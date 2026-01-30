驚異的スピードで公式YouTubeチャンネル登録者数“15万人”を突破　結婚相談所の裏側や婚活成功へのヒントを配信中

株式会社ZWEI

株式会社ZWEI（ツヴァイ）（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋爪みずほ、以下「ZWEI」）が、現在運営する公式YouTubeチャンネル「ZWEIチャンネル」の登録者数が15万人を達成しました。業界No.1(*1)の成婚数を誇る「結婚相談所ZWEI」独自のサービスや婚活成功へのヒントとなる動画を今後も配信し、婚活に励むすべての人を応援します。

（再生回数：2026年1月30日時点）

「こういう動画が欲しかった！」カウンセラーの親身な姿勢や婚活へのアドバイスに反響多数。本格始動からわずか8か月で登録者数が“15万人”に！

本格始動からわずか8か月でチャンネル登録者数15万人を突破。現場のカウンセラーが、実際の相談事例や成婚エピソードをもとに、「なぜうまくいくのか」「どこでつまずきやすいのか」をわかりやすく解説する動画を配信しています。さらに、担当のマリッジコンサルタントが会員様一人ひとりに最適なお相手を選び、お見合いの打診から日程調整・お引き合わせまでを行う独自サービス「ペアメイキング」の舞台裏を紹介する動画も公開中。さまざまな動画を通して伝わるカウンセラー・マリッジコンサルタントの親身な姿勢や実践的なアドバイスに、「こういう動画が欲しかった！」といった反響も寄せられています。

婚活に不安や迷いを抱える方に正しい情報と前向きな一歩を届けたいという思いからスタートした本チャンネルは、結婚相談所の“中の人”ならではの視点で、これからも婚活に向き合う方々に寄り添い続けます。

2024年成婚数1位！婚活カウンセラー・藤城 コメント

いつも動画をご覧いただき、そしてチャンネル登録いただき本当にありがとうございます！

婚活に少し不安を感じている方や、何から始めればいいのか迷っている方にこそ、気軽に見ていただけたら嬉しいです。私たちカウンセラーの日々のやり取りやサポートの様子を通して、『自分もツヴァイなら結婚できそう』と思えるきっかけになればと思っています。これからも皆さんに寄り添いながら、前向きな一歩につながる情報をお届けしていきます。

婚活カウンセラー・藤城 プロフィール

ウェディングプランナー時代と合わせるとウェディング&婚活業界で10年のキャリア。

相談者に寄り添ったカウンセリングで、2024年の成婚数はZWEIトップの約60組を誇る。

きっと婚活のためになる！「ZWEIチャンネル」再生回数TOP３（2026年1月30日時点）

第1位 18万回再生｜【お悩み別カウンセリング】入会したて…何から始めればいいの？

入会したばかりの会員様との面談の様子をそのまま公開。

婚活の不安にどう寄り添い、どんなステップで進めていくのか、カウンセラーのサポートがよくわかる動画になっています。

【リンク】 https://www.youtube.com/watch?v=eLFljAP5QxE

第2位 17万回再生｜【結婚相談所の面談をのぞき見】2024年成婚数1位カウンセラーの信頼の理由

2024年成婚数1位を誇るカウンセラー・藤城のリアルな面談に密着。

会員様の本音を引き出すやり取りや、成婚につながるアドバイスの裏側は必見です！

【リンク】 https://youtu.be/7yWZz-BF9Bo?si=D73b8eVcKhN83EGN

第３位 12万回再生｜【結婚相談所の面談をのぞき見】2025年上半期成婚数トップ！人に寄り添う期待のルーキー

2025年上半期成婚数1位のカウンセラーが、お二人の会員様と向き合う面談シーンを収録。「恋愛経験ゼロの人が多いのでは？」という不安を抱える会員様に、婚活カウンセラーならではの切り口で、相談者の本音に向き合うシーンが見られます。

【リンク】 https://www.youtube.com/watch?v=BFop839AK0U

この他にも婚活のためになる動画を多数配信中！

公式YouTubeチャンネル「ZWEIチャンネル」https://www.youtube.com/@zwei6802

TikTok・Instagramでは、ご夫婦への街角インタビューや婚活のヒントを日々発信中！

公式TikTokアカウント「ツヴァイの街角インタビュー」

https://www.tiktok.com/@zwei_marriage(https://www.tiktok.com/@zwei_marriage)

389万回再生165万回再生143万回再生

年の差夫婦のなれそめや、アルバイト先で出会ったご夫婦のエピソードなど、さまざまなカップルに突撃インタビュー。再生回数400万回に迫る投稿もあるなど、婚活中の方はもちろん、ちょっと気になる人も気軽に楽しめるコンテンツがそろっています。

ZWEI公式Instagramアカウント

https://www.instagram.com/zwei_info/(https://www.instagram.com/zwei_info/)

成婚者インタビューや会話のコツ、ZWEI会員へのアンケートなど、婚活中に気になる話題を投稿中。

今から婚活を始めている人から婚活真っ最中の人まで、幅広くみていただきたい婚活成功のヒントが盛りだくさん！

「結婚相談所ZWEI」が、成婚に導く３つの特徴

1.圧倒的な出会いの数

全国に広がる11万人の会員ネットワークに加え、結婚相談所がはじめての方にも寄り添ったサポートを提供するZWEIは、新規入会者数No.1(*1,2)の実績を誇ります。婚活は、出会える環境づくりから始まります。

2.出会いの質を上げるノウハウ

40年以上にわたり積み上げてきた実績と知見から生まれたサポートにより、自分に合う相手と出会いやすい、お見合い数No.1(*1,3)の仕組みを実現しています。

3.決断を支えるカウンセラー

結婚相談所において最も重要なポイントである「人」。

ZWEIでは、専任担当者が一人ひとりの状況に合わせたアドバイスを行い、丁寧に寄り添うサポート体制により成婚数No.1(*1,4)を獲得しています。

結婚相談所ZWEIについて

業界最多となる全国54店舗のネットワークを持つ大手結婚相談所のツヴァイでは、頼りになるマリッジコンサルタントとカウンセラーがお相手の紹介はもちろん、お見合いや交際、ご成婚まで丁寧にサポートいたします。データマッチングを通して希望条件が両想いのお相手をご紹介し、毎年多くの成婚を育んできました。婚活業界のリーディングカンパニーであるIBJ（https://www.ibjapan.jp/）のグループ直営ブランドとして、これからも全国各地で一組でも多くの幸せを育んでまいります。

結婚や恋愛に関する意識調査も定期的に実施

成婚”その後”白書（2025/11/18）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000202.000066446.html

全国の20代～50代の既婚男女2,070名対象。「出会い方による成婚後の満足度の違い」に関する調査

