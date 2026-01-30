【千葉を応援するC-VALUEクラウドファンディング】2026年1月の新プロジェクトが登場！

ちばぎん商店株式会社

酒々井町発 ｜ 立春朝搾りの会2026

飯沼本家にて2026年2月7日（土）・8日（日）に【立春朝搾りの会】を開催。〈立春朝搾り〉を、立春をテーマにしたお料理とともにお楽しみいただきます。厳しい冬を越えてはじまる新しい春を、縁起のよい限定酒でお楽しみください。

【起案者】株式会社飯沼本家

詳細を見る :https://www.c-value.jp/projects/iinumahonke013?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes2601

市原市発 ｜ 1日1組夜のいちご狩り

市原市に昨年オープンしたいちご農園「いちごはうす15」です。C-VALUE限定で、1日1組の「夜のいちご狩りチケット」をご用意しました。さらに、バレンタイン・ホワイトデー限定の特別プランも数量限定で販売します。

【起案者】NemO株式会社

詳細を見る :https://www.c-value.jp/projects/ichigohouse15-001?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes2601

南房総市発 ｜ 1日限定贅沢海鮮丼

2024年7月にオープンした海鮮食堂「潮騒」が、メニューリニューアルを記念して2026年4月11日（土）1日限りの特別イベントを開催します。それが“潮騒の贅沢海鮮丼 極 振る舞い会”。網元の真骨頂である新鮮な魚介をご堪能ください！

【起案者】株式会社ろくや

詳細を見る :https://www.c-value.jp/projects/rokuya003?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes2601

柏市発 ｜ 細谷真大サウナ

柏駅東口徒歩7分に「sauna KOHAKU」という“回復基地”をつくります。プロサッカー選手・細谷真大の「リカバリーを通じて地元に恩返ししたい」という想いから始まり、 一つひとつの設計、温度、導線に“本格的なリカバリー”を追求しています。

【起案者】TORWA 細谷真大

詳細を見る :https://www.c-value.jp/projects/torwa001?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes2601

千葉市発 ｜ まるごと苺ショコラ

新商品「まるごと苺ショコラ」は、厳選した千葉県産の完熟苺のみを使用したフリーズドライに、この商品のために開発した最高級チョコレートのマリアージュにより苺ショコラの最高峰を目指して作り上げました。今回、C-VALUE限定価格にてご提供いたします！

【起案者】バルスタック株式会社

詳細を見る :https://www.c-value.jp/projects/valstack005?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes2601

●C-VALUEクラウドファンディングってなに？

C-VALUEクラウドファンディングとは、千葉発の「地方創生の起爆剤となる商品・サービス」を発掘・創出し、千葉を代表する商品・サービスを生み出していくプロジェクトです。

「商品をもっと多くの人に届けたい」「たくさんの人を喜ばせたい」「世の中にないサービスを創造したい」このような熱い想いを持つ事業者さまを募集しています。

https://www.c-value.jp/

―C-VALUEクラウドファンディング掲載事業者を募集中！―

ご興味のある方は、以下のリンクよりお気軽にお問い合わせください。

掲載までの流れや詳しいご案内をお送りします。

https://www.c-value.jp/project_proposal

●C-VALUEショッピングってなに？

C-VALUEクラウドファンディング発の人気商品をはじめ、“千葉ならでは”の商品を取り揃えた千葉の魅力をギュッと凝縮させたショッピングサイトです。

https://shop.c-value.jp/



ちばぎん商店株式会社：https://cbmnet.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/cvaluejp/

facebook：https://www.facebook.com/cvaluejp/

X：https://x.com/cvaluejp/



＜参考：会社概要＞

商号：ちばぎん商店株式会社

設立：2021 年5 月10 日

資本金：1 億円(別途、資本準備金1 億円)

株主構成：株式会社千葉銀行 100％

代表取締役社長：真下 健吾



事業内容：

(1)地域ブランド商品等の企画開発及び販売事業

(2)クラウドファンディング運営事業

(3)EC 運営事業

(4)上記に付帯する各種イベントの企画及び運営事業 等



ちばぎん商店株式会社

TEL：043-441-7270

E-mail：c-value@cbmnet.co.jp