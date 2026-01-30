ライブ配信アプリ「everylive（エブリライブ）」リリース5周年を記念した授賞式イベント「every award 2025」が開催されました！

エブリライブ株式会社

エブリライブ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：影山和義）は、ライブ配信アプリ「everylive（エブリライブ）」リリース5周年を記念した授賞式イベント「every award 2025」を、2026年1月25日(日)に開催いたしました。

■ イベントレポート

「every award」は、年間を通して活躍したライバーを表彰する毎年恒例の特別なイベントとなり、年間賞やジャンルごとの部門賞、特別賞など様々な賞を授与する授賞式イベントとなります。

当日のイベントは音楽ライバーによるパフォーマンスとノミネートライバーによるランウェイステージで華やかに幕を開け、全9部門の表彰が行われました。

■ スポンサー企業様のご紹介

「every award 2025」は、計12社の企業がスポンサーとなりイベントをご支援いただきました。

会場エントランスにはスポンサー企業ロゴの大型パネルが設置されたほか、スポンサー企業を含め合計23基のスタンドフラワーが贈られ、5周年を迎えたエブリライブの特別なイベントを彩りました。

エブリライブ株式会社 会社概要

「Good for Everyone 誰もがポジティブになる世界をつくる」というミッションのもと、「様々な繋がりのかたち」や「新しい体験」を提供し、様々なコミュニケーションを通じて、誰もがポジティブになる世界をつくりたいと考えています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/109280/table/107_1_38d821742b90916d878d22b60345f99b.jpg?v=202601310251 ]

公式サイト ：https://everylive.jp/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/everylive_/

公式X（旧Twitter） ：https://twitter.com/everylive_jp

公式Youtube ：https://www.youtube.com/channel/UCvoRTDg5egwHGMZV0hlB17Q

公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@every.live.jp

公式LINE ：https://lin.ee/RPW93Nz

公式note ：https://note.com/everylive

everyfriends とは

「everyfriends」とは、動画・漫画・ゲーム・ライブコマースなどの多様なコンテンツを融合した「総合エンターテインメントプラットフォーム」です。

2025年7月に動画投稿サービスをスタートし、今後も様々なジャンルのコンテンツを展開予定となります。

▼サービスサイトはこちら

https://everyfriends.net/

増え続ける支持と注目度

累計ダウンロード数 ：65万突破

累計ライバー契約数 ：8,600名

メディア掲載実績 ：PRESIDENT Online、東洋経済、ORICON NEWS など

スポンサー企業様を募集中

「誰もがポジティブになる世界をつくる」というミッションにご賛同いただける企業様、イベントを通じて自社のPRをしませんか？

スポンサー企業様のブランド価値を最大限に引き出すプロモーション施策をご用意しています。

ご興味のある企業様は、以下のフォームよりお気軽にご連絡ください。

▼本件に関するお問い合わせはこちら

https://everylive.jp/livercontact/