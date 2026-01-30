人気ライトノベル作家・イラストレーター陣が参加する新規YouTubeアニメIP『Purrfect Mocha（パフェモカ）』始動

株式会社スターライズ

株式会社スターライズは、YouTubeを中心に展開する新規IPプロジェクト『Purrfect Mocha（パフェモカ）』 を、2026年1月23日に正式に発表しました。第一報として、本プロジェクトの概要および参加クリエイター情報を公開したことをお知らせいたします。

■アニメコントチャンネル『Purrfect Mocha（パフェモカ）』、開店準備中

『Purrfect Mocha（パフェモカ）』プレオープンKV

YouTubeを中心に、ショート動画やアニメ調コントを展開する新規IPプロジェクト

『Purrfect Mocha（パフェモカ）』 が、正式発表となりました。





『Purrfect Mocha（パフェモカ）』は、完全オリジナルのコメディシリーズを複数展開するYouTubeアニメ企画です。

日常のワンシーンを切り取った“くすっと笑える”ショートコンテンツを軸に、忙しい日常の中でも気軽に楽しめるエンターテインメントをお届けします。



ライトノベル分野で活躍する作家陣が脚本を手がけ、人気イラストレーターがビジュアルを担当する制作体制のもと、オリジナルIP『Purrfect Mocha（パフェモカ）』では、シリーズごとに異なる個性を持つオリジナルコメディ作品を展開します。



それぞれのクリエイターの作風や感性が作品に反映されることで、YouTubeアニメという短い尺の中でも、キャラクターや物語の魅力を感じられる構成となっています。



今後はYouTubeでの本編配信を皮切りに、複数のオリジナルシリーズを順次展開予定です。

公式SNSを通じた情報発信やクリエイターコメントの公開など、段階的なプロジェクト展開も予定しています。

Purrfect Mocha（パフェモカ）とはーー

現代日本をモチーフにしたコメディシリーズ。

物語のどこかに、カフェがあったり、なかったり…

けれどそれらは、同じ世界のどこかで、ゆるやかにつながっている。

その中心にあるのが、とあるカフェ――

『Purrfect Mocha ～パフェモカ～』。

『Purrfect Mocha（パフェモカ）』ティザービジュアル

■物語を生み出す、ライトノベル作家陣の参加が決定

本プロジェクトには、ライトノベル・小説分野で活躍する作家陣が脚本として参加します。

それぞれ異なる作風や世界観を持つ作家が集結し、シリーズごとに個性の異なる物語を描いています。



【参加作家（敬称略）】

・白石定規

・小林湖底

・有象利路

・長山久竜



Purrfect Mocha（パフェモカ）公式Xアカウントにて、作家陣によるコメントを公開中です。

■世界観を描く、人気イラストレーター陣が集結

ビジュアルを担当するイラストレーターには、SNSを中心に高い支持を集めるクリエイター陣が参加しています。



キャラクターの表情や世界観を、物語の余白に至るまで丁寧に描き込み、作品ごとに異なる世界観や感情の機微を視覚的に豊かに表現し、作品世界への没入感を一層高めています。



【参加イラストレーター（敬称略）】

・いど

・日下氏

・tenten

・ものべ

・Dura



イラストレーターによるコメントは、公式Xアカウントにて公開中です。

プロジェクト概要

公式X：https://x.com/PurrfectMochaJP

(C)purrfect mocha / 株式会社スターライズ

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社スターライズ

制作部 斉田、西田



E-mail：

enquiry_purrfect.mocha@kkstar-rise.com