本日よりCAMPFIREにて登場：56項目もの詳細データを自宅で計測。WELSY「CF625」全身スキャン体組成計。今すぐ購入最大40％OFF！ さらにキャンペーン実施中！

1. 8電極測定システム ― 腕・脚・体幹を個別に分析

一般的な4電極の体組成計とは異なり、WELSYは手と足に配置した8電極とデュアル周波数BIA法を採用。家庭用でありながら、医療レベルで体組成を詳細に分析します。

体重や体脂肪だけでなく、筋肉量・内臓脂肪レベル・水分量・タンパク質量など、多角的なデータを測定。

2. デュアル周波数BIA技術 ― 細胞レベルの深度計測

WELSYはデュアル周波BIA法を採用し、従来の家庭用体組成計よりもはるかに深く、正確にカラダをスキャンします。

2種類の周波数を使い分けることで、細胞外液と細胞内液を分別測定。一般的な家庭用体組成計では計測不可能な、深部のデータまで把握できます。

3. 56項目の体組成データ ― 筋肉から代謝まで網羅

WELSYは体脂肪率・筋肉量・タンパク質量・水分量・基礎代謝など、56項目もの体組成データを計測可能。

四肢と体幹の部位別分析により、普通の体組成計ではわからない「体の内部の詳細」を可視化します。

精度は医療分野のゴールドスタンダードであるDEXA法で検証。97% という高い相関性を実証し、市場でもトップクラスの精度を誇る家庭用スマート体組成計です。

4. 4.2型カラーディスプレイ ― データをその場で確認

ハンドル部に4.2型の大型VAカラーディスプレイを内蔵。下を向いたりスマホを確認する必要なく、計測結果をその場で確認できます。

先端技術素材である薄膜トランジスタ（TFT）を採用。高応答速度、高輝度、高コントラットという特徴により、鮮明で見やすい表示を実現します。

BMI・体脂肪率・筋肉率・水分量・体重推移など主要データを表示。複雑な健康データを、直感的でわかりやすいビジュアルでお届けします。

5. スマートアプリ連携 ― 記録・分析・管理まで

Wi-FiまたはBluetoothで計測データを自動同期。経過の確認や目標設定はもちろん、トレーナーや医師との健康データの共有も可能です。

週次の体脂肪率の減少を確認するもよし、代謝率をチェックするもよし、栄養分析のために食事を記録するもよし。すべての健康データをわかりやすいダッシュボードで管理でき、これまでにないレベルで健康をコントロールできるようになります。

Bluetoothプリンターとスマホを連携させれば、詳細な身体組成レポートを即座に印刷。トレーニングの記録や、健康管理の「見える化」に最適です。

6. 最大200人のユーザー登録 ― 家庭でもジムでも

家庭での家族共用はもちろん、ジムやクリニックでの利用も想定した設計。WELSY はさまざまなシーンで使用できます。最大 200 人のユーザーに対応します。10 人分の最近のプロファイルをローカルに保存することができ、後でアプリで取得することができます。

7. 広々強化ガラス測定面 ― 抜群の安定感

足裏全体に自然にフィットするITOコート強化ガラス測定面を採用。決まった電極の位置に足を合わせる必要なく、即座に正確な計測が可能です。

平台サイズは320×350mmと広く設計されているため、男性USサイズ15（欧州サイズ49/31cm）まで、足の大きい方でも安心してご利用いただけます。

8. 多彩な計測モード ― あらゆるシーンで活躍

0.1～220kgという広い計測範囲と0.1kg単位の分解能で、さまざまな計測ニーズに対応。

自身の健康管理はもちろん、赤ちゃんの体重測定（抱きかかえて測定）、ペットや小物の計量まで、一台でこなします。

9. プライバシーを守るデータ保護

個人の健康データにおいて、プライバシー保護は必須です。WELSYではすべてのデータ転送を暗号化して保護。ユーザーの同意なく個人の健康情報が共有・表示されることはありません。

10. あらゆるユーザーに寄り添う設計

WELSYは、アスリートやフィットネス愛好家から、旅行者、健康管理が必要な方、ご高齢の方まで、あらゆるユーザーを想定して設計されました。正確なデータ分析を通じて、カラダを理解し、より良い変化を実現するお手伝いをします。

WELSY「CF625」全身スキャン体組成計 動画公開！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=hZO4RY-kd7I ]

