「トイ・ストーリー」のピザプラネットが舞台に！「トイ・ストーリー ピザタワーゲーム」新発売！

株式会社アイアップ

株式会社アイアップ(代表取締役社長：中田理生／東京都渋谷区)は「トイ・ストーリー ピザタワーゲーム」を2026年2月13日に発売いたします。

トイ・ストーリー ピザタワーゲームとは？

「トイ・ストーリー」のピザプラネットが舞台に！美味しそうなピザを積み上げて、ハラハラドキドキのバランスゲームを楽しみましょう！

積み上げるのが難しい「エイリアン／ピース」と

ゆらゆら揺れる小皿付きです。

おままごと遊びにもピッタリ

トマト、バジル、シーフードの3種類のピザには、ソースやピーマンがエイリアンの形をしている特別なデザイン！美味しそうな見た目でおままごとにもピッタリです。ピザの裏面にはエイリアンがプリントされています。エイリアンの顔が描かれたオリーブの実のピースは大きくて積みにくいので一気に難易度Up!

遊び方

高く高く！ピザタワー

お皿の上に好きなピースを1つずつ重ねていきましょう。タワーを倒してしまったら負けです！エイリアンのピースはバランスが取りづらいので要注意です！

楽しく！ピザクッキング

お皿にピザタワーを作っておままごと！トッピングの順番を変えたりして、色々なピザタワーを作って楽しみましょう！

セット内容

●ピザピース…8枚

●チーズピース…2枚

●エイリアン/ピース…2個

●お皿…1枚

商品概要

商品名：トイ・ストーリー ピザタワーゲーム

対象年齢：3才以上

サイズ：W80×D80×H230mm

主な素材：

ピース、お皿：ABS

製造：中国

発売元：株式会社アイアップ

販売価格：3,520円（税込）

(C) Disney/Pixar

■会社概要

株式会社アイアップ

代表者：代表取締役社長 中田理生

設立年：2007年4月

所在住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-5-7

事業内容：玩具・雑貨・キャラクターグッズの企画・製造・販売

「遊ぶとくらしの間に心地よさをデザインした、オリジナル玩具や雑貨を市場に多く展開しています。今後も皆さんの日々が少しでも楽しくなるような商品を、たくさん送り届けていきます。」

公式HP：https://www.eyeup.co.jp/

公式 X：https://x.com/eyeup_x

公式Instagram：https://www.instagram.com/eyeup.insta/

公式Facebook：https://www.facebook.com/eyeup.co.ltd/