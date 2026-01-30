声優【三宅美羽】が演じる、ちょっとイタズラ好きな年下幼馴染が告白してくる…恋人になる“その瞬間”を耳元で味わうASMRシリーズ「コクデレ」第一弾が『DLsite』から2/1（日）に発売スタート！
株式会社ボルデ（本社：東京）が企画制作するASMR音声作品シリーズ「コクデレ」から、声優・三宅美羽を起用したASMRボイスドラマ『30分後に告白してデレる娘 vol.01 鏑木花梨』を2/1よりDLsiteから販売するをお知らせいたします。
販売に先駆けて、現在は予告ページが公開中！物語のプロローグを無料でDLして視聴できます。
【作品紹介】
「コクデレ」シリーズは、実は両思いなのに、まだ告白していない…
あの“絶妙で、もどかしい距離感”の甘い時間を描くASMR作品です。
そして、そんな関係性のまま迎える、不意打ちの告白イベント。
想いが通じ合った彼女は、告白直後ならではの最上級デレデレモードに。
少し近すぎる距離、甘い声、止まらない好意。
「今だけ」のイチャイチャ時間を、ASMRでたっぷりお楽しみください。
【あらすじ】
とある地方都市、同じマンションのお隣同士で育ち、
兄妹みたいに、でもどこか距離が近すぎる――
ちょっとイタズラ好きな年下幼馴染。
同じ美術部に所属する二人は、
文化祭の展示準備のため、内緒で部室に泊まり込みすることに。
夜の学校、誰もいない部室、二人きりの空間。
いつも通りのはずなのに、なぜか胸が落ち着かない。
そんな中、突然聞こえてくる巡回の先生の足音。
慌てて身を隠すため、二人は近くのロッカーへ――。
狭い空間で触れ合う距離、抑えきれない鼓動、耳元で囁かれる声。
幼馴染だからこそ許されてきた距離が、今夜だけは、少しだけ――近すぎる。
【キャラクター紹介】
▼商品情報
販売価格：1,980円（税込）
販売先 ：DLsite（https://www.dlsite.com/home/announce/=/product_id/RJ01553280.html）
制作クレジット（敬称略）
声の出演:三宅美羽 様（鏑木花梨 役）
シナリオ:五十嵐雄策 様
イラスト:冬ゆき 様
https://x.com/f_yuyuyuki
音響監督・ASMR監修:福士達哉 様（G-angle）
収録編集:株式会社ジーアングル（G-angle）
https://www.g-angle.co.jp/
音響効果:株式会社MOEGIS
https://moegis.co.jp/
企画制作:株式会社ボルデ
https://borde.co.jp/
▼発売記念！20%OFFキャンペーン！実施中
発売を記念して『30分後に告白してデレる娘 vol.01 鏑木花梨』を20％OFFで販売いたします。
期間：2月1日（日）～ 2月28日（土）23:59まで
▼直筆サイン入り色紙プレゼントキャンペーン！
【応募期間】
2026/2/1～2026/2/28
【注意事項】
・DLSiteの作品レビュー投稿には、3日ほど反映にお時間がかかります。
応募期間の締め切り前日や当日のレビュー投稿はエントリーに間に合わない可能性がございますのでご注意ください。
・当選者の方にはDMにてご連絡いたしますので、その際に送り先の記載をお願いいたします。
・いただきました個人情報は当キャンペーンのプレゼント配送にのみ使用いたします。
・プレゼントは郵送の宛先が日本国内に限らせていただきます。