爆モテ美男美女16名が、‟モテNo.1”を競い合う！「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』 “恋愛エンターテイナー”・ユウキ「女性には気遣い、心遣い、言葉遣いを」

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年2月11日（水）夜10時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（全8話）を、「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて無料放送いたします。このたび、本作に参加する16名より、“恋愛エンターテイナー”の異名を持つ飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/29歳）にインタビューを実施。“モテの極意”やモテの原点となった忘れられない恋愛など、洗練されたユウキの魅力をお届けします。

◼“恋愛エンターテイナー”飲食店経営・ユウキが語る“モテの極意”「女性には気遣い、心遣い、言葉遣いを」

“恋愛エンターテイナー”の異名を持つ飲食店経営者のユウキに、“モテるためのコツ”を尋ねると「『気遣い、心遣い、言葉遣い』は女性にはしっかりしないとやっぱりいつかボロが出ちゃうので」と紳士的な一面を披露。続けて、「女性は自分より格下だと判断した相手に対しては尊敬の念を抱かなくなると思っていて。恋愛に発展させるためにも、地頭の良さを見せていくことは大事だと思っています」と明かしました。

◼ モテの原点となった恋愛も告白「若い頃、かなり歳の離れた彼女に素敵な大人の振る舞い教わった」

これまでの人生で“一番印象的だった過去の恋愛”について尋ねると、「大学生の頃に、かなり年上の方とお付き合いしたことがあって。その女性に当時美味しい高級なご飯屋さんだったりとか、旅行にもたくさん連れていっていただいて。その先々で、食事のマナーやタクシーのスマートな呼び方とか、素敵な大人の振る舞いをいろいろと教えてもらいましたね」と現在のモテスタンスの原点となった恋愛を回想。さらに、「僕がやってきてもらったことを、今度は恩返しとして僕が年下の女の子に教えてあげたいなって思えたり。本当に誰と付き合うか、良い恋愛をしてきたかで、恋愛の上達度やモテ度は左右されると思いますね」と語りました。

最後に、番組の見どころについて、「番組に参加している間は携帯電話は没収されていたんですけど、その分人間関係が濃くなるので、今までの人生で僕の喜怒哀楽が一番激しく出た気がしています。脱落シーンもちょっと心が追いついていかなくて、涙が出ちゃったりとか。気付いたら涙ポロポロ流して、いつの間にかしっかり人間ドラマしてましたね。人と人との繋がりを今後も大事にしようと思える良い経験になりました」と締めくくりました。

『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショーです。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていきます。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋…。2月11日（水）夜10時より無料放送する新シーズン『ラブパワーキングダム2』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールでお届けします。スタジオMCには、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、菊池風磨 (timelesz)、タレントの谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届けます。

『ラブパワーキングダム2』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/29歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー8名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8名です。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。

『ラブパワーキングダム2』は、「ABEMA」にて2026年2月11日より毎週水曜日の夜10時から無料放送開始いたします。どうぞお楽しみに。

■ABEMA新番組『ラブパワーキングダム2』（全8話）番組概要

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-2021

ティザー映像：https://www.youtube.com/watch?v=wkiWPziE85Y

先行映像：https://www.youtube.com/watch?v=u1VSG5Ry2IM

＜第1話＞

第1話放送日時：2026年2月11日（水）夜10時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

第1話URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/CS7yvSDbMT9iiK

【スタジオMC】

せいや（霜降り明星）

YOU

菊池風磨（timelesz）

谷まりあ

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。