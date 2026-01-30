TVアニメ「mono」の新規描き起こしイラストを使用した新商品を発売！
株式会社トキオ・ゲッツより、「フルーツ」をテーマにしたTVアニメ「mono」のキャラクターたちの新規描き起こしイラストを使用した新商品を発売します！
雨宮さつき、霧山アン、敷島桜子、秋山春乃、駒田華子、玄熊虎代の６名がフルーツに扮して愛らしいミニキャラとして登場。
定番の缶バッジやアクリル製品をはじめ、実用性のあるデスクマットなどの商品が揃っています。
ぜひ、チェックしてください。
予約販売期間は【2026年1月30日（金）12:00～2026年2月20日（金）12:00】まで。詳しくは公式サイトをご覧ください。
■取扱商品■
・トレーディング缶バッジ（全6種）
（全6種ランダム） 550円（税込）／（全6種セット） 3,300円（税込）
・トレーディングミニ色紙（全7種）
（全7種ランダム） 660円（税込）／（全7種セット） 4,620円（税込）
・クリアファイル（雨宮さつき／霧山アン／敷島桜子／秋山春乃／駒田華子／玄熊虎代／集合）各550円（税込）
・アクリルカード（雨宮さつき／霧山アン／敷島桜子／秋山春乃／駒田華子／玄熊虎代）各770円（税込）
・アクリルスタンド（雨宮さつき／霧山アン／敷島桜子／秋山春乃／駒田華子／玄熊虎代）各1,100円（税込）
・BIGアクリルスタンド（雨宮さつき／霧山アン／敷島桜子／秋山春乃／駒田華子／玄熊虎代）各2,420円（税込）
・デスクマット（全1種）3,300円（税込）
■予約販売期間■
【2026年1月30日（金）12:00～2026年2月20日（金）12:00】
公式サイト他にて受注
■関連リンク■
【公式サイト】
https://gets-oshi.com/
【公式X】
https://x.com/GetsoshiMart
(C)あfろ／芳文社・アニプレックス・ソワネ
■会社概要■
会社名：株式会社トキオ・ゲッツ
代表取締役：小笠原 亨
創業：1998年3月23日
所在地：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F
事業内容：アニメライセンシングプロモーション、アニメ声優イベント、アニメコラボ商品の開発
会社HP：https://tokyogets.com/