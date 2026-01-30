ニッポンのセックス2026年版を公開！

相模ゴム工業株式会社相模ゴム工業 ニッポンのセックス

相模ゴム工業株式会社 （以下 相模ゴム）は、全国の20代～60代約14,300名（事前調査は3万人）を対象におこなった大規模調査、「ニッポンのセックス2026年版」の調査結果を特設ページで公開しました。

相模ゴムはコンドームを製造販売するメーカーとして、日本の性に関する調査を定期的に行っています。本調査は日本で行われている性に関する調査では最大級のもので、2018年度の調査から7年ぶりの実施となります。

今回もセックスの平均回数や経験人数・初体験の年齢などのほか、浮気や同性愛など、幅広い調査内容を元に今のニッポンのセックスを浮き彫りにしています。項目により都道府県別のランキングも紹介。また、ネガティブなワードとして捉えられがちなセックスレスについても特集をしています。

■調査概要

1. 調査方法 ：WEBアンケート方式で実施

2. 調査の対象 ：47都道府県の20代～60代男女（本調査14,312名はセックス経験者のみ）

3. 本調査回答数 ：14,312名※1都道府県につき300名前後・性年代均等割付

(一部のセルで不足あり）（事前調査・スクリーニング回答数：30,000名）

4. 調査実施日 ：2025年12月初旬

◆ニッポンのセックス 公式サイト

https://www.sagami-gomu.co.jp/project/nipponnosex/2026(https://www.sagami-gomu.co.jp/project/nipponnosex/2026)

調査結果のトピックス

▼調査項目・調査ピックアップ

調査結果のトピックス〇日本人の1か月のセックス平均回数

・全体平均は1.95回

・年代ごとに見ると20代が最も多く4.31回で、年代が上がるにつれて減少している。

〇経験人数

・平均は9.78人（男性13.31人、女性6.38人）

・都道府県ごとに見ると、最も多いのは大分県（13.98人）、最も少ないのは岡山県（6.59人）

〇初体験の年齢

・全体平均22.02歳（男性23.01歳、女性21.07歳）

・都道府県ごとに見ると、最も早いのは奈良県（21.04歳）、最も遅いのは山口県（23.27歳）

〇性生活の満足度

・「満足している」は全体で67.5％ 男女別で見ると、男性58.1％、女性75.7％。

・男性は年代が上がるにつれて「満足している」割合が減少しているが、女性は60代が最も高い(82.5％)

〇初体験・結婚＆交際相手・浮気相手との出会いの場

・マッチングアプリ・出会い系サイトを利用して出会っているのは、浮気相手が最も多く13.3％、結婚＆交際相手は10.2％、初体験の相手は4.6％

〇セックス未経験率

・20代男性の未経験率は35.5％、20代女性は31.9％

・20代～50代までは男性の方が女性よりも未経験率が高い。

〇性的対象

・性的対象に同性を含む割合は、男性7.1％、女性9.5％ （ともに全体平均）

・男女ともに年代が若いほど比率が高くなる。

〇未婚者・既婚者の浮気率

・男性は20代が最多で37.2％

・全年代の既婚・未婚別で見ると、未婚男性の方が多く38.8％（既婚男性21.0％）

〇未婚者の交際相手有無

・男性（28.5％）に比べ、女性（37.9％）の方が交際率が高い。

・20代でも2人に1人（51.0％）は交際相手がいない。

【特集】セックスレス

インターネット上ではセックスレスに関する悩みなどが数多く語られていますが、実際の日本人はどのように感じているのでしょうか。セックスレスであることは、必ずしも“性生活への不満”を意味するのでしょうか。その実態や背景、意識の変化について、調査データをもとに丁寧に紐解いていきます。

【検証内容】

〇自分がセックスレスだと思う・思わない×パートナーとのセックス頻度

〇自分がセックスレスだと思う・思わない×浮気との関係

〇自分がセックスレスだと思う・思わない×性生活の満足度との関係

≪都道府県ランキング≫

※特設サイトでは全順位を公開しています。

〇未経験率

・最も未経験率が高い 宮城県 ／ 最も低い 岐阜県

〇初体験の年齢

・最も早い 奈良県 ／ 最も遅い 山口県

〇経験人数

・最も多い 大分県 ／ 最も少ない 岡山県

〇1か月のセックス回数

・最も多い 長崎県 ／ 最も少ない 福井県

〇未婚者・既婚者の浮気

・最も多い 新潟県 ／ 最も少ない 滋賀県

〇セックスレスだと思うか

・最も思う 富山県 ／ 最も思っていない 青森県