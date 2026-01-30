「トイ・ストーリー」のピザプラネットが舞台に！「トイ・ストーリー ピザタワーゲーム」新発売！
株式会社アイアップ(代表取締役社長：中田理生／東京都渋谷区)は「トイ・ストーリー ピザタワーゲーム」を2026年2月13日に発売いたします。
トイ・ストーリー ピザタワーゲームとは？
「トイ・ストーリー」のピザプラネットが舞台に！美味しそうなピザを積み上げて、ハラハラドキドキのバランスゲームを楽しみましょう！
積み上げるのが難しい「エイリアン／ピース」と
ゆらゆら揺れる小皿付きです。
おままごと遊びにもピッタリ
トマト、バジル、シーフードの3種類のピザには、ソースやピーマンがエイリアンの形をしている特別なデザイン！美味しそうな見た目でおままごとにもピッタリです。ピザの裏面にはエイリアンがプリントされています。エイリアンの顔が描かれたオリーブの実のピースは大きくて積みにくいので一気に難易度Up!
遊び方
高く高く！ピザタワー
お皿の上に好きなピースを1つずつ重ねていきましょう。タワーを倒してしまったら負けです！エイリアンのピースはバランスが取りづらいので要注意です！
楽しく！ピザクッキング
お皿にピザタワーを作っておままごと！トッピングの順番を変えたりして、色々なピザタワーを作って楽しみましょう！
セット内容
●ピザピース…8枚
●チーズピース…2枚
●エイリアン/ピース…2個
●お皿…1枚
商品概要
商品名：トイ・ストーリー ピザタワーゲーム
対象年齢：3才以上
サイズ：W80×D80×H230mm
主な素材：
ピース、お皿：ABS
製造：中国
発売元：株式会社アイアップ
販売価格：3,520円（税込）
(C) Disney/Pixar
■会社概要
株式会社アイアップ
代表者：代表取締役社長 中田理生
設立年：2007年4月
所在住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-5-7
事業内容：玩具・雑貨・キャラクターグッズの企画・製造・販売
「遊ぶとくらしの間に心地よさをデザインした、オリジナル玩具や雑貨を市場に多く展開しています。今後も皆さんの日々が少しでも楽しくなるような商品を、たくさん送り届けていきます。」
公式HP：https://www.eyeup.co.jp/
公式 X：https://x.com/eyeup_x
公式Instagram：https://www.instagram.com/eyeup.insta/
公式Facebook：https://www.facebook.com/eyeup.co.ltd/