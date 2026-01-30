DRESSTERIOR(ドレステリア)と初コラボレーション　長く愛せる名品アイテム4型が新登場　2026年2月15日(日) 数量限定発売

株式会社アテニア

株式会社アテニアは、セレクトショップブランド『DRESSTERIOR(ドレステリア)』とのコラボレーションアイテムの発売をいたします。

上質な素材を丁寧に仕立てた「コンフォートダブルブレザー」、自宅で洗える人気のコットンカシミヤを使用した「ウォッシャブルコットンカシミヤニット」、ラフになりすぎない大人仕様のデニムシャツ「ライトオンスデニムシャツ」、収納力と軽さが魅力のシンプルトート「キャンバストートバッグS/M」は、アテニアでしか購入できない限定カラーやデザインを施し、2026年2月15日(日)より、通信販売及び直営3店舗(ファンケル銀座スクエア店、横浜関内店、神戸さんちか店)にて発売します。

企画背景

「ドレステリア」は、長く愛用できる上質なクオリティと、品のあるファッションを提案し続けているブランドです。アテニアの「上質を、解放する」というブランドコンセプトにマッチすると考え、コラボレーションを打診したところ快くご賛同いただき初のコラボレーションが実現しました。「ドレステリア」の強みは、時代に流されない品のあるスタイル。上質な素材と丁寧な作りにこだわり幅広いお客様に愛されています。そのスタイルにアテニアらしい華やかさと女性らしさを少し加え、「大人の上質」が感じられる商品となりました。

製品情報

■コンフォートダブルブレザー ※数量限定

毛羽立ちにくく微光沢感のあるウール素材とゴールドのボタンが洗練されたマニッシュな印象を与えるダブルブレザー。セミマットの金ボタンは、深みのあるネイビーによく映えるアテニア限定仕様で、素材からボタンまでディテールの品質を追及しました。ほどよくゆとりを持たせたシルエット、ヒップにかかる安心の丈感がバランスよく、大人女性のスタイルアップを叶えます。羽織るだけで着こなしがおしゃれに仕上がり、カジュアルもきれいめスタイルにも合わせやすい一着です。

■ウォッシャブルコットンカシミヤニット ※数量限定

カシミヤとコットンを織り交ぜたソフトな着心地ともちもちとした手触りがやみつきになる、定番人気のコットンカシミヤ。顔映りのよい明るいグレージュを選定し、左袖にはアテニアのブランドカラーであるカリスレッドのロゴ刺繍をあしらいました。ご家庭で洗濯可能なので、上質を日常に取り入れる心地よさを感じていただけます。

■ライトオンスデニムシャツ ※数量限定

薄手のデニムに洗いをかけてヴィンテージの雰囲気を出したオーバーサイズシャツ。柔らかな質感と軽い着心地で、一枚でも羽織ってもリラックスした大人のきれいなデニムスタイルが完成します。左胸下のカリスレッドのロゴ刺繍はアテニアオリジナルです。

■キャンバストートバッグ ※数量限定

厚手のコットンキャンバスを使った本格仕様と驚きの軽さを両立させたトートバッグは、洗練された印象のオフホワイト×ブラックと、どんなスタイルにも合わせやすいブラウンの2色をご用意しました。アテニアオリジナルカラーで各種2サイズの展開。男女問わず使いやすいシンプルなデザインです。

アテニアとは

女性の本音に寄り添い、「品質」と「使い心地」にこだわって、確かな美しさを「続けられる価格」で提供するブランド。1989 年の創業以来続くエイジングケア研究から生まれる「確かな品質」と、五感に響く香りや触り心地など「官能品質」の追求、製造から販売までを一貫して自社で行うことにより実現する「適正価格」で、大人女性の肌も心も解き放つ上質な体験を提供します。

HP：https://www.attenir.co.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/attenir_official/

スタッフInstagram：https://www.instagram.com/attenirstaff_official/