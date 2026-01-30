東京マラソンのランナーを間近で応援しよう！ フィニッシュ特別観戦エリアに1,000名をご招待!!
東京マラソン2026当日の3月１日（日曜日）に開催する「ランナー応援イベントTOKYO CHEER 2026」では、ランナーのフィニッシュシーンを間近で観戦・応援ができる特別観戦エリアを設けます。
こちらのエリアで観戦・応援を希望される方1,000名をご招待いたします。
募集概要
■実施日
令和８年３月１日（日曜日）10：00～16：00
■会場
東京駅前行幸通り・フィニッシュ特別観戦エリア
※立ち見での観戦となります
■募集締切
令和8年2月16日（月曜日）17：00
■お申込み方法
TOKYO CHEER公式サイトの専用フォームからお申込みください。
https://www.sports-tokyo-info.metro.tokyo.lg.jp/tokyo-cheer/finish/
※4名までグループで申し込み可。小学生以下は保護者同伴で応募可能です。
■募集人数
◇午前の部（10：00～12：00）400名 ※最終入場11：30まで
◇午後の部（12：00～16：00）600名 ※最終入場15：30まで
※募集人数を超える申し込みがあった場合は抽選となります
※当選者には2月20日（金曜日）にメールで通知いたします
当選された方には「TOKYO CHEER 2026オリジナルマフラータオル」を現地で進呈！ランナーのフィニッシュシーンを、タオルを振って応援しよう！
このほか、TOKYO CHEER 2026 では以下の様々な催しを実施します！ぜひご来場ください！
コース沿道応援会場
TOKYO CHEER 2026沿道応援会場（全20会場）では、音楽演奏やダンス、伝統芸能など、多彩なパフォーマンスでランナーを応援します。会場の詳細は下記URLから公開予定です。
https://www.sports-tokyo-info.metro.tokyo.lg.jp/tokyo-cheer/street_event/
東京マラソン応援ベース（皇居外苑メイン会場）
「東京マラソン2026」のフィニッシュエリアに隣接するTOKYO CHEER 皇居外苑メイン会場では、盛りだくさんのコンテンツをご用意しています。
開催日時 令和８年３月１日（日曜日）10：00～16：00
開催場所 TOKYO CHEER皇居外苑メイン会場（東京都千代田区
皇居外苑２）
入場料金 無料
■メインステージ
メインステージでは、大型ビジョンによる東京マラソンのパブリックビューイングをはじめ、子供に人気のそれいけ！アンパンマン ショー。和風漫才で人気の「すゑひろがりず」、変幻自在のコント師「レインボー」によるお笑いライブや、東京マラソンの完走経験もあるAKB48の「ゆいゆい」こと小栗有以さんを迎えた女性ランナー向けトークショーなど、多彩なプログラムで会場を盛り上げます。
■日本文化やスポーツを体験しよう！
日本文化を感じられる応援扇子や食品サンプル作り、縁日遊びの体験や、東京ならではのグルメを楽しめるキッチンカーなど、国内外の来場者に東京の魅力を発信します。
さらに、走る・跳ぶ・投げるを体験できる陸上コーナーやパラリンピック競技体験コーナー、ニュースポーツ体験、VRゴーグルを着用して江戸の街並みを走る体験ができるバーチャル江戸マラソンブースなど、多彩なプログラムを通じて、楽しみながらスポーツの魅力を体感できます！
TOKYO CHEER 皇居外苑メイン会場では、ブースを巡るスタンプラリーを実施！スタンプを２個以上集めた方へ、TOKYO CHEER オリジナルのお守りをプレゼント！
（先着500名様）
※内容は変更または中止となる可能性があります。出演者などの追加情報はTOKYO CHEER ホーム
ページで随時公開いたします。
本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。
戦略16 スポーツ 「スポーツでにぎわう・スポーツを支える」
▲2050東京戦略
■イベントに関するお問い合わせ
東京マラソン ランナー応援イベント TOKYO CHEER 2026事務局 電話：03-6737-7347
■事業に関するお問い合わせ
スポーツ推進本部 国際スポーツ事業部 国際大会課 電話：03-5000-7421