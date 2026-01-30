その夢、REALITYで叶えよう。『REALITY x viviON 次世代VTuber発掘・育成オーディション』開催！

REALITY株式会社

2026年2月1日より、REALITY株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：荒木 英士、グリーホールディングス株式会社100％子会社、以下「REALITY」）は、株式会社viviON（所在地：東京都千代田区、代表取締役：明石耕作、以下「viviON」）と共に、『REALITY × viviON 次世代VTuber発掘・育成オーディション』を開催いたします。

『REALITY × viviON 次世代VTuber発掘・育成オーディション』とは？

本オーディションは、REALITYと「あおぎり高校」を運営するviviONがタッグを組み、「REALITY」でライバー活動を続けてきた方へ、より広い活躍の場に挑戦できる機会を提供するプロジェクトです。



「REALITY」はこれまで、誰もが気軽に配信活動を始められるプラットフォームとして、多くのユーザーに利用されてきました。一方で、配信を重ね、コミュニティを築き、長く活動してきたライバーが次にどんな選択肢を持てるのか。REALITYはその点についても、真剣に向き合ってきました。

今回開催する本オーディションは、配信者としての可能性をさらに広げていくための、ひとつの新たな選択肢を提示する取り組みです。

合格者は、viviONよりVTuberとしてデビュー。 YouTube等のプラットフォームでの活動はもちろん、「REALITY」での活動も継続しながら、次世代を担うVTuberとして活動していただきます。



本オーディションの最大の特徴は、配信者としての名義やSNSアカウントを、原則として現状のまま引き継ぐことができる点にあります。「REALITY」で培った経験やリスナーとの大切なコミュニティを土台にしながら、viviONが持つVTuber運営・育成のノウハウを掛け合わせることで、既存のファンと共にさらなるエンターテインメントの場所を目指したい。そんな方の応募をお待ちしております。

＜オーディション概要＞

選考スケジュール

・応募期間：2026年2月1日(日)～2026年2月28日(土)

・合格人数：若干名

選考フロー

・STEP 1：一次審査（書類審査）

・STEP 2：二次審査（オンライン面接）

・STEP 3：三次審査（実技試験）

・STEP 4：最終審査（対面での面接）

・STEP 5：合格者発表

※選考フローは予告なく変更される可能性があります。

応募資格

・18歳以上で、日本国内にお住まいの方

・国籍・性別不問

・「REALITY」アカウントを所持し、「REALITY」での配信経験がある方

・VTuberとして叶えたい夢や目標がある方

＜応募方法＞

下記特設サイトよりご応募ください。

https://reality.app/notice/page/6qca7ig32bdr

【株式会社viviONについて】

ユーザーとクリエイターが楽しみながら幸せに生きていける社会にする為に、総合二次元コンテンツサービスを展開しております。viviONグループ全体では「あおぎり高校」「Vebop Project」「娯楽」「drop production」など多種多様なVTuberプロダクションを運営。なかでも「あおぎり高校」は"おもしろければ、何でもあり！"をモットーに活動をし、公式YouTubeチャンネルの登録者数は100万人を超える。



公式サイト：https://vivion.jp/

【REALITY」について】

誰でもスマホ１台でアバターの姿になり、顔出しナシでのライブ配信や友だちとのコミュニケーションが楽しめるプラットフォームです。

アプリ内コンテンツ強化だけでなく、オフラインライブの開催や『VVVV学院 feat.渋谷ハル』等のVTuber育成プロジェクトにも力を入れており、ユーザーひとりひとりが理想とする「なりたい自分」をより深く、より自由に表現できるプラットフォームを目指しています。

公式サイト：https://reality.app/

REALITY公式 X： https://x.com/REALITY_app

REALITY公式 YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCK72PAXy0T6v49CDgLzzOIQ

【REALITY株式会社について】

「なりたい自分で、生きていく。」というビジョンのもと、スマートフォン向けメタバース「REALITY」の開発・運営を行っております。

※ REALITYの名称・ロゴは、日本国およびその他の国におけるREALITY株式会社の登録商標または商標です。

※ 記載されている会社名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

※ プレスリリースに掲載されている内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。