親子で楽しむ無料ジャズ・イベント『JAZZ AUDITORIA 2026 in WATERRAS』今年も野外開催！

ジャズを通した交流によって国際平和と福祉促進を目指し、ユネスコが提唱する「インターナショナル・ジャズ・デイ」と連携するグローバル・イベント『JAZZ AUDITORIA』。神田淡路町のまちづくりを担う一般社団法人淡路エリアマネジメントが携わる東京・神田の複合施設・ワテラス(WATERRAS)を舞台に、4月24日(金)～26日(日)の3日間の日程で、今年も野外開催されることが決定いたしました。

音楽を愛する全ての人が、より気軽に音楽を楽しめる場として、2013年に始まった入場無料のイベント『JAZZ AUDITORIA』は、今年で14回目の開催。ゴールデンウィーク前の神田の街がJAZZの音色で彩られ、若手からベテランまで、グローバルな一流アーティストがパフォーマンスを披露するほか、お子様向けの遊び場など親子でも楽しめるイベントもご用意しています。

★第一弾出演アーティスト決定！

日本屈指のトッププレイヤーが共演する「ブルーノート東京オールスター・ジャズ・オーケストラ directed by エリック・ミヤシロ」、数々のコンテストを制覇した大学生ビッグ・バンドの名門「明治大学ビッグ・サウンズ・ソサエティ・オーケストラ」の出演が決定しました。

ブルーノート東京オールスター・ジャズ・オーケストラ directed by エリック・ミヤシロ明治大学ビッグ・サウンズ・ソサエティ・オーケストラ

●音楽×食 個性あふれる飲食テントブースやキッチンカー

本格的な音楽を堪能しながら、ワンハンドで食べやすい食事やアルコールを楽しめる飲食テントブース、キッチンカーが毎日登場します。ジャズの生演奏を聴きながら、贅沢な時間を過ごすことができます。

●親子で楽しめる「ワテラスキッズ」

さまざまな素材や遊び道具を乗せて道や広場に現れ、世代を越えた遊び場を提供する移動式あそび場がやってきます。昔遊びのコーナーなど、子どもも大人も楽しく遊ぶことができ、ワテラスキッズで子どもを遊ばせながらジャズライブを聴くといった楽しみ方も出来ます。

●ワテラススチューデントハウスの学生企画ブース

ワテラスの特徴のひとつでもあるワテラススチューデントハウスに住む学生が企画したブースが出展します。地域交流の中で行ってきた様々な活動のご紹介や、小さな子供たちが遊べるブースを企画・運営します。

●食事や買い物をしながらジャズを楽しめる「ワテラスモール」

ワテラスモールの20を超えるこだわりのショップ＆レストランでは、様々なイベントや特典をご用意しています。ジャズを楽しみながら、お食事や買い物もお楽しみいただけます。

https://www.waterras-mall.com

▶︎「ワテラス」(WATERRAS)とは

神田淡路町が培ってきた「和」「輪」「環」の3つのWAをコンセプトにデザインされた複合施設。オフィス、レジデンス、スチューデントハウス、商業施設、コミュニティ施設(ギャラリー、ホール、イベントスペースなど)で構成されています。

http://www.waterras.com

▶︎一般社団法人淡路エリアマネジメントとは

神田淡路町の再開発をきっかけに設立されたまちづくり組織。地域に暮らす住民やワーカー、学生など、さまざまな人々の交流の機会をつくり、コミュニティをはぐくむ活動を行っています。

https://www.waterras.com/awaji_am.html

▶︎インターナショナル・ジャズ・デイとは

ユネスコと、ユネスコ親善大使をつとめるピアニストのハービー・ハンコックが2012年から毎年4月30日を“インターナショナル・ジャズ・デイ（International Jazz Day）”とすることを発表しました。“インターナショナル・ジャズ・デイ（International Jazz Day）”はアメリカ最高峰のジャズ教育機関であるセロニアス・モンク・インスティテュート・オブ・ジャズとユネスコが、共同で進めるものです。ジャズを通じて世界のさまざまな文化に対する理解を深め、全世界195のユネスコ加盟国をはじめ、未だ十分に教育を受けられる環境にない地域に住む少年少女たちに、ジャズを伝えていくことを目的としています。

https://jazzday.com

【開催概要】

JAZZ AUDITORIA 2026 in WATERRAS

2026年 4月24日(金)、4月25日(土)、4月26日(日)

※タイムテーブルは順次発表いたします。会場の混雑状況により安全確保のために予告なく入場制限や、開場時刻を変更する場合があります。

主催：JAZZ AUDITORIA実行委員会

共催：一般社団法人淡路エリアマネジメント、株式会社ブルーノート・ジャパン

後援：淡路町二丁目町会、明治大学社会連携機構 他

特別協力：特定非営利活動法人 Point Green 推進環境会議

協力：ワテラス業務部会 他

協賛：安田不動産株式会社、大成建設株式会社

企画制作：株式会社ブルーノート・ジャパン

<出演>

ブルーノート東京オールスター・ジャズ・オーケストラ directed by エリック・ミヤシロ

明治大学ビッグ・サウンズ・ソサエティ・オーケストラ

他

<会場>

ワテラス広場 野外特設ステージ、淡路公園、ワテラスモール、Cafe, Dining＆Bar 104.5

東京都千代田区神田淡路町二丁目101番

<料金>

入場無料 Admission Free

<オフィシャルサイト>

https://www.jazzauditoria.com