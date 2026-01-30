東京マラソンのランナーを間近で応援しよう！　フィニッシュ特別観戦エリアに1,000名をご招待!!
東京都


　東京マラソン2026当日の3月１日（日曜日）に開催する「ランナー応援イベントTOKYO CHEER 2026」では、ランナーのフィニッシュシーンを間近で観戦・応援ができる特別観戦エリアを設けます。


こちらのエリアで観戦・応援を希望される方1,000名をご招待いたします。


募集概要

■実施日


令和８年３月１日（日曜日）10：00～16：00


■会場


東京駅前行幸通り・フィニッシュ特別観戦エリア


※立ち見での観戦となります


■募集締切


令和8年2月16日（月曜日）17：00



■お申込み方法






TOKYO CHEER公式サイトの専用フォームからお申込みください。


https://www.sports-tokyo-info.metro.tokyo.lg.jp/tokyo-cheer/finish/


※4名までグループで申し込み可。小学生以下は保護者同伴で応募可能です。






■募集人数


◇午前の部（10：00～12：00）400名　※最終入場11：30まで


◇午後の部（12：00～16：00）600名　※最終入場15：30まで


※募集人数を超える申し込みがあった場合は抽選となります


※当選者には2月20日（金曜日）にメールで通知いたします







当選された方には「TOKYO CHEER 2026オリジナルマフラータオル」を現地で進呈！ランナーのフィニッシュシーンを、タオルを振って応援しよう！







このほか、TOKYO CHEER 2026 では以下の様々な催しを実施します！ぜひご来場ください！


コース沿道応援会場

TOKYO CHEER 2026沿道応援会場（全20会場）では、音楽演奏やダンス、伝統芸能など、多彩なパフォーマンスでランナーを応援します。会場の詳細は下記URLから公開予定です。


https://www.sports-tokyo-info.metro.tokyo.lg.jp/tokyo-cheer/street_event/






東京マラソン応援ベース（皇居外苑メイン会場）

「東京マラソン2026」のフィニッシュエリアに隣接するTOKYO CHEER 皇居外苑メイン会場では、盛りだくさんのコンテンツをご用意しています。


　開催日時　令和８年３月１日（日曜日）10：00～16：00


　開催場所　TOKYO CHEER皇居外苑メイン会場（東京都千代田区


　　　　　　皇居外苑２）


　入場料金　無料






■メインステージ


メインステージでは、大型ビジョンによる東京マラソンのパブリックビューイングをはじめ、子供に人気のそれいけ！アンパンマン ショー。和風漫才で人気の「すゑひろがりず」、変幻自在のコント師「レインボー」によるお笑いライブや、東京マラソンの完走経験もあるAKB48の「ゆいゆい」こと小栗有以さんを迎えた女性ランナー向けトークショーなど、多彩なプログラムで会場を盛り上げます。




■日本文化やスポーツを体験しよう！


日本文化を感じられる応援扇子や食品サンプル作り、縁日遊びの体験や、東京ならではのグルメを楽しめるキッチンカーなど、国内外の来場者に東京の魅力を発信します。


さらに、走る・跳ぶ・投げるを体験できる陸上コーナーやパラリンピック競技体験コーナー、ニュースポーツ体験、VRゴーグルを着用して江戸の街並みを走る体験ができるバーチャル江戸マラソンブースなど、多彩なプログラムを通じて、楽しみながらスポーツの魅力を体感できます！




TOKYO CHEER 皇居外苑メイン会場では、ブースを巡るスタンプラリーを実施！スタンプを２個以上集めた方へ、TOKYO CHEER オリジナルのお守りをプレゼント！





　　　　 （先着500名様）

※内容は変更または中止となる可能性があります。出演者などの追加情報はTOKYO CHEER ホーム


　ページで随時公開いたします。


本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。


戦略16　スポーツ 「スポーツでにぎわう・スポーツを支える」




　　　　　　　　　 ▲2050東京戦略


■イベントに関するお問い合わせ


東京マラソン ランナー応援イベント TOKYO CHEER 2026事務局　電話：03-6737-7347


■事業に関するお問い合わせ


スポーツ推進本部 国際スポーツ事業部 国際大会課　電話：03-5000-7421