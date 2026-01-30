日本最古の綿布商・永楽屋、MAMMUTとの取り組み第三弾となるキャンペーン用オリジナル手ぬぐいを制作

株式会社永楽屋

江戸初期に創業、老舗綿布商・株式会社永楽屋（本社：京都市中京区、代表取締役社長：細辻伊兵衛）は、スイスのアウトドアブランド「MAMMUT（マムート）」のキャンペーン向けオリジナル手ぬぐい第三弾を制作しました。

<雄大な山のデザインをあしらった「マムート手ぬぐい」第三弾>

本手ぬぐいは、MAMMUT 2026年春夏シーズンのテーマ「DO IT ANYWAY. - 好きな道を生きる。」のもと実施されるキャンペーンにあわせて制作いたしました。

〇キャンペーン概要

2025年1月29日（木）より、対象製品を15,000円（税込）以上お買い上げのお客様に、「マムート手ぬぐい」をプレゼント。詳細は、公式サイトをご確認ください。

公式サイトURL：https://www.mammut.jp/news/14792

※永楽屋での販売は行っておりません。

ABOUT MAMMUT

1862 年にスイスでロープメーカーとして誕生し、160年以上の歴史を積み重ねてきたマムート。高品質のプロダクトと類い稀なブランド体験を提供するアウトドアブランドです。160年にわたりその代名詞とも言える安全性とイノベーションを追求し続け、世界でマーケットをリードするグローバルプレミアムブランドとして高い評価を獲得。洗練されたデザインと、極めて高い機能性が融合した製品ラインナップは、アパレル、フットウェア、バックパック、ロープ、クライミングハードウェア、アバランチセーフティと他に類を見ないほど幅広く構成されており、世界屈指の長い歴史と伝統をも誇るアウトドアブランドとして、世界約50の国・地域で展開しています。日本では直営店を札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、福岡等の主要都市で15店舗展開し、全国約700店の小売店で販売されており、さらに拡大しています。



株式会社永楽屋

江戸初期（1615年）創業の京都の老舗綿布商。創業以前、織田信長公の御用商人として活躍し『永楽屋』の屋号と細辻の姓を拝領。その後、元和元年（1615年）に呉服（絹の着物）から太物（綿や麻の着物）へと転換し創業。現在では手ぬぐいや風呂敷などをはじめとした日本最古の綿布商として京都にて十四代、410年以上にわたり商いを続けています。



会社概要

株式会社 永楽屋

〒604-8174 京都市中京区室町通三条上ル役行者町368

TEL：075-256-7881(代)

公式サイト：https://www.eirakuya.jp/

Instagram: https://www.instagram.com/eirakuya_since1615/