ソラフラワーの人気シリーズがリニューアル発売！ソラの木から生まれた天然ポプリ「SOLA FLOWER」、花が染まるカラーリングディフューザー「SOLA PALETTE」2026年2月2日（月）新発売

三和トレーディングが提案する、飾るだけで空間を華やかにしてくれるアイテムとして高い支持を集める「ソラフラワー」を用いたシリーズが、待望の香り付き仕様にリニューアルいたしました。ソラの木から生まれた天然ポプリ「SOLA FLOWER」（4アイテム／3フレグランス）、時間の経過と共に花が染まっていくカラーリングディフューザー「SOLA PALETTE」（1アイテム／3フレグランス）が、2026年2月2日（月）より新発売いたします。


天然素材の風合いと香りが重なり合う、新しい“インテリアフレグランス”の提案です。



SOLA FLOWER




SOLA PALETTE





ソラフラワーとは

ソラは水田にイネと一緒に生えてくるマメ科の植物です。農作業に支障をきたす厄介者でしたが、すべて手作業で仕上げるお花作りをすることで生まれ変わったのが、『ソラフラワー』です。


三和トレーディングがソラフラワーに出会って数十年。まだ誰も名前を知らなかったころから、日本でソラフラワーの物語と価値を伝える語り部を始めました。ソラフラワーは花材や雑貨のポプリやディフューザー用の花として、少しずつ人気になっていきました。今ではSDGsに取り組む商材として、室内装飾、ブライダルル関係、エンディング関連など各業界から注目を浴びる存在となっています。






https://www.sanwatradinginc.co.jp/sola-flower



「SOLA FLOWER」（ソラフラワー）

Sola Flower Elegant Wreath


ソラフラワー エレガントリース


\2,860（税込）


size : W152 D77 H159



ソラフラワーとサー・ペーパーで作った香り付きリース。自然素材のやさしい風合いが、どんなお部屋にもすっと馴染みます。香りが弱くなったら、別売りのフレグランスミストをひと吹き。長く心地よい香りを楽しめます。



ジャスミンピーチ（花：ダリア）

マグノリアハニーサックル（花：ローズ）

ピオニーオレンジ（花：ピオニー）


Sola Flower Solarium


ソラフラワー ソラリウム


\3,740（税込）


size : W118 D115 H102



シンプルなグラスにソラフラワーとサー・ペーパーをあしらった、香り付きポプリです。お部屋や玄関などにそっと置くだけで、やさしい香りが空間に広がります。香りが弱くなった際は、専用のフレグランスミストをひと吹きすることで、長く心地よい香りをお楽しみいただけます。




ジャスミンピーチ（花：ダリア）

マグノリアハニーサックル（花：ローズ）

ピオニーオレンジ（花：ピオニー）


Sola Flower Sachet


ソラフラワー サシェ


\1,320（税込）


size : W103 D15 H151



繊細な小さなソラフラワーをオーガンジーに包み込んだ、エレガントな香り付きサシェです。付属の紐でクローゼットやドアノブに掛けたり、棚にそっと置いたりと、インテリアとしてもお楽しみいただけます。香りが弱くなった際は、専用のフレグランスミストをひと吹きするだけで、心地よい香りを長くお楽しみいただけます。




ジャスミンピーチ（花：ダリア）

マグノリアハニーサックル（花：ローズ）

ピオニーオレンジ（花：ピオニー）


Fragrance Mist


フレグランスミスト


\1,760（税込）


volume : 50mL ／ size : φ37 H122



ソラフラワー用のフレグランススプレーです。好みに合わせてスプレーするだけでソラフラワーが香るインテリアとしてお楽しみいただけます。ルームミストとしてもご使用いただけます。




ジャスミンピーチ（淑やかで洗練された優しいジャスミンの香り）

マグノリアハニーサックル（爽やかで深みのあるマグノリアの香り）

ピオニーオレンジ（清楚でスッキリとしたピオニーの香り）



「SOLA PALETTE」（ソラパレット）

Sola Flower Diffuser


ソラフラワー ディフューザー


\2,420（税込）


volume : 80mL ／ size : W75 D75 H205



香りをやさしく空間に広げながら、時間の経過とともにソラフラワーが少しずつ色づいていくカラーリングディフューザー。まるで花がゆっくりと咲き進むような表情の変化が楽しめ、香りだけでなくインテリアとしての存在感も演出します。インテリアとしても映える佇まいで、贈る相手の記憶に残るギフトとしてもおすすめのアイテムです。




ピンクローズ（さわやかでほんのり甘いローズの香り）

イエローポムグラネイト（とろけるような甘さが際立つトロピカルな香り）

パープルリネン（さわやかで上品なフローラルな香り）



【ワークショップ＆レッスン開催】


ソラフラワーの魅力と技術を広く伝える教育・体験プログラムの「ソラフラワーアカデミー」を運営。初心者から上級者まで学べる全国各地でのワークショップや個人レッスンを開催し、ソラフラワーの基礎知識やアレンジ技術を丁寧に指導。作品制作を通じて、ソラフラワーの魅力の発信、またソラフラワー産業の発展への貢献を目指しています。



＜今後の開催予定＞


チューリップやアネモネ モナリザのお花づくり。


●2月12日(木)-13日（金） ＠博多


参加費：\5,000(税込)／所要時間：2時間


※詳細はInstagramにてチェック「＠solaflower.swt」





三和トレーディング

103-0004 東京都中央区東日本橋 2-3-1
TEL：03-5833-2320（ 平日：10:00-17:00 ）
info@sanwatradinginc.co.jp
www.sanwatradinginc.co.jp