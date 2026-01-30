株式会社ペイロール

株式会社ペイロールと株式会社QUICKが共同で開発した新しい賃金指標「QPI（QUICKペイロール賃金インデックス）」に関しまして、年収に関するQPIを公表いたします。毎月のQPIでは、月別の細かい動きを捉えることができますが、年末調整による年収データを活用することで、年間総括として確定した収入や税・社会保険料等を把握することができます。

収入QPIに関しては、2023年から2025年にかけて年あたり2.5%から3%程度の水準で増加しており、継続的な賃上げの動きが表れています。それに対して、可処分所得QPI及び所得税QPIは大きく変動しており、2024年に実施された定額減税の影響を強く受けた結果とみられます。これにより、手取りの増加を実感しにくい状況が見受けられます。一方で、社会保険料QPIを見ると、2023年から増加幅が減少しており、標準報酬月額の上限到達の影響が考えられます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/158431/table/29_1_b4822e0027bba01f23aa559337676b76.jpg?v=202601310121 ]

※詳細はQPI特集レポート（年収におけるQPI）(https://www.payroll.co.jp/Payroll-WRDPRS/wp-content/uploads/2026/01/20260130_QPI_tokubetsugou.pdf#page=3)をご参照ください。

※分析に用いたデータは、契約にて同意いただいたお客様のみを対象とし、個人・個社が特定されないようにした上で利用しております。

