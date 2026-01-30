【1/28より】【最大2000万円(補助率2/3)】岡山県「人手不足対策設備導入等支援補助金」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

岡山県の「人手不足対策設備導入等支援補助金」が公募開始します！

募集期限：令和8年2月24日（火）～4月21日（火）※最終日17時必着

深刻な人手不足に対応するため、生産ラインの自動化・デジタル化などの業務プロセスの改善や業務効率化への取組、

女性・高年齢者など多様な人材の活用につながる設備やシステム導入等にかかる経費の一部を、最大2,000万円まで補助します。

ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。

ご興味がある方は是非お申し込みください！

申請資格

県内に事業所等を有する中小企業者

補助対象設備

・設備等購入費

・システム等構築費

・システム等利用料

・運搬具購入費

・技術指導費

・その他外注費

補助額

補助限度額

上限2,000万円 下限100万円

補助率：2/3以内

事業実施期間

令和8年12月31日(木)まで

