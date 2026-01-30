NUWORKS株式会社

「働き方をアップデートする」をミッションに、営業フリーランスやスタートアップ企業を支援するNUWORKS株式会社（NUWORKS Inc.）（本社：東京都豊島区、代表取締役：三浦 亮、以下「当社」）は、AIを活用した新たなサービス群の拡充方針の一環として、営業・プロモーション用途に特化した「AI動画作成サービス」をリリースいたしました。今後、当社セールスプラットフォームと連携し、営業成果の最大化を支援するAIサービスの提供を強化してまいります。

１．当社としてAIサービスを拡充していく背景

近年、営業・マーケティング領域においては、生成AIの進化により業務効率化だけでなく、成果創出そのものを支援するツールへの期待が高まっております。一方で、AI活用には専門知識や初期設計が必要となり、十分に活用できていない事業者も少なくありません。当社はこれまで、営業支援とワークプレイスを一体で提供するセールスプラットフォームを通じ、営業活動の再現性と継続性を支援してまいりました。今後はその延長として、営業現場で即活用できるAIサービスの拡充を進め、プレイヤーおよび企業の競争力強化に貢献してまいります。

２．「AI動画作成サービス」リリースについて

今回リリースした「AI動画作成サービス」は、営業資料や商品・サービス紹介、採用広報などに活用可能な動画コンテンツを、AIを活用して効率的に生成できるサービスです。

専門的な動画制作スキルや高額な制作コストを必要とせず、写真・画像素材のみでも動画制作が可能な点が大きな特長で、営業活動における提案スピードと訴求力の向上を支援いたします。

従来必要とされていた台本作成や構成設計といった事前準備の負担を最小限に抑え、誰でも手軽に動画活用を開始できます。

本サービスでは、以下のような用途での活用を想定しております。

・決算説明動画の作成

・商品・サービスの写真や画像をアップロードするだけで営業用サービス紹介動画を生成

・WebサイトやSNS向けプロモーション動画を短時間で生成

・採用向けの会社紹介動画や業務説明動画の制作

・営業案件ごとに内容を最適化した動画の量産

これにより、営業プレイヤーの属人化しがちな説明業務を標準化し、「動画制作は準備が大変」という従来のイメージが払拭でき、写真や画像だけで簡単に依頼・作成できる動画制作体験を提供いたします。

３．プラン構成と今後の展開とについて

１.CREATIVE FLOW プラン（お任せプラン）

ストーリー設計から構成、動画生成までを当社が一貫して担うプランです。営業・プロモーション用途に最適化した構成設計を行い、訴求力の高い動画制作を支援いたします。

・ストーリー／構成設計を含むディレクション対応

・大幅な編集変更不可（部分編集は2回まで対応）

・ディレクション工数を含むため、スタンダードプランより高価格帯

２.QUICK BUILD プラン（ご指定プラン）

お客様からのご指定内容に基づき、スピーディーに動画を作成するプランです。構成や内容が明確な場合に適しており、コストを抑えた導入が可能です。

・構成・内容はご指定通りに制作

・短納期での動画生成が可能

当社は今後、本AI動画作成サービスをセールスプラットフォームおよびNUWORKSオフィス利用者を中心に、段階的に販売・展開してまいります。営業支援サービスやワークプレイス事業と組み合わせることで、営業活動全体を支援する付加価値サービスとしての提供を強化していく方針です。

また、プレイヤーの利用実績やフィードバックを基に、機能改善および対応領域の拡大を継続的に進めてまいります。

４．本リリースに関する問い合わせ先

当社のコーポレートサイトの「お問い合わせ」より、お問い合わせください。

会社名：ＮＵＷＯＲＫＳ株式会社

住所：〒171-0022 東京都豊島区南池袋1丁目16番15号 ダイヤゲート池袋5F

コーポレートサイト：https://www.nuworks.site/