男子バレーボール ウルフドッグス名古屋に所属する宮浦健人選手とのマネジメント契約締結のお知らせ

吉本興業株式会社

吉本興業グループの株式会社よしもとスポーツは、男子バレーボール日本代表にも選出され、ウルフドッグス名古屋に所属する宮浦健人（みやうら けんと）選手とマネジメント契約を締結しました。当社は、宮浦選手が競技に集中できる環境づくりを行うとともに、オフシーズンを主としたメディア出演、SNS発信などを全面的にサポートしていきます。



宮浦健人選手は、日本トップレベルのオポジットとして活躍しており、令和7年度天皇杯では所属するウルフドッグス名古屋のチーム優勝に貢献し、自身も大会MVPに選出されるなど2028年のロサンゼルスオリンピックでの活躍が期待されます。当社は、宮浦選手のこれまでの実績、競技に向き合う真摯な姿勢、そして将来性に強く共感し、専属マネジメント契約を締結する運びとなりました。

当社では現在、プロ野球やプロサッカーをはじめとする様々な競技の現役・OBの選手約60名をサポートをしています。今後も、日本を代表して世界の舞台で戦う宮浦選手の活動サポートを通じて、日本のスポーツ文化のさらなる発展に貢献していきます。

宮浦健人選手 本人コメント

このたび、ご縁があり吉本興業に所属させていただくことになりました。

吉本興業には先輩アスリートも多数在籍されており、大変心強いと感じています。

今回のご縁を機に、より一層バレーボールに集中して取り組み、バレーボール以外の活動の幅も広げていけたら嬉しいです。

選手プロフィール

名前：宮浦健人

生年月日：1999.2.22

出身地：熊本県

身長: 190cm

ポジション：オポジット

所属：ウルフドッグス名古屋

経歴

2014-2017 鎮西高等学校

2017-2021 早稲田大学

2021-2022 ジェイテクトSTINGS

2022-2023 PSGスタル・ニサ

2023-2024 パリ・バレー

2024-2025 ジェイテクトSTINGS愛知

2025- ウルフドッグス名古屋

日本代表の実績

■ユース日本代表（U-19）

2017 アジアユース選手権、世界ユース選手権

■日本代表

アジア選手権（2021）

世界選手権（2022,2025）

ネーションズリーグ（2022,2023,2024,2025）

パリオリンピック（2024）