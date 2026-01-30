MeroneとCOREが提携。2,500名の女性へ「キャリア・ウェルビーイング」支援を拡大～ 一生モノの武器に変える「キャリア相談窓口」を2026年2月共同設置 ～

株式会社Merone

女性の自立支援プラットフォームを運営する株式会社Merone（代表取締役：森川 公美子、以下「Merone」）と、働く女性に向けたキャリアとライフをサポートする事業を展開する株式会社CORE（代表取締役：尾崎 莉緒、以下「CORE」）は、女性の「キャリア・ウェルビーイング」の創出拡大を目的とした戦略的パートナーシップを締結いたしました。

本提携の第一弾として、2026年1月21日に開催されたMerone受講生向け勉強会では、リアルタイムで70名が参加 。終了後、参加者の60%以上が個別相談を希望するという異例の反響を受けました 。これを受け、2026年2月よりMerone受講生向けの福利厚生として、COREの知見を活かした「キャリア相談特設窓口」を正式に設置いたします 。

- 実務と戦略の掛け合わせによる「自立」の加速

Meroneは、「自立しよう、自分の足で立つと気持ちいい」という精神のもと、リセール実務を起点とした女性の経済的・精神的自立を支援してきました 。26年1月現在、受講生は2,500名を超え、自律的な経済活動を通じて収益を上げるスキルを習得する女性が急増しています 。今回の提携は、この現場での実践知をCOREの専門的なキャリア教育と融合させ、一過性の収入に留まらない、持続可能なキャリアを構築することを目的としています 。

- 勉強会の反響が示す「4つのウェルビーイング」への希求と兆し

1月21日の勉強会後の高い個別相談希望率は、受講生たちがMeroneの掲げる「4つのウェルビーイング（諦めない、選べる、繋いでいく、繋がっている）」を、単なる抽象的な理想ではなく、自らの未来を切り拓くための切実な指針として捉え、「自分を諦めず、確かな理由を持って人生を選び、社会との繋がりの中で新しい価値を繋いでいきたい」という、より深い自己実現のフェーズへと歩みを進めようとしている兆しであると感じています。

- CORE Career Partnerによる伴走

2026年2月に開設される「キャリア相談窓口」では、COREが展開する専門チーム「CORE Career Partner」が、Merone受講生のさらなる自己実現に向けて伴走いたします 。

・「意思決定」に寄り添う伴走サポート：単なる求人紹介の枠を超え、ライフイベントや個々の価値観を尊重しながら、「いまの自分が望む生き方」を引き出すプロセスをサポートします 。

・実務経験の「市場価値化」：日々のリセール実務を通じて培われた実践知を、社会や企業でも通用するビジネススキルへと磨き上げ、言語化を支援します 。

・「理想の追求」を支えるパートナーシップ：Meroneが掲げる「昨日の私より自由で強い」自分を目指す女性たちを、COREの専門的な知見をもって後押しします 。両社は、一人ひとりの女性が自らの可能性を信じ、納得感のある人生を選択できる社会の実現に向けて、共に歩んでまいります。

- 代表のコメント

株式会社Merone 代表取締役・森川 くみこ

「私たちがつくりたいのは、生徒ひとりひとりの『理想の実現』です 。CORE社とのパートナーシップにより、在宅ワークを手段から、自分を愛し社会に貢献するための『誇りあるキャリア』へと昇華させていきます 。」

株式会社CORE 代表取締役CEO・尾崎 莉緒

「個人の実務経験を社会の共有価値へと繋ぎ、誰もが理由を持って人生を選べる未来を、共に築いていけることを光栄に思います。CORE Career Partnerとして、一人ひとりの『納得感ある決断』に寄り添い、選ぶ力を支えていきます。」

【メディア関係者様向け：取材・素材のご案内】

2月に開設される『キャリア相談窓口』での実際のカウンセリング事例や、自立への道を歩む受講生へのご取材が可能です 。また、現代女性のキャリア観の変化について、両社代表によるインタビューなどについても承っております 。

■ 株式会社Merone

「自立しよう、自分の足で立つと気持ちいい」をスピリットに、2,500名の生徒を抱える女性向け教育プラットフォーム。在宅物販を起点に、社会貢献型ビジネス「Re:seller（リセラー）」の育成 や、4つのウェルビーイングの実現を目指しています。

■ 株式会社CORE

「女性のリーダーシップのあり方を変える」をミッションに、女性のキャリアをサポートします。働く女性のためのキャリアコミュニティSNS『CORE』、人生やキャリアを自分らしく生きるための新たな学びを発信するメディア『CORE Lab.』、働く女性のキャリアサポートを行う『CORE Works.』を運営中。

