人気ライトノベル作家・イラストレーター陣が参加する新規YouTubeアニメIP『Purrfect Mocha（パフェモカ）』始動
株式会社スターライズは、YouTubeを中心に展開する新規IPプロジェクト『Purrfect Mocha（パフェモカ）』 を、2026年1月23日に正式に発表しました。第一報として、本プロジェクトの概要および参加クリエイター情報を公開したことをお知らせいたします。
■アニメコントチャンネル『Purrfect Mocha（パフェモカ）』、開店準備中
『Purrfect Mocha（パフェモカ）』プレオープンKV
YouTubeを中心に、ショート動画やアニメ調コントを展開する新規IPプロジェクト
『Purrfect Mocha（パフェモカ）』 が、正式発表となりました。
『Purrfect Mocha（パフェモカ）』は、完全オリジナルのコメディシリーズを複数展開するYouTubeアニメ企画です。
日常のワンシーンを切り取った“くすっと笑える”ショートコンテンツを軸に、忙しい日常の中でも気軽に楽しめるエンターテインメントをお届けします。
ライトノベル分野で活躍する作家陣が脚本を手がけ、人気イラストレーターがビジュアルを担当する制作体制のもと、オリジナルIP『Purrfect Mocha（パフェモカ）』では、シリーズごとに異なる個性を持つオリジナルコメディ作品を展開します。
それぞれのクリエイターの作風や感性が作品に反映されることで、YouTubeアニメという短い尺の中でも、キャラクターや物語の魅力を感じられる構成となっています。
今後はYouTubeでの本編配信を皮切りに、複数のオリジナルシリーズを順次展開予定です。
公式SNSを通じた情報発信やクリエイターコメントの公開など、段階的なプロジェクト展開も予定しています。
Purrfect Mocha（パフェモカ）とはーー
現代日本をモチーフにしたコメディシリーズ。
物語のどこかに、カフェがあったり、なかったり…
けれどそれらは、同じ世界のどこかで、ゆるやかにつながっている。
その中心にあるのが、とあるカフェ――
『Purrfect Mocha ～パフェモカ～』。
『Purrfect Mocha（パフェモカ）』ティザービジュアル
■物語を生み出す、ライトノベル作家陣の参加が決定
本プロジェクトには、ライトノベル・小説分野で活躍する作家陣が脚本として参加します。
それぞれ異なる作風や世界観を持つ作家が集結し、シリーズごとに個性の異なる物語を描いています。
【参加作家（敬称略）】
・白石定規
・小林湖底
・有象利路
・長山久竜
Purrfect Mocha（パフェモカ）公式Xアカウントにて、作家陣によるコメントを公開中です。
■世界観を描く、人気イラストレーター陣が集結
ビジュアルを担当するイラストレーターには、SNSを中心に高い支持を集めるクリエイター陣が参加しています。
キャラクターの表情や世界観を、物語の余白に至るまで丁寧に描き込み、作品ごとに異なる世界観や感情の機微を視覚的に豊かに表現し、作品世界への没入感を一層高めています。
【参加イラストレーター（敬称略）】
・いど
・日下氏
・tenten
・ものべ
・Dura
イラストレーターによるコメントは、公式Xアカウントにて公開中です。
プロジェクト概要
公式X：https://x.com/PurrfectMochaJP
パフェモカ公式Xはこちら :
(C)purrfect mocha / 株式会社スターライズ
