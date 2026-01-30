TOEIC(R)専門AIアプリ「Santaアルク」が、スコアを保証する新プランをリリース

株式会社アルク

株式会社アルク（本社：東京都品川区、代表取締役社長：田中伸明）が提供し、Socra AI Inc.（本社：大韓民国ソウル特別市江南区、代表取締役：パク・スヨン、以下Socra）が開発を行っているTOEIC(R)対策アプリ「Santaアルク」（https://santa.alc.co.jp/）では、2026年1月30日よりスコアアップできなければ全額返金保証する「スコア保証プラン」を開始します。あわせて、短期間でスコアアップを目指す方が取り組みやすい「3ヶ月プラン」も導入します。

Santaアルクは、TOEICジャンルにおけるダウンロード数 世界No. 1の実績を持ち、AIによる個別最適化学習により、これまで多くの学習者がスコアアップを実現してきました。今回リリースする「スコア保証プラン」は、Santaアルクがこれまでに積み重ねてきた学習効果の確かな実績を基に、学習者の挑戦を強力に後押します。

「スコア保証プラン」とは……

3ヶ月プランおよび6ヶ月プランを対象として、所定の条件を満たしたにも関わらずスコアアップが確認できなかった場合、プラン料金を全額返金する制度です。学習には時間も費用もかかるため、挑戦する人の不安や負担を軽減し、安心して学習に集中できる環境を整えました。

自分に最適化されたオリジナルカリキュラムだから伸びる

Santaアルクでは、累計45万人以上の学習ログを分析し、AIが一人一人の弱点や学習状況に応じてスコアアップのために最適な問題を出題しています。その結果、1日10分の学習を継続した場合、学習期間に応じて、以下のスコアアップが達成されていることを確認しました。

AIが提案した問題を解くだけで実力が身に付くスコアアップサイクル

1ヶ月：平均35点

3ヶ月：平均195点

6ヶ月：平均235点

Santaアルクの最大の特長である、AIが自分に最適なカリキュラムを提案→問題を解く→AIが結果を分析→再度問題を提案→問題を解く、というスコアアップサイクルにより、多くの学習者がスコアの大幅な伸びを実感しました。

学習継続の重要性に着目し、新たに「3ヶ月プラン」を追加

Santaアルク内の学習データの分析から、1日10分の学習でも、毎日継続することで2ヶ月目以降にスコアアップの伸びが顕著になる傾向が見られます。そこで今回、従来の1ヶ月、6ヶ月プランに加えて、短期間でも取り組みやすく、かつ成果を実感しやすい「3ヶ月プラン」の提供を開始しました。まずは、3ヶ月間、Santaアルクで学習を続けてみて、AIによる最適化学習を体験いただきたいと思います。

スコア保証が本気で挑戦する学習者を支える

TOEICのスコアアップは、キャリアプランや将来の選択肢を広げる大きな力になります。一方で、「自分に適した学習の進め方が分からない」「本当に伸びるのか分からない」「続けられない」という不安から、学習を始められない人がいるのも事実です。

Santaアルクは、AIによる最適化学習によって、1日10分でも学習を継続すれば確かなスコアアップが可能であることを実績で示してきました。今回の「スコア保証プラン」は、その確信を形にし、挑戦する一歩を後押しするための取り組みです。

Santaアルクは、AIを駆使しスコアアップに特化した学習アプリとして、これからも本気でスコアアップを果たしたい学習者の皆さまが目標を達成できるサービスを展開してまいります。

※「スコア保証プラン」の適用条件や詳細は、Santaアルク公式サイト（https://santa.alc.co.jp/）をご確認ください。

［「Santaアルク」について］

Santaアルクは、4.5億件以上の解答データを学習したAI搭載のTOEIC(R)対策アプリです。

AIが学習者の解答傾向から、TOEIC(R)︎の理解度やスコア予測、英語力の分析を行い、スコアアップに直結する学習を提案するため、効率的かつ短時間でのスコアアップを実現することができます。サービス開始以来、多くのTOEIC(R)︎学習者に支持いただき、国内外で利用者が拡大し続けています。

- TOEIC(R)︎専門アプリにおける全世界ダウンロード数No.1（App Store/GooglePlay Store合算値、調査期間2019年1月1日～2025年9月30日 AppTweak調べ）- 世界累計ユーザー数：1,000万人超（2025年10月時点）- 20時間の学習で平均195点スコアアップの実績

アプリダウンロードはこちらから

▶https://jpsanta.onelink.me/sUGH/pr20260130

公式サイトはこちらから

▶https://santa.alc.co.jp/

［Socra AI Inc.について］

Socra AI Inc.は、グローバルな投資と知的財産（IP）提携を基盤に、AI時代の個別最適化された教育革新をリードするEdutech企業です。単に正解を与えるのではなく、学習者がAI Tutorとの質疑応答を通じて自ら考え、成長していけるよう支援する教育哲学を体現しています。2021年4月には、CB Insightsの「AI 100」（世界のAI企業トップ100）に選出され、同年5月にソフトバンク・ビジョン・ファンド2から1億7,500万ドルの投資を受けております。

※Socra AI Inc.は2025年9月より、Riiid Inc.から社名変更しました。