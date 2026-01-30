声優【三宅美羽】が演じる、ちょっとイタズラ好きな年下幼馴染が告白してくる…恋人になる“その瞬間”を耳元で味わうASMRシリーズ「コクデレ」第一弾が『DLsite』から2/1（日）に発売スタート！

株式会社ボルデ

株式会社ボルデ（本社：東京）が企画制作するASMR音声作品シリーズ「コクデレ」から、声優・三宅美羽を起用したASMRボイスドラマ『30分後に告白してデレる娘 vol.01 鏑木花梨』を2/1よりDLsiteから販売するをお知らせいたします。



販売に先駆けて、現在は予告ページが公開中！物語のプロローグを無料でDLして視聴できます。

【作品紹介】

「コクデレ」シリーズは、実は両思いなのに、まだ告白していない…

あの“絶妙で、もどかしい距離感”の甘い時間を描くASMR作品です。

そして、そんな関係性のまま迎える、不意打ちの告白イベント。

想いが通じ合った彼女は、告白直後ならではの最上級デレデレモードに。

少し近すぎる距離、甘い声、止まらない好意。

「今だけ」のイチャイチャ時間を、ASMRでたっぷりお楽しみください。

【あらすじ】

とある地方都市、同じマンションのお隣同士で育ち、

兄妹みたいに、でもどこか距離が近すぎる――

ちょっとイタズラ好きな年下幼馴染。

同じ美術部に所属する二人は、

文化祭の展示準備のため、内緒で部室に泊まり込みすることに。

夜の学校、誰もいない部室、二人きりの空間。

いつも通りのはずなのに、なぜか胸が落ち着かない。

そんな中、突然聞こえてくる巡回の先生の足音。

慌てて身を隠すため、二人は近くのロッカーへ――。

狭い空間で触れ合う距離、抑えきれない鼓動、耳元で囁かれる声。

幼馴染だからこそ許されてきた距離が、今夜だけは、少しだけ――近すぎる。

【キャラクター紹介】

▼商品情報

販売価格：1,980円（税込）

販売先 ：DLsite（https://www.dlsite.com/home/announce/=/product_id/RJ01553280.html）



制作クレジット（敬称略）

声の出演:三宅美羽 様（鏑木花梨 役）

シナリオ:五十嵐雄策 様

イラスト:冬ゆき 様

https://x.com/f_yuyuyuki

音響監督・ASMR監修:福士達哉 様（G-angle）

収録編集:株式会社ジーアングル（G-angle）

https://www.g-angle.co.jp/

音響効果:株式会社MOEGIS

https://moegis.co.jp/

企画制作:株式会社ボルデ

https://borde.co.jp/

▼発売記念！20%OFFキャンペーン！実施中

発売を記念して『30分後に告白してデレる娘 vol.01 鏑木花梨』を20％OFFで販売いたします。

期間：2月1日（日）～ 2月28日（土）23:59まで

▼直筆サイン入り色紙プレゼントキャンペーン！

【応募期間】

2026/2/1～2026/2/28



【注意事項】

・DLSiteの作品レビュー投稿には、3日ほど反映にお時間がかかります。

応募期間の締め切り前日や当日のレビュー投稿はエントリーに間に合わない可能性がございますのでご注意ください。

・当選者の方にはDMにてご連絡いたしますので、その際に送り先の記載をお願いいたします。

・いただきました個人情報は当キャンペーンのプレゼント配送にのみ使用いたします。

・プレゼントは郵送の宛先が日本国内に限らせていただきます。