UMITO、アナンタラ・バケーション・クラブと提携し相互利用を開始へ

海の目の前という一等地にスモールラグジュアリーホテル「UMITO」をプロデュースする株式会社UMITO（本社：東京都千代田区、代表取締役：堀 鉄平）は、アジアを代表するバケーション・オーナーシップ・プログラムであるアナンタラ・バケーション・クラブ（Anantara Vacation Club／以下 AVC）と、交換プログラムによる相互利用を目的とした提携に合意しました。

本提携に基づき、UMITOオーナーは2026年2月1日より、AVCがタイ・プーケットのマイカオに展開するプールヴィラを相互利用先の一つとして予約することが可能となります。なお、実際の利用開始日は同年2月5日からとなります。

一方、AVCのクラブポイントオーナーは、所有するポイントを活用し、日本各地の希少なオーシャンフロント立地に展開するUMITOのラグジュアリー施設を利用することが可能となります。これにより、両ブランドのオーナーに対し、より柔軟で多様な滞在選択肢を提供します。

なお、本提携に関する調印式は、2026年1月20日にタイ・プーケットにて開催され、株式会社UMITO 代表取締役の堀が出席しました。両社代表による調印の後、提携の成立を象徴する乾杯と握手が交わされました。

■ 新たな滞在価値の創出

1月20日に執り行われたタイ・プーケットでの調印式

UMITOは、「海と共に過ごす別邸。」をコンセプトに、国内外にシェア別荘型スモールラグジュアリーホテルブランドを展開しています。

本提携は、UMITOオーナーの滞在先を日本国内にとどまらず世界へと広げ、より多様でグローバルな旅行体験を提供することを目的としています。プーケット・マイカオのAVCシグネチャー・クラブ・リゾートを皮切りに、今後もAVCのリゾートネットワークや国際的なコミュニティを通じた滞在体験へと、広がりを見せていくことが期待されます。

AVCのクラブポイントオーナーは、所有するポイントを活用し、デザイン性と地域性を重視したUMITOの沿岸部ラグジュアリー施設を利用することが可能となり、日本の美しい海岸線や地域の魅力をご体感いただけます。海外に多くの富裕層オーナーを有するAVCを通じて、日本の海岸線や地域の魅力を世界に発信していくことも、本提携の重要な目的の一つと考えております。

■タイ プーケット・マイカオ「プールヴィラ」3つの魅力

タイ プーケット・マイカオ プールヴィラ外観

各ヴィラに客室専用のプライベートプールを備え、周囲を気にすることなく、ゆったりとした時間を過ごせる設計となっています。

180平方メートル を超える広々とした間取りにより、リビングやベッドルームに十分なゆとりを確保し、長期滞在でも快適に過ごせる居住性を実現しています。

建築やインテリアには、東南アジアらしいリゾートテイストを取り入れ、自然素材や落ち着いた色調を用いた空間づくりが特徴です。南国の空気を感じながら、開放感と上質さを兼ね備えたプライベートリゾートとしての滞在を楽しむことができます。

また、客室タイプは1ベッドルームおよび2ベッドルームを基本とし、両タイプをコネクトして利用することで、最大3ベッドルーム構成としての滞在が可能です。コネクト利用時には総面積435平方メートル を超える広々とした空間を有し、最大10名まで宿泊可能。ご家族での滞在はもちろん、親しいご友人同士やグループでのご利用にもふさわしい、ゆとりあるプライベートリゾート体験を提供します。

プールヴィラ 客室専用のプライベートプール1. 完全なプライベート性と南国の自然に包まれる空間設計

独立したヴィラタイプを採用し、専用プールとガーデンを備えた高いプライベート性を確保。プーケットの豊かな自然と調和した開放感のある空間設計と、洗練されたタイモダンデザインにより、屋内外が緩やかにつながる南国ならではのリゾート体験を提供します。

ベッドルーム2. 長期滞在にも対応する快適性と上質なホスピタリティ

広々としたリビング・ダイニングスペースに加え、キッチンやランドリー設備もあり、短期から長期まで柔軟な滞在が可能です。別荘のような居住性と、アナンタラブランドならではのきめ細やかなサービスを両立し、スパやダイニング、アクティビティまで一貫した上質な滞在を楽しめます。

リビング・ダイニング3. マイカオならではの希少なロケーション

自然保護区にも隣接するマイカオエリアは、プーケットの中でも特に落ち着いた環境が保たれた希少なロケーションです。喧騒から離れ、静寂とラグジュアリーを求める旅行者に適した滞在環境を提供します。

レストランに隣接し、水面が穏やかに広がる開放感あふれる共用プール■ 充実した共用施設とファミリーフレンドリーな環境

各プールヴィラの高いプライベート性に加え、滞在中はリゾート内に整備された充実した共用施設を利用することができます。

プレイグラウンドをはじめ、複数のレストラン、ジム、スパ、スカイラウンジなど、多彩な共用スペースを備え、滞在の目的やスタイルに応じた過ごし方が可能です。

スカイラウンジジム

また、プーケット島内にはAVCが展開する151の客室及びヴィラがあり、その広大なリゾートエリアならではのスケールを背景に、共用施設やアクティビティが充実している点も大きな魅力です。

キッズクラブをはじめ、ピックルボール・バスケットボールコートなどのスポーツ施設が整備されており、世代や滞在目的に応じた多彩な過ごし方が可能です。家族旅行から長期滞在まで、幅広いニーズに対応するリゾート環境が整っています。

共用プールレストラン

中でもスパ施設は、当該リゾートエリアの中でも高い評価を得ており、自然に囲まれた落ち着いた空間の中で、心身ともに深いリラクゼーションを味わうことができます。静かな環境でゆったりとしたリトリートを求める方にとって、特に魅力的な施設の一つです。

■上質な旅へ 両社コメント

スパ 外観スパ

AVC 最高執行責任者（COO）ウィンストン・ツァン氏より

「当社のクラブポイントオーナーは、どこへ行く際も本物の体験を求めていらっしゃいます。その点、UMITOは我々のサービスを完璧に補完してくれる存在です。今回の提携は、当社のクラブポイントオーナーに価値ある選択肢と記憶に残る滞在を提供するという、我々のコミットメントを反映したものです。」

株式会社UMITO 代表取締役 堀 鉄平より

「AVCという世界的に高い評価を受けるブランドと提携できることを、大変光栄に思います。タイと日本は、文化的にも旅行においても深い結びつきを持っています。本提携は、UMITOオーナーに新たな価値を提供するだけでなく、日本発のラグジュアリーリゾートを世界基準へと引き上げる重要な一歩になると確信しています。」

■ 今後の展開について

UMITOは本提携を通じて、国内外における上質な旅の可能性を広げ、オーナーひとりひとりのライフスタイルに寄り添った滞在価値の創出を目指します。

本提携を起点に、AVCが展開する他の施設についても、UMITOオーナーが利用できる施設を段階的に広げていくことを検討しており、世界へと広がる多彩な滞在選択肢を提供していく予定です。

日本の美しい海岸線や地域資源を生かしたUMITOならではの滞在体験を世界へ発信しながら、グローバルな視点でもブランド価値の向上に取り組んでまいります。

アナンタラ・バケーション・クラブについて

AVCは、アジアを中心に展開するバケーション・オーナーシップ・プログラムです。柔軟なポイント制を通じて、タイ、インドネシア、ドバイ、ニュージーランドをはじめとするクラブ・リゾートに加え、提携ネットワークを通じた世界各地のリゾート施設での滞在体験を提供しています。

施設名：ANANTARA VACATION CLUB MAI KHAO PHUKET

所在地：239-239/1 Moo 3, Tumbon Mai Khao, Amphur Thalang, Phuket 83110 Thailand

海と共に過ごす別邸「UMITO」について

▼3分でわかるUMITOはこちら[動画: https://www.youtube.com/watch?v=eOIGrbY-aIs ]

「ホテル」や「別荘」のオーナーとして暮らせるシェア購入型「UMITO」シリーズを2021年に販売開始。沖縄、鎌倉、熱海、瀬底島、宮古島、奄美大島など日本全国に海を最前列で感じられるホテルにも別荘にもなる別邸をぞくぞくと展開しています。

日本全国に、海を感じるラグジュアリーホテルを持とう

海の目の前の一等地にスモールラグジュアリーホテルを開発・運営しています。宿泊として使いたい日数分を購入でき、泊まれる場所が日本全国にどんどん増えていくUMITO。

波の音を聞きながら、海と共に過ごす贅沢。サステナブルな新しい仕組みで、海と自由なライフスタイルをお過ごしいただけます。

面倒なことはUMITOに任せて、収益を得る。

従来の別荘は使っていない期間が多く、管理やメンテナンスも大変でした。

UMITOでは別荘として使いたい分だけ、年間10泊からライフスタイルに合わせて保有できる「シェア購入」が可能。

自分が使用しないときはUMITOがホテルとして貸し出し、収益が得られます。運営や建物の管理もメンテナンスも全てUMITOにお任せください。

UMITOの購入方法

購入方法はとてもシンプル。10泊～30泊と使いたい日数分だけ選択して購入できます。

10泊約1,000万円～ 販売中。

全国のUMITOが相互利用可能

UMITOのオーナーは、ご自身が所有する利用可能日数を使って、全国に展開するUMITOのホテルにご宿泊いただけます。

UMITO公式サイト :https://umito.jp/?utm_source=prtimes-068-anantaravacationclub現在販売中のUMITOの資料請求はこちら :https://umito.form.kintoneapp.com/public/request-documents?root=prtimes-anantara&f_type=UMITO

会社概要

【会社名】株式会社UMITO

【所在地】東京都千代田区紀尾井町４番１号 ニューオータニガーデンコート 10階

【代表者】代表取締役 堀鉄平

【従業員数】連結 124名（臨時従業員含む）

【許認可】

小規模不動産特定共同事業 金融庁長官・国土交通大臣（1）第9号

宅地建物取引業 東京都知事 （2）第104443号

【グループ会社】

HORIJUKU Agency株式会社

マノワ株式会社

マノワラボ合同会社

SOGAURA BEACH株式会社

事業内容

ホテル、旅館その他施設の会員権の販売、仲介

ホテル、レストランの運営

別荘のサブスクリプションサービスの運営

ウェブサイトの制作、メールマガジンの企画、制作、保守並びに管理

雑誌、書籍販売及び出版業務

インターネットポータルサイトの企画、開発、制作、及び運営

不動産投資の塾の企画・運営及び管理

不動産の売買、仲介、斡旋及びコンサルティング

不動産特定共同事業

株式会社UMITO コーポレートサイト :https://corp.umito.jp/?utm_source=prtimes-068-anantaravacationclub

