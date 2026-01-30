本としおりが夜に織りなすメディアミックスプロジェクト「ノクターンブックマーカー」始動

株式会社丸善ジュンク堂書店

全国で約100の書店・文具専門店を運営する株式会社丸善ジュンク堂書店（本社：東京都中央区、代表取締役社長：西川仁）は、日販セグモ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：安井邦好）と共同で、書店×物語連動型の新規メディアミックスプロジェクト「ノクターンブックマーカー」を始動いたします。

本作は、丸善ジュンク堂書店の実在書店と紐づいた12名の青年キャラクターが、『しおり』をきっかけに「本の世界」へ導かれ、消えていく世界の記憶を守るために戦う物語。

豪華声優陣×クリエイター陣と共に書店と物語を連動させ、朗読・ボイスドラマ・推薦本を通じて「本との出会い」をアップデートしていく、メディアミックスプロジェクトです。

2026年1月30日（金）正午に公式サイトを公開し、19時に公式X/YouTubeにてプロジェクトメインテーマ曲を解禁いたします。

🔖「ノクターンブックマーカー」とは

「しおり」に選ばれた青年たち〈ブックマーカー〉が、消えていく本と記憶を守るために戦う物語。

実在する丸善ジュンク堂書店の12店舗と結びついたキャラクター体験として展開します。

🔖世界観・あらすじ

青年たちは、ある夜、キュレーターと名乗る男に「本の世界」へ導かれます。

本の世界では本を喰らう怪物〈蟲（バグ）〉が猛威を振るい、

現実世界からモノや記憶が消えようとしていました。

キュレーターは青年たちへ告げます。

〈蟲（バグ）〉を倒せば、失ったものを取り戻し、人生を「書き直す」機会を与える、と。

忘れられてしまう世界を守るために。

自分の傷を修復するために。

青年たちはブックマーカーとしての力を手にし、戦いへ身を投じていきます。

――その先に、より深い傷が待ち受けるとも知らずに。

🔖「全国の書店で展開」×「しおりに選ばれた青年たち」

１. 全国12書店×12キャラクター。推しが、そのまま『書店』とつながる。

12名の青年は、それぞれ実在する丸善ジュンク堂書店の12店舗と紐づくキャラクターとして登場。キャラクターを「推す」体験が、書店を『聖地』に変え、本との新しい出会い・読書文化の創造につなげていきます。

＜対象の12店舗＞

MARUZEN&ジュンク堂書店 札幌店(https://honto.jp/store/detail_1570046_14HB320.html)

丸善 仙台アエル店(https://honto.jp/store/detail_1577780_14HB310.html)

ジュンク堂書店 池袋本店(https://honto.jp/store/detail_1570019_14HB320.html)

丸善 丸の内本店(https://honto.jp/store/detail_1572000_14HB310.html)

丸善 横浜みなとみらい店(https://honto.jp/store/detail_1570191_14HB310.html)

丸善 名古屋本店(https://honto.jp/store/detail_1570138_14HB310.html)

丸善 京都本店(https://honto.jp/store/detail_1570144_14HB310.html)

MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店(https://honto.jp/store/detail_1570065_14HB320.html)

丸善 岡山シンフォニービル店(https://honto.jp/store/detail_1576960_14HB310.html)

ジュンク堂書店 広島駅前店(https://honto.jp/store/detail_1570023_14HB320.html)

丸善 博多店(https://honto.jp/store/detail_1577305_14HB310.html)

ジュンク堂書店 那覇店(https://honto.jp/store/detail_1570050_14HB320.html)

２. しおりが、人生を修正する鍵になる

本作では、『しおり』に選ばれた青年たちが、自分の傷と向き合いながら戦う再生を描いた物語を軸に、読者を物語へ招き入れます。

３. magmabooks（東京・虎ノ門）が「本の世界」のモデルに

東京・虎ノ門に実在する丸善ジュンク堂書店が運営する書店「magmabooks(https://honto.jp/store/detail_1570268_14HB421.html)」の独自の、本と向き合える静謐なひとときは、ノクターンブックマーカーにおいて重要な拠点となる「本の世界」のモデルとなりました。

magmabooksでは、案内人である「キュレーター」と紐付く店舗として、ノクターンブックマーカーの世界観を体験できる様々なイベントの開催を今後予定しております。

🔖キャラクター（ユニット別）／豪華声優陣

※公式X/YouTubeにて、キャラクター紹介を順次公開予定です。

トウコウカリヨン（関東エリア）

ジュンク堂書店 池袋本店

庵サツキ（CV：神尾晋一郎）

丸善 丸の内本店

小雨ナオ（CV：榊原優希）

丸善 横浜みなとみらい店

月白イザナ（CV：江口拓也）

コハクガナエ（中部・関西エリア）

丸善 名古屋本店

鉄地瓦シュウ（CV：小笠原仁）

丸善 京都本店

三条ユウヤ（CV：高橋昂也）

MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店

茶円アキラ（CV：岡本信彦）

ヒョウエイライツ（北海道・東北エリア）

MARUZEN&ジュンク堂書店 札幌店

雪水トウカ（CV：宮崎雅也）

丸善 仙台アエル店

愛染ヒカル（CV：斉藤壮馬）

ヨウコウノエル（中国・四国エリア）

丸善 岡山シンフォニービル店

裏目カナメ（CV：加藤渉）

ジュンク堂書店 広島駅前店

羽雛シオン（CV：土岐隼一）

カイリンロア（九州・沖縄エリア）

丸善 博多店

御稜威ヶ原タケル（CV：堂島颯人）

ジュンク堂書店 那覇店

日陽里ナギト（CV：仲村宗悟）

案内人

・キュレーター：田丸裕臣

🔖人気イラストレーター5名がブックマーカーを描き分ける

ブックマーカー（青年たち）のキャラクターデザインは、株式会社ninelive.所属の5名の人気イラストレーターが担当。

地域ごとの空気感と、青年たちの『傷』を抱えた魅力を描き分け、作品世界の入口となるビジュアル体験を作ります。

・関東エリア担当：さくしゃ2

・中部・関西エリア担当：村カルキ

・北海道・東北エリア担当：カラスロ

・中国・四国エリア担当：メレ

・九州・沖縄エリア担当：お天気屋

🔖テーマ曲『リペアニマ』：雨良(Amala)×メイン声優5名

メインテーマ曲『リペアニマ』は、株式会社ninelive.所属の作曲家 雨良 Amalaが担当。

さらに各エリアのリーダーキャラ声優5名（神尾晋一郎／小笠原仁／宮崎雅也／加藤渉／堂島颯人）も参加し、プロジェクトの始まりを飾ります。

🔖書店店頭での今後の展開予定

・1月31日（土）より、対象12店舗とmagmabooksの計13店舗にて、「オリジナルブックカバー」「オリジナルしおり」の配布を開始します。

・書店内アナウンスも順次開始：対象の12店舗およびmagmabooksでは、書店内で店頭でしか聴けないオリジナル音声が放送されます。

・公式Xでは、キャラクター紹介・2コマ漫画・ボイスドラマ等を随時展開してまいります。

・2月13日（金）より magmabooksにてオリジナルグッズの物販催事を開催：計12キャラクターのアクリルキーホルダーや缶バッジなど、magmabooksにてオリジナルグッズを販売いたします。なお、オリジナルグッズの詳細は公式サイトで公開いたします。

🔖公式情報

公式サイト：https://nocturnbookmarker.com/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/NBM_info