【2026年2月14日発売】朝と夜の入浴剤。NEHAN TOKYOから薬用バスソルト「温日・眠月」新発売。

馬居化成工業株式会社

馬居化成工業株式会社（本社：徳島県鳴門市、代表取締役：馬居正治）が運営する〈NEHAN TOKYO〉は、医薬部外品の薬用バスソルト「エプソルト 温日（おんじつ）」「エプソルト 眠月（みんげつ）」の2種を、2026年2月14日(土)に発売いたします。

“一日の終わりと始まりに寄り添う、ふたつの薬用バスソルト”をキャッチコピーに、

時間帯ごとの入浴シーンに着目し、処方と香りを設計したNEHAN TOKYO初の医薬部外品の薬用バスソルトです。

商品概要

エプソルト 温日

─朝日のぬくもりを思わせるやさしいバスタイム陽だまり処方の薬用バスソルト

エプソムソルトと重炭酸イオンに和漢植物成分配合、朝日のようにじんわりとした温もりを感じさせる陽だまりデイリーバスソルト。

心を落ち着かせ前向きな気持ちにさせてくれるラベンダー×ジンジャーブレンドのやさしい香り。

世界が目を覚ます瞬間を切り取ったようなデザイン、贈り物としてもぴったりなエンベロープのパッケージ。

エプソルト 眠月

─淡い月の光に身をゆだねる。温泉成分ベースの薬用ナイトバスソルト。

一日の終わりに積み重なった疲れをゆっくりほどく。温泉成分ベースの、やわらかな湯ざわりの薬用ナイトバスソルト。

淡い月の光のようにやわらかくて心地よい、眠りをイメージしたウッド×スパイスの香り。

夜空を閉じ込めたようなデザイン、贈り物としてもぴったりなエンベロープのパッケージ。

開発背景

[表: https://prtimes.jp/data/corp/62367/table/22_1_3071a723dea55b02a8a25998acd47563.jpg?v=202601310251 ]

仕事や家事、育児、そして自分自身のケア──。 疲れを抱えながらも走り続ける方の日常に、 一日の終わりと始まりを優しく照らす光のようなバスソルトを。そんな想いから、『眠月』と『温日』の開発は始まりました。

目指したのは、夜と朝をやさしくつなぐペアアイテム。

疲労回復と深い眠りを支える“眠月（Moonlight）”

フェムテックの視点で温かさと巡りを整える“温日（Daylight）”

処方の設計から、肌に触れるソルトの質感、香りの重なり、 そして手に取った瞬間に世界観が伝わるパッケージの細部まで。 一切妥協することなく、2年の歳月をかけて試作と改良を重ねました。

「月が疲れをほどき、朝日がぬくもりをひらく。」１日の自然流れに寄り添う「優しさ」と「実感」を追求した自信作です。

そしてこの2つのアイテムは、NEHAN TOKYOが歩んできた10年間への感謝を込めた、アニバーサリーなプロダクトでもあります。

あなたの一日が少しでも軽く、温かいものになりますように。 私たちからの感謝と誇りを込めて。

NEHAN TOKYO

400年の時を受け継ぎ、日本の感性で創り出すバスケア&フレグランスブランド NEHAN TOKYO。 純粋さを追求したエプソムソルト、繊細で奥ゆかしさをまとったフレグランスと共に”日常をちょっとやわらかくする” 製品や世界観の提供に取り組んでいます。



HP:https://nehan.tokyo.jp/