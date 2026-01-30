2025年「もっとも読まれたSalesZine記事」年間1位に　　　Sales Navi代表・田中大貴のインタビュー記事が選出

株式会社Sales Navi■ 年間1位を獲得した記事について

本ランキングは、SalesZineに掲載された記事の中から、年間を通じて特に多くの読者に読まれた記事を集計したものです。

今回年間1位を獲得したのは、「営業は『やり方』ではなく『あり方』だ ― キーエンス・プルデンシャルの元トップセールスが語る“型”の本質」と題したインタビュー記事です。

キーエンスおよびプルデンシャル生命保険という、商材・営業スタイル・顧客特性の異なる環境においてトップセールスとして成果をあげてきた田中が、自身の経験をもとに、営業で成果をあげ続けるために必要な「本質」について語っています。

▼該当記事はこちら

https://saleszine.jp/article/detail/7338

■ なぜ多くの読者に支持されたのか

本記事が多くの読者に支持された理由は、次の点にあります。

- 「やり方」ではなく「あり方」に踏み込んだ視点営業成果をテクニック論に矮小化せず、成果をあげ続けるための思考や原理原則に焦点を当てた点が共感を呼びました。- 異業界での実績に裏打ちされた説得力キーエンスとプルデンシャルという異なる業界でトップクラスの成果をあげた経験に基づき、再現性のある営業論として受け取られました。- 組織に展開できる“型”としての提示個人の成功談にとどまらず、営業の“型”を組織全体に浸透させる視点が、営業担当者から管理職・経営層まで幅広い層に支持されました。

こうした内容が、

- 属人的な営業スタイルからの脱却- 若手・中堅の育成課題- 営業組織全体としての成果安定化

といった企業の共通ニーズと合致し、「今知りたい」「すぐに活かせる」内容として年間を通じて多くの読者に読まれる結果につながりました。

株式会社Sales Naviについて

Sales Naviは「誰もが成果をあげることのできる社会の創造」をパーパスに掲げ2021年4月に設立し、営業の仕組み化と人材育成に特化した教育事業を手がけています。従来の研修にありがちな「受けっぱなし」で終わらないブレンディッドラーニング研修、社内トップセールスの知見を体系化する仕組み化コンサルティング、そして、AIを活用した商談フィードバックシステムの提供も始め、営業成果の向上を支援しています。

https://salesnavi.co.jp/

https://www.amazon.co.jp/dp/4408651257

■ 会社概要

会社名：株式会社Sales Navi

代表者：代表取締役 田中 大貴

設立：2021年4月9日

本社：大阪府大阪市北区曽根崎2丁目８－５ 3階



事業内容：1. 営業研修事業、2. 営業コンサルティング事業、3. 営業DX事業

コーポレートサイト：https://www.salesnavi.co.jp/

サービスサイト：https://lp.salesnavi.co.jp/

お問い合わせ先：https://salesnavi-44525977.hs-sites-na2.com/salesnavi_contact

