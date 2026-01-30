【大人気】Makuakeにて好評販売中！応援購入総額2,600万円突破！やみくもな練習から、意味のある一打へ。Shotlytポータブルゴルフローンチモニター。

合同会社0＆1

【プロジェクト公開日時】2026年1月9日（金）11時

【プロジェクトページ】https://www.makuake.com/project/shotlyt/(https://www.makuake.com/project/shotlyt/)

詳細を見る :https://www.makuake.com/project/shotlyt/Makuakeにて好評販売中！

Shotlytは、プロレベルのスイングデータを、あらゆるゴルファーにお届けする、ポケットサイズの高精度ローンチモニターです。練習場でも、自宅の庭でも、真冬の室内練習でも、かさばる機材や面倒な設定、追加費用は一切不要。Shotlytが、正確かつリアルタイムなフィードバックを実現します。

1.ゴルファーのために、上達へと

Shotlytは、あなたのゴルフの上達を徹底的にサポートするために設計されました。リアルタイムデータから個人に最適化された練習プログラムまで、まるで専属のコーチのように、すぐに実践できる具体的なフィードバックを提供します。

スマートフォンアプリ「Pro X1 Plus」と連携すれば、プレーの詳細がリアルタイムで明らかになります。キャリー距離、ボール初速、ミート率、スピン量、打ち出し角など、10を超える重要なスイング指標を計測・記録します。

複数のショットを記録し、練習の履歴を振り返ることで、上達の軌跡を確認できます。直感的なチャートとビジュアルで、過去の練習セッションと比較し、効果的な改善点を見つけ出せます。

2.プロ級データが、ポケットに

従来の大型で高価な打球モニターとは異なり、Shotlytは同じクオリティの計測をコンパクトなボディで実現。軽量で持ち運びが容易なため、どんな練習場面にもすぐに導入できます。

重さはわずか186g（ゴルフボール約3個分）、サイズは128×53×35mm（トランプの箱程度）というポケットサイズ。ゴルフバッグのすみに収まり、いつでもあなたの練習を支えます。

3.自動検出、3秒で練習開始

多くの打球モニターは設置が難しく、接続が不安定です。Shotlytはそれを変えます。レーダー並みの高精度トラッキングと高速Bluetooth接続により、Shotlytはあなたのショットを確実にキャッチします。

ボールをデバイスから2m圏内に置くだけで、自動的にショットを検出。面倒な位置合わせは不要です。電源を入れてから実際の練習まで、わずか3秒でスタートを実現します。

4.どんな場所も、あなたのゴルフ場に

臨場感あふれるボール軌道の3D再現機能で、すべてのショットを鮮明に確認できます。わずか数ヤードの空間さえあれば、リビング、ガレージ、オフィスでも、いつでも練習可能。どこにいても本物のコースさながらの体験をお楽しみいただけます。

5.記録、再生、そして上達へ

付属のホルダーにスマートフォンを装着し、アプリにログインするだけ。各ショットは、リアルタイムのデータと共に動画で記録できるため、自分のスイングを再生・分析することで、効果的な技術改善が可能になります。

6.追加費用は、一切なし

Shotlytの全機能は、購入初日からご利用いただけます。年会費や隠れたコストは一切ありません。純粋なトレーニングの価値をお届けします。

7.カスタム設定で、リアルな環境を再現

Shotlytのカスタマイズ可能なトレーニング機能で、練習を次の段階へ進化させましょう。アプリ内で飛距離の補正値やクラブフェース角を微調整でき、これまで以上に正確なデータを計測できます。

精密調整に加えて、計測単位も自由に設定可能。ヤードとメートルを簡単に切り替え、ボールスピード、クラブスピード、打ち出し高さ、気温などの表示単位もお好みに合わせてカスタマイズできます。

8.天候も考慮した、正確なデータ

Shotlytはスピードと距離の計測にとどまりません。実際のボール飛行に直接影響する気圧、気温、湿度を検知し、さらに一歩先へ進みます。

屋内・屋外を問わず、アプリがこれらの要素を考慮に入れるため、得られるデータはより正確で信頼性が高く、実際のコースで直面する条件に近いものになります。

Shotlytポータブルゴルフローンチモニター 動画公開！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=aVSKkHS2BgY ]

