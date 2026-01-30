秋葉原の熱狂を再び！BANDAI SPIRITS『30 MINUTES LABEL FES.OSAKA』2026年2月に開催決定。コミュニティエリアがさらに充実・拡大して大阪初上陸！

株式会社BANDAI SPIRITS

株式会社 BANDAI SPIRITS ホビーディビジョン（本社：東京都港区）は、ファンの皆さまと共に創りあげてきたプラモデルブランド「30 MINUTES LABEL」（以下、30ML）の単独イベント『30 MINUTES LABEL FES.OSAKA』（入場無料）を、2026年2月28日（土） 、3月1日（日）の2日間、大阪・梅田で初開催します。

大阪会場ならではの展示、企画もご用意していますので是非ご来場ください。

『30 MINUTES LABEL FES.OSAKA』とは

最新ラインアップの展示や圧巻の作例展示、さらにファン同士の交流スペースなど、30MLブランドの世界観を1日中楽しめる盛りだくさんの内容です。「30ML」シリーズのプラモデル展示に加え、国内3店舗で展開中のオフィシャルショップ「30 MINUTES LABEL ZONE」の限定アイテムを特別販売する出張イベントを実施します。本イベントは、東京・秋葉原で2025年に開催した『30 MINUTES LABEL FES.2025』の盛況、および皆さまからの熱烈なご要望にお応えして大阪で初開催するもので、大阪会場ならではの展示、企画も数多くご用意しています。

＜来場者配布物＞プラモデルの組立体験会キットをはじめとする各種配布物をご用意しています。

・プラモデル組立体験会キット

「30 MINUTES FANTASY ルーキーソルジャー アーマークロス Ver.」(サンプル)

・「30 MINUTES LABEL FES.OSAKA」パンフレット

・「30 MINUTES LABEL FES.OSAKA」モバイルステッカー (全30種ランダム配布)

・「30 MINUTES PREFERENCE」17面相うちわ

※無くなり次第配布終了となります。詳細はイベント公式サイトよりご確認ください。

■『30 MINUTES LABEL FES.OSAKA』開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28758/table/65_1_d43b9b4c0b485967f3e0f4602b9e0f86.jpg?v=202601311221 ]

展示コーナー

■「30 MINUTES LABEL」各ブランド展示コーナー

ファンの皆さまと歩んだ歴史を、各ブランドの年表や未公開画稿とともに振り返ります。さらに、今後発売予定の新商品も多数展示し、ブランドの未来を見据えた展開にご期待いただける内容となっています。各ブースでは「30 MINUTES SISTERS」のシスターズがスペシャルボイスでご案内しますので、お楽しみください。

＜『30 MINUTES LABEL FES.2025』の様子＞

１. 「30 MINUTES LABEL」AREA

全国から集まったMIX30MLコンテスト※の受賞作品をズラリと展示！細かな工夫やアイデア満載の“本気作品”を間近で楽しめます。受賞者の皆様の情熱がギュッと詰まった傑作たちをご覧ください。

※「MIX30MLコンテスト」…30MLのうち、3ブランド合同で開催したカスタマイズコンテスト。

(開催期間：2025年7月18日(金)～8月17日(日))

２. 「30 MINUTES MISSIONS」（以下、30MM）AREA

ブランドの歴史や系譜を、未公開画稿も含めてまるっと紹介！最新機体を含めた様々な量産機が勢ぞろいしています。30MMを学べる、魅力がいっぱいのコーナーです。

３. 「30 MINUTES SISTERS」（以下、30MS）AREA

シリーズ誕生からの歩みをたどれる歴史展示や、貴重な画稿の公開に加え、話題のIPコラボも一堂に。新作やカスタム例も盛りだくさんで、見どころ満載です。

４. 「30 MINUTES FANTASY」（以下、30MF）AREA

作品世界の広がりやジョブの展開を時系列で楽しみながら、30MFの世界を旅しているような気分を味わえます。繊細な造形や美しいデザインに思わず見とれてしまうかも。最新アイテムやこだわりのアイテムたちをチェックしてみてください。

５. 「30 MINUTES PREFERENCE」（以下、30MP）AREA

人気作品との夢のタッグがここに集結しています。思わず写真を撮りたくなるような展示が盛りだくさん。普段のシリーズとはひと味違う世界観を体感してください。

30MLオフィシャルショップ「30 MINUTES LABEL ZONE」がイベント特別出店

本イベントでは「30 MINUTES LABEL ZONE」限定品に加え、『30 MINUTES LABEL FES.OSAKA』のキービジュアルを使用したグッズなどの商品を販売します。

イベント公式サイトでは、当日販売するイベント先行限定品を含めた全ラインナップを公開します。

30ML ZONE限定 30MM 1/144アチェルビー＆スピナティオ 特殊作戦セット／3,850円（税10％込）30ML ZONE限定 30MSユフィア（メイガスフォーム）／3,850円（税10％込）30ML ZONE限定 30MFヴァーミリオンナイト／3,850円（税10％込）30ML ZONE限定 30MF アズレアホーリーナイト／3,300円（税10％込）30ML ZONE限定 30MS リシェッタ(イグライト01ウェア)[カラーA]／3,850円（税10％込）30ML ZONE限定 アクションベース6用 30MLシールセット1／990円（税10％込）30 MINUTES LABEL FES.OSAKA ステッカー／550円（税10％込）30MLアクリルスタンドコレクションOSAKA Ver.／各770円（税10％込）30MS SDキャラクター アクリルスタンドコレクション2／各770円（税10％込）

■購入特典について

物販コーナーでは10,000円(税込)以上ご購入の方に、イベント限定のオリジナルショッパーをプレゼントします。『30 MINUTES LABEL FES.OSAKA』のキービジュアルを使用した当イベントでしか手に入らない特典をお楽しみください。

※なくなり次第終了となります。

※画像はイメージです。

・物販コーナーでのお支払いは、クレジットカード・QRコード決済・電子マネーのみで、現金はご利用いただけませんのでご注意ください。

・会場内でご利用可能な決済ブランドについてはイベント公式サイトをご確認ください。

・画像はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。また、商品名・商品仕様等は予告なく変更になる場合がございます。

・混雑状況によっては、整理券による入場制限を実施する場合がございます。

・注意事項などの物販に関する詳細はイベント公式サイトをご確認ください。



「30 MINUTES LABEL」コミュニティエリア

秋葉原での開催時に好評を博したコミュニティエリアが、大阪でさらに充実・拡大して登場！ファン同士がより深く、楽しく繋がれる場所を目指します。

■撮影ブース

秋葉原で連日大盛況となった「ジオラマ撮影ブース」が、大阪会場ではさらにスケールアップして登場！ ご自身で組み立てたプラモデルを持ち込み、臨場感あふれるジオラマを背景に撮影をお楽しみいただけます。配置ひとつで無限に広がる、あなただけのオリジナルストーリーを写真に収めてください。

■ホビージャパン合同企画「大阪モチーフジオラマ制作」

日本を代表する模型専門誌「月刊ホビージャパン」との合同プロジェクトとして、プロモデラー・ハス寝る氏が手がける大阪会場限定ジオラマの設置が決定！本誌掲載の本格ジオラマに自身の作品を置いて撮影できる、極めて貴重なフォトスポットです。製作過程は2月25日発売の「月刊ホビージャパン2026年4月号」で詳しく紹介されます。ぜひ皆様の力作をお持ち寄りいただき、誌面の世界観を会場で直接ご体験ください。

モデラー情報

ハス寝る（https://x.com/hasuneru）

GBWC 11th日本大会準優勝ののち、月刊ホビージャパンにてプロモデラーデビュー。アイデアあふれるミキシングやゲーム的なテクスチャーの塗装表現、そして説得力のあるジオラマ製作を得意とするモデラー。

コメント：30MMの魅力は、さまざまな勢力の機体が、陸・海・空といった多様なフィールドに対応したラインナップとして展開されている点にあると感じています。今回のジオラマは、そうした幅広い機体やシチュエーションをできる限り受け止め、どんな作品を置いてもある程度写真映えする作品になるよう、全体の構成バランスを意識して調整しました。

また、大阪での開催イベントでの展示ということもあり、大阪の“ある場所”を連想させるようなイメージも一部に取り入れています。来場された皆様に、作品を置いて撮影する楽しさも含めて、自由に楽しんでいただけたら嬉しいです。

■PLAYロイロイ～ロイロイ交換会～

30MMの支援用小型ロボット「ロイロイ」を媒介にした、ファン参加型の交換・交流スポットです。 一番の目玉は、ユーザー同士が互いの「マイ・ロイロイ」を交換し合うアクティビティ。自分が組み上げた機体が誰かの手に渡り、誰かが作った機体が自分の元へ。そんな「共創」の楽しさをその場で体感していただけます。

会場には交換してお持ち帰りいただける多数のロイロイを設置しています。

ロイロイを介して、新たなコミュニティの輪が自然に広がります。

会場配布物

配布場所、受取方法、注意事項などの詳細はイベント公式サイトよりご確認ください。

【内容】

・『30 MINUTES LABEL FES.OSAKA』パンフレット

・「30 MINUTES LABEL FES.OSAKA」モバイルステッカー (全30種ランダム配布)

※30ML商品のパッケージアートをデザインした、コレクション性の高いステッカーです。

※ラインアップは「30 MINUTES LABEL FES.2025」と同様です

・組立体験会キット「30MF ルーキーソルジャー アーマークロス Ver.」（サンプル）

「30 MINUTES LABEL」モバイルステッカー(全30種)組立体験会キット「30MF ルーキーソルジャー アーマークロスVer.」

・「30MP 後藤ひとり」17面相うちわ

商品に付属するアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」後藤ひとりの17種類の表情を楽しめるうちわです(全17種ランダム配布)

「30MP 後藤ひとり」17面相うちわ

「30 MINUTES LABEL」とは

短時間で組み立てられる手軽さと、パーツの組み合わせで自由なカスタマイズが楽しめるファンと共に創りあげてきたオリジナルプラモデルシリーズです。ロボット系プラモデル「30 MINUTES MISSIONS」とガールズプラモデル「30 MINUTES SISTERS」、ファンタジー要素の強いプラモデル「30 MINUTES FANTASY」、そして版権作品のキャラクタープラモデル「30 MINUTES PREFERENCE」の4ブランドで展開しています。

シリーズ公式サイト：https://bandai-hobby.net/30ML/

