株式会社Wellmira、スポーツ庁より「スポーツエールカンパニー2026」に認定

株式会社Wellmira

AI健康アプリ「カロママ プラス」や健康経営サポートサービスの歩数計アプリ「RenoBody（リノボディ）」を運営する株式会社Wellmira（代表取締役社長兼CEO：渡辺敏成、以下「当社」）は、従業員の健康増進を目的としたスポーツ活動の促進に積極的に取り組む企業として、スポーツ庁より「スポーツエールカンパニー2026」に認定されました。

当社は従業員の健康維持・増進を目指した取り組みを2018年から継続して実施しており、「スポーツエールカンパニー」は今回で4度目の認定となります。今後も当社はヘルスケア企業として、従業員自らがからだと心の健康づくりを実践し、活き活きとした働き方を実現することを目指します。

スポーツエールカンパニーとは

「スポーツエールカンパニー」とは、スポーツ庁が、従業員の健康増進のためスポーツの実施に向けた積極的な取り組みを行っている企業を認定している制度です。朝や昼休みなどに体操・ストレッチをするなどの運動機会の提供や階段の利用、徒歩・自転車通勤の奨励、スタンディングミーティングの実施など、スポーツ競技に限らず、従業員の健康増進のために積極的な取り組みを行っている企業が認定されます。

当社の取り組み：自社アプリを活用した、肩こり・眼精疲労対策の健康施策を実施

当社従業員にヒアリングした結果、肩こりや眼精疲労を健康課題と感じている従業員が多いことが分かりました。

そこで当社は、肩こり・眼精疲労を対策・解消する行動を習慣化するために、以下の取り組みを実施しました。

● プロのトレーナーによる講習会を開催

プロのトレーナーから、肩こり・眼精疲労に効果的なストレッチ方法をレクチャーいただく講習会を開催し、適したストレッチ方法を学びました。

● 自社健康アプリを活用した施策でストレッチ実施の習慣化を促進

講習会実施後3週間、自社の健康アプリ「カロママ プラス」を活用し、ストレッチや運動などの健康行動でポイントが貯まるイベントの開催や、ストレッチ方法を紹介する画像・動画付きメッセージを毎日配信しました。

アプリを活用した施策以外にも、社内コミュニケーションツールによる週1回の声掛けや、定例会議や全員参加の会議でストレッチを実施することで、健康行動の習慣化を促しました。

会議でのストレッチ風景「カロママ プラス」を活用した社員向けメッセージ

本取り組みの結果、「ストレッチなど身体を動かす頻度が増えた」とアンケートで回答した従業員は約60％でした。

また、「今回の施策を機に、チームのミーティングで毎週時間を設けてみんなでストレッチをするようになった」「社内でストレッチをしやすい雰囲気になった」との声もあり、コミュニケーションの醸成にも寄与する効果がありました。

今後も当社はヘルスケア企業として、従業員自らがからだと心の健康づくりを実践し、活き活きとした働き方を実現することを目指します。

AI健康アプリ「カロママ プラス」概要 https://calomama.com/

食事・運動・睡眠などのライフログを入力すると、パーソナルAIコーチ「カロママ」から実践的な健康アドバイスが届きます。健康診断結果やウェアラブルデバイスとのデータ連携が可能で、PHRデータやライフログデータを日々記録することで、パーソナルな健康アドバイスを提供します。個人・法人共に利用が可能で、企業・健康保険組合の健康経営での活用の他、自治体やスポーツクラブにも導入されています。

会社概要：株式会社Wellmira

『世界中の誰もが、自然に健康になれる社会を創る』をミッションに、個人に関わるあらゆる健康データ、PHR（Personal Health Record）を活用してWellnessのミライを創造するヘルステック企業です。個人の行動変容、企業のヘルスケアに関する課題を、テクノロジーを活用し、プロフェッショナルが共創して解決します。

【商 号】 株式会社Wellmira

【本 社】 東京都千代田区神田須田町1丁目23-1 住友不動産神田ビル2号館11階

【設 立】 2002年7月25日

【資本金】 1億円

【代表者】代表取締役社長兼CEO 渡辺敏成

【URL】https://www.wellmira.jp/

【事業内容】

・企業/健保/自治体/スポーツクラブ向けAI健康アプリ「カロママ プラス」

・健康経営サポートサービスの歩数計アプリ 「RenoBody」

・指導員×AIのハイブリッド型オンライン特定保健指導サービス「カロママオンライン」

・管理栄養士・栄養士向けのポータルサイト「かわるPro」

・ヘルステックニュース「HealthTechWatch」

その他、ヘルスケアITサービスの開発、食や健康関連のメディア運営