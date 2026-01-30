『FREAK′S STORE』と『Firsthand』から、昨年好評だった『Lee（リー）』とのコラボレーションアイテムが登場。『ChahChah（チャーチャー）』との別注モデルも展開。

株式会社デイトナ・インターナショナル

各ブランドのムードが表現されたアイテムは、バリエーションも豊富。

詳細を見る :https://www.daytona-park.com/feature/1039484

Lee for FREAK'S STORE

別注 COWBOY SHIRT 15,400円税込別注 COWBOY JACKET 20,900円税込

別注 SHORT LOCO JACKET 23,100円税込別注 OVERALL 21,560円税込別注リラックスイージーパンツ【限定展開】 11,990円税込別注ノーカラージャケット【限定展開】 15,400円税込別注FLARE MAXI ONEPIECE（デニムワンピース）【限定展開】 11,550円税込別注チュニックデニムシャツ【限定展開】 10,890円税込別注ペインターイージースカート【限定展開】 11,990円税込別注RELAXサロペット【限定展開】 11,990円税込

Lee 101 series for FREAK'S STORE

別注 101-J RIDERS JACKET 20,900円税込別注 101 COWBOY JACKET 20,900円税込注 RIDERS 101 CURVE LEG 17,160円税込別注 RIDERS 101 WIDE LEG 17,160円税込別注 101 COWBOY PANTS 17,160円税込

Lee 101 series for Firsthand

別注 OVERDYE COWBOY JACKET 23,320円税込別注 OVERDYE COWBOY PANTS 19,800円税込

Lee×Chah Chah for FREAK'S STORE ※1/30(金)より販売開始

別注Lee × Chah Chah WESTERNER 100-J 40,000円税込別注Lee × Chah Chah WESTERNER 100-Z 30,000円税込

【Chah Chah / チャーチャー】

2018春夏より展開が始まった東京のブランド。

ベーシックに少しのエッセンスを加える事によって生まれる“らしさ”を大切にし、過去（Past）現在（Current）未来（Future）をリンク。古くに通ってきた様々なカルチャーやファッションをベースに決して消耗品ではない、オーセンティックでモダンそしてユーモラスなプロダクトを展開します。

10年先も20年先もお気に入りの一着であります様に。

Lee / リー

1889年アメリカ/カンサス州サリナで産声を上げたLee。

代名詞ともいえるデニムアイテムは伝統的なディティールは継承しつつ、現代的にアップデイトされたスタイル、美しいシルエット、そしてデニムメーカーならではのクオリティの高さが特徴です。

FREAK'S STORE/フリークス ストア

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。

Firsthand / ファーストハンド

ファッション、サステナブル、アートをテーマに、デザイン性やクオリティー、モノ作りなど、クリエイティブを重視したサステナブルなコンセプトブランドです。 ここでしか出会えないブランドやアイテム、ここでしかできない実体験、新しくスタイリッシュなカルチャーとファッションを発信しています。

OFFICIAL WEB SITE：https://www.daytona-park.com/shop/firsthand.html

Instagram アカウント：https://www.instagram.com/firsthand__official/