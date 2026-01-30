ハコベル、事業拡大に向けた資金調達を実施

ハコベル株式会社

「物流の『次』を発明する」をミッションに掲げるハコベル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO：狭間 健志、以下：当社）は、この度、新たにリグロース・キャピタル・マネジメント株式会社、紀陽キャピタルマネジメント株式会社、しぎんキャピタルパートナーズ株式会社を株主に迎え、また既存株主であるセイノーホールディングス株式会社及び株式会社環境エネルギー投資からの追加出資による資金調達を実施しました。

◼️資金調達の概要

・手法：第三者割当増資

・引受先：セイノーホールディングス株式会社、株式会社環境エネルギー投資、リグロース・キャピタル・マネジメント株式会社、紀陽キャピタルマネジメント株式会社、しぎんキャピタルパートナーズ株式会社

◼️事業環境：物流業界の現状について

物流業界においてトラック輸送は全輸送の約9割を占め、日本経済を支えるインフラとして重要な役割を担っています。特に昨今ではEC市場の成長など需要増加が続くなか、いわゆる「2024年問題」による輸送力低下が顕在化しつつあり、物流網維持のため企業横断・官民連携で様々な対策が進められてきました。

そうした取り組みは主に「トラックドライバーの担い手確保」「物流効率の向上」を目的としています。トラックドライバーの担い手確保には賃金水準向上や労働環境改善が必要であり、それには運送事業者の収益性向上が不可欠なことから、多重下請け構造の解消に向けた法改正・制度改革が進められています。また、物流効率を高めるには1運行あたりの積載効率の向上と時間あたりの運行効率の向上が重要であるため、物流効率化法についても同様に法改正が行われました。

このように物流業界全体として課題解決に向かっていくという流れの中、物流関連事業者には商慣習の変革や業務の抜本的見直しなどが求められており、そうした動きを支える当社サービスへのニーズが高まっています。

◼️当社のこれまでの実績と今後の展望

当社は、ビジョンに「物流を持続的に発展させるプラットフォームを創る」を掲げています。多重下請け構造の解消に資する「運送手配マッチングサービス」を祖業とし、物流に係るオペレーションの効率化に資する「物流DXサービス」を展開してきました。現在は、「物流」という壮大な業界を支えるあらゆる事業者のニーズに応え、それぞれが必要とするソリューションを柔軟に提供すべく、サービスラインナップの拡充を進めています。サービス拡充に当たっては、自社開発に加えM&Aを積極的に推進しています。2024年11月にはM&A第1号案件としてトラック予約/受付システム「トラック簿」を承継、2025年12月には第2号案件である運送業務支援システム「トラッカーズマネージャー」の承継予定を発表しました。

今回調達した資金についても主にM&Aに活用し、物流業界の持続的な発展への貢献を目指します。また、業界の課題解決を最優先と位置づけ、今後も、物流を総合的に支えるべく既存ソリューション・サービスの進化を図るとともに、他社との資本・業務提携も含めたオープンな連携を強化していく方針です。

◼️ハコベル株式会社について

ハコベル株式会社は「物流の『次』を発明する」をミッションに、物流プラットフォーム事業を展開し、多重下請け構造解消に向けた「運送手配マッチングサービス」と、物流関連業務の可視化・効率化を実現する「物流DXサービス」を提供しています。

ラクスル株式会社の新規事業として2015年に事業を開始し、2022年8月にセイノーホールディングスの出資を受け、セイノーホールディングス・ラクスルのジョイントベンチャーとして会社を設立。2023年以降、複数の大手物流関連企業やVCからの出資を受け事業上の連携を強化しており、物流業界の持続的な成長への貢献を目指しています。

【企業情報】

商号：ハコベル株式会社

代表取締役社長CEO： 狭間 健志

設立：2022年8月1日

所在地：東京都中央区八丁堀2-14-1 住友不動産八重洲通ビル1・3F

事業内容：運送手配マッチングサービス、物流DXサービスを展開する物流プラットフォーム事業

URL： https://corp.hacobell.com/

サービスサイト：https://www.hacobell.com/