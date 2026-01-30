東京マラソンのランナーを間近で応援しよう！　フィニッシュ特別観戦エリアに1,000名をご招待!!

東京都

東京マラソン2026当日の3月１日（日曜日）に開催する「ランナー応援イベントTOKYO CHEER 2026」では、ランナーのフィニッシュシーンを間近で観戦・応援ができる特別観戦エリアを設けます。

こちらのエリアで観戦・応援を希望される方1,000名をご招待いたします。

募集概要

■実施日

令和８年３月１日（日曜日）10：00～16：00

■会場

東京駅前行幸通り・フィニッシュ特別観戦エリア

※立ち見での観戦となります

■募集締切

令和8年2月16日（月曜日）17：00

■お申込み方法

TOKYO CHEER公式サイトの専用フォームからお申込みください。

https://www.sports-tokyo-info.metro.tokyo.lg.jp/tokyo-cheer/finish/

※4名までグループで申し込み可。小学生以下は保護者同伴で応募可能です。

■募集人数

◇午前の部（10：00～12：00）400名 ※最終入場11：30まで

◇午後の部（12：00～16：00）600名 ※最終入場15：30まで

※募集人数を超える申し込みがあった場合は抽選となります

※当選者には2月20日（金曜日）にメールで通知いたします

当選された方には「TOKYO CHEER 2026オリジナルマフラータオル」を現地で進呈！ランナーのフィニッシュシーンを、タオルを振って応援しよう！

このほか、TOKYO CHEER 2026 では以下の様々な催しを実施します！ぜひご来場ください！

コース沿道応援会場

TOKYO CHEER 2026沿道応援会場（全20会場）では、音楽演奏やダンス、伝統芸能など、多彩なパフォーマンスでランナーを応援します。会場の詳細は下記URLから公開予定です。

https://www.sports-tokyo-info.metro.tokyo.lg.jp/tokyo-cheer/street_event/

東京マラソン応援ベース（皇居外苑メイン会場）

「東京マラソン2026」のフィニッシュエリアに隣接するTOKYO CHEER 皇居外苑メイン会場では、盛りだくさんのコンテンツをご用意しています。

開催日時 令和８年３月１日（日曜日）10：00～16：00

開催場所 TOKYO CHEER皇居外苑メイン会場（東京都千代田区

皇居外苑２）

入場料金 無料

■メインステージ

メインステージでは、大型ビジョンによる東京マラソンのパブリックビューイングをはじめ、子供に人気のそれいけ！アンパンマン ショー。和風漫才で人気の「すゑひろがりず」、変幻自在のコント師「レインボー」によるお笑いライブや、東京マラソンの完走経験もあるAKB48の「ゆいゆい」こと小栗有以さんを迎えた女性ランナー向けトークショーなど、多彩なプログラムで会場を盛り上げます。

■日本文化やスポーツを体験しよう！

日本文化を感じられる応援扇子や食品サンプル作り、縁日遊びの体験や、東京ならではのグルメを楽しめるキッチンカーなど、国内外の来場者に東京の魅力を発信します。

さらに、走る・跳ぶ・投げるを体験できる陸上コーナーやパラリンピック競技体験コーナー、ニュースポーツ体験、VRゴーグルを着用して江戸の街並みを走る体験ができるバーチャル江戸マラソンブースなど、多彩なプログラムを通じて、楽しみながらスポーツの魅力を体感できます！

TOKYO CHEER 皇居外苑メイン会場では、ブースを巡るスタンプラリーを実施！スタンプを２個以上集めた方へ、TOKYO CHEER オリジナルのお守りをプレゼント！

（先着500名様）

※内容は変更または中止となる可能性があります。出演者などの追加情報はTOKYO CHEER ホーム

ページで随時公開いたします。

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。

戦略16 スポーツ 「スポーツでにぎわう・スポーツを支える」

▲2050東京戦略

■イベントに関するお問い合わせ

東京マラソン ランナー応援イベント TOKYO CHEER 2026事務局 電話：03-6737-7347

■事業に関するお問い合わせ

スポーツ推進本部 国際スポーツ事業部 国際大会課 電話：03-5000-7421