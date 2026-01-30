【SWAG(スワッグ)】ドン・キホーテ渋谷店で専用什器導入、ブランドの世界観を体感できる売場へ

株式会社トリクル

株式会社トリクル(本社：東京都渋谷区、代表取締役：上柿 琢)が展開するオーラルケアブランド SWAG(スワッグ) は、2026年1月29日(木)より、ドン・キホーテ 渋谷店にてブランド専用什器を新たに導入いたします。スーパーミント*を限界量配合した、圧倒的な清涼感とスッキリ感で「空気まで爽やか」と評される定番ミントの歯磨き粉をはじめ、カラフルなパッケージと多彩なフルーツの味が楽しめる “大人のフレーバー歯磨き粉” を展開。販売接点の拡大を通じて、より多くの方にSWAGを実際に手に取っていただける機会を広げてまいります。

*メントール

■ブランド史上発、豊富なラインナップをドン・キホーテにて展開

歯磨き粉の特長

ミント成分*を限界量まで配合した処方により、使用感については口コミやSNSで「口の中が北極」「空気まで爽快に感じる」と表現されるなど、圧倒的な爽快感が支持されています。

また、フルーツをベースにした豊富なフレーバー展開とカラーバリエーションを揃え、歯みがきの時間そのものを楽しめる“大人のフレーバー歯磨き粉”として提案。洗練されたパッケージデザインにより、洗面台に置きたくなるスタイリッシュなオーラルケアを実現しています。

処方面では、プロポリスやツボクサ、セージなどの天然由来成分を贅沢に配合。爽快感だけでなく、毎日のケアとして取り入れやすいバランスにも配慮しています。

*ミント成分：清涼成分（自社比）

※レモンフレーバーの展開はございません。

※マンゴーフレーバーとトラベルセットは2月中旬以降順次販売予定です。

その他の展開アイテム

Tooth brush

弾力のある、赤ちゃんの哺乳瓶にも使用されるTPE素材が歯茎をマッサージしながら、優しく密着し歯垢を落とす歯ブラシ。

販売価格：990円(税込)

Tongue cleaner

弾力のある、赤ちゃんの哺乳瓶にも使用されるTPE素材で、優しく汚れをこそぎ落とす舌クリーナー。

販売価格：990円(税込)

SWAG COLA WASH

コーラ風味の微炭酸*1が口いっぱいに広がる爽快感と、“汚れが見える”新体験、さらに冷やしても楽しめる「美味しいマウスウォッシュ*2」

1酢酸＋炭酸水素Naによる 2飲み物ではありません

販売価格：330円(税込)

TRAVEL SET

オーラルケアブランド「SWAG（スワッグ）」の人気アイテムをひとつにまとめた、持ち運びに便利なトラベルセットが登場。

外出先や旅行先でも、SWAGらしい爽快な口内ケア体験を叶えます。

販売価格：2,500円(税込)

■モニター2面設置の売場で、ブランドの世界観を体感

売場にはモニターを2面設置し、SWAGの商品ビジュアルをスライド形式で投影。

フレーバーごとの世界観やブランドイメージを視覚的に伝えることで、店頭でもSWAGの魅力を直感的に感じていただける売場づくりを行っています。

歯磨き粉＝機能性という従来のイメージにとどまらず、香りや味を楽しみながら選ぶオーラルケアというSWAGの提案を、リアルな売場でお楽しみいただけます。

■SWAGとは

『SWAG(スワッグ)』は“So What, All Good. Goodbye, BAD BREATH. (それがどうした！？問題ないよ！！グッバイ、バッドブレス！)”をコンセプトに掲げたオーラルケアブランドです。歯ブラシ、舌クリーナー、歯磨き粉、マウスウォッシュをラインナップ。西海岸の自由でヘルシーなムードにインスパイアを受けたデザインが特徴で、FSC認証紙のパッケージを導入。歯ブラシと舌クリーナーのパッケージには、廃加工した再生樹脂を採用し、環境にも配慮しております。

オフィシャルサイト：https://swag.tokyo/

公式楽天市場店 ：https://item.rakuten.co.jp/swag-official/c/0000000003/

公式Amazon ：https://www.amazon.co.jp/stores/page/1C7589D7-4AD4-4523-8454-5DFB6A549814

公式LINEギフト ：https://mall.line.me/sb/f24c3a8b

公式Instagram ：https://www.instagram.com/swag_official_jp/

公式X ：https://x.com/swag_sns

公式LINE ：https://lin.ee/8qEWhdm

お問い合わせ

株式会社トリクル

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-14-21 Barbizon80 3F

SWAG お問い合わせ先：info@swag.tokyo