yokohama.net/features/225