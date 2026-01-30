「トイ・ストーリー」のピザプラネットが舞台に！「トイ・ストーリー ピザタワーゲーム」新発売！

株式会社アイアップ


株式会社アイアップ(代表取締役社長：中田理生／東京都渋谷区)は「トイ・ストーリー ピザタワーゲーム」を2026年2月13日に発売いたします。


トイ・ストーリー ピザタワーゲームとは？


「トイ・ストーリー」のピザプラネットが舞台に！美味しそうなピザを積み上げて、ハラハラドキドキのバランスゲームを楽しみましょう！


積み上げるのが難しい「エイリアン／ピース」と


ゆらゆら揺れる小皿付きです。





おままごと遊びにもピッタリ


トマト、バジル、シーフードの3種類のピザには、ソースやピーマンがエイリアンの形をしている特別なデザイン！美味しそうな見た目でおままごとにもピッタリです。ピザの裏面にはエイリアンがプリントされています。エイリアンの顔が描かれたオリーブの実のピースは大きくて積みにくいので一気に難易度Up!






遊び方


高く高く！ピザタワー

お皿の上に好きなピースを1つずつ重ねていきましょう。タワーを倒してしまったら負けです！エイリアンのピースはバランスが取りづらいので要注意です！







楽しく！ピザクッキング

お皿にピザタワーを作っておままごと！トッピングの順番を変えたりして、色々なピザタワーを作って楽しみましょう！





セット内容


●ピザピース…8枚


●チーズピース…2枚


●エイリアン/ピース…2個


●お皿…1枚





商品概要


商品名：トイ・ストーリー ピザタワーゲーム


対象年齢：3才以上


サイズ：W80×D80×H230mm


主な素材：


ピース、お皿：ABS


製造：中国


発売元：株式会社アイアップ


販売価格：3,520円（税込）





(C) Disney/Pixar


■会社概要


株式会社アイアップ

代表者：代表取締役社長 中田理生


設立年：2007年4月


所在住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-5-7


事業内容：玩具・雑貨・キャラクターグッズの企画・製造・販売


「遊ぶとくらしの間に心地よさをデザインした、オリジナル玩具や雑貨を市場に多く展開しています。今後も皆さんの日々が少しでも楽しくなるような商品を、たくさん送り届けていきます。」


公式HP：https://www.eyeup.co.jp/


公式 X：https://x.com/eyeup_x


公式Instagram：https://www.instagram.com/eyeup.insta/


公式Facebook：https://www.facebook.com/eyeup.co.ltd/