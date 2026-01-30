Gatebox、『攻殻機動隊』より「デジタルフィギュアボックス タチコマ」をイベントで先行発売！動き回るタチコマをお部屋に飾れるデジタルフィギュアが登場

Gatebox株式会社

Gatebox株式会社（東京都千代田区、代表取締役 武地 実）は、士郎正宗原作のSF作品『攻殻機動隊』に登場する人気キャラクター「タチコマ」をデジタルフィギュア化した「デジタルフィギュアボックス タチコマ」を、2026年1月30日（金）より開催される「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell」会場限定で先行発売いたします。



「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell」


https://www.tokyonode.jp/sp/exhibition-ghostintheshell/





タチコマの魅力を詰め込んだ“動く”デジタルフィギュア

『攻殻機動隊』に登場するタチコマは、高い知能と愛嬌のある仕草をあわせ持つ思考戦車として、多くのファンに愛されてきました。


本商品では、タチコマがちょこちょこと動き回る、思わず見守りたくなるような仕草をデジタルフィギュアならではの表現でお楽しみいただけます。


デスクや棚に置けば、まるで日常の空間にタチコマが入り込んできたかのような、ささやかで心地よい時間が広がります。










(C) 士郎正宗・Production I.G／講談社・攻殻機動隊製作委員会


■デジタルフィギュアボックスについて

デジタルフィギュアボックスは、


“動く”デジタルフィギュアをお部屋に飾れる専用スマホスタンドです。


箱の中にスマートフォンをセットし、専用アプリでデジタルフィギュアを表示することで、


まるでボックスの中でキャラクターが生きているような新感覚の鑑賞体験を実現します。


お手持ちのスマートフォンや、使わなくなった中古スマートフォンを


デジタルフィギュア専用機として活用できる点も特徴です。



販売情報

■商品名


デジタルフィギュアボックス タチコマ



■価格


8,800円（税込）



■発売時期


2026年1月30日（金）～



■販売形態


イベント会場先行発売



■作品名


攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX



イベント情報

本商品は、以下のイベント会場にて先行販売されます。



◆イベント名


攻殻機動隊展 Ghost and the Shell



◆開催期間


2026年1月30日（金）～4月5日（日）



◆会場


TOKYO NODE GALLERY A/B/C（TOKYO NODE 45F）



◆住所


東京都港区虎ノ門二丁目6番2号


虎ノ門ヒルズ ステーションタワー45F



◆主催


攻殻機動隊展 Ghost and the Shell 製作委員会



◆公式Website


https://www.tokyonode.jp/sp/exhibition-ghostintheshell/



デジタルフィギュアの詳細

■使い方


１.デジタルフィギュアをスマホにダウンロード


商品に同梱されているダウンロードカードを専用アプリで読み取ると、デジタルフィギュアをダウンロードできます。



２.スマホをボックスにセット


「デジタルフィギュアボックス」にスマホをセットすると、デジタルフィギュアを魅力的にお部屋に飾ることができます。



＊充電ケーブルを挿して充電も可能です。


＊お家で眠っているスマホや中古スマホをデジタルフィギュア専用機としてご活用いただくことをオススメしています。



■対応端末


・iPhone、Android


・対応端末サイズ：横78mm以下、高さ165ｍｍ以下、奥行き12mm（カメラ含む）以下


・ディスプレイ表示エリア：横58mm、縦120mm以上



■専用アプリ


・アプリ名：Gatebox Collection


・対応OS：iOS、Android


・主な機能：デジタルフィギュアの表示



■Gateboxデジタルフィギュア公式サイト


詳細は公式サイトをご覧ください。



https://www.gatebox.ai/digitalfigurebox






運営企業：Gatebox株式会社

Gateboxは、「Living with Characters」をビジョンに掲げ、キャラクターと暮らせる製品を作るメーカーです。


AIキャラクターをホログラムのように召喚しコミュニケーションできるキャラクター召喚装置「Gatebox」や、まるでフィギュアが生きているような表現にこだわった独自のデジタルフィギュア商品を企画・販売しています。


URL：https://www.gatebox.ai/