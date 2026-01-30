LUIDA’S　BAR(ルイーダの酒場)『ドラゴンクエストVII Reimagined』発売記念イベントのご案内

株式会社NSグループ

ドラゴンクエストとカラオケパセラのコラボレーションにより運営中の「LUIDA’S BAR(ルイーダの酒場)」におきまして、『ドラゴンクエストVII Reimagined』の発売を記念し、

2026年2月5日(木)から3月29日(日)までの間、『ドラゴンクエストVII Reimagined』発売イベントを開催いたします。

開催期間中は「過去の世界」をイメージした全9品のコラボメニューと、様々な限定ノベルティアイテムをご用意しております。

さらに、「SQUARE ENIX POP UP CAFE」では「現代の世界」をイメージしたコラボメニューをはじめ、2店舗間のスタンプラリーイベントをお楽しみいただけます。

この機会に是非、皆さまお誘い合わせの上ご来店ください。

※本イベント期間中も休まず営業いたします。

『ドラゴンクエストVII Reimagined』発売記念イベント

開催期間：2026年2月5日(木)～3月29日(日)

開催期間中、

「LUIDA’S BAR」(ルイーダの酒場)では、

主人公とともに世界中を冒険するキャラクターたちをモチーフにした色鮮やかなドリンクメニュー6品、「過去の世界」をイメージしたフードメニュー3品の合計9品のコラボメニューが登場いたします！

※1G=1円です。価格はすべて税込価格です。

※掲載画像はイメージとなり、実際の商品とは異なる場合がございます。

ご来店特典

■『ドラゴンクエストVII Reimagined』オリジナルポストカード

開催期間中、ご来店いただいたお客様おひとり様につき1枚プレゼントいたします。

※店内のご飲食利用された方に限ります。

※掲載画像はイメージとなり、実際の商品とは異なる場合がございます。

ご注文特典

■『ドラゴンクエストVII Reimagined』オリジナルコースター(全6種)

本イベントメニューのご注文1点につき1枚、ランダムでプレゼントいたします。

※掲載画像はイメージとなり、実際の商品とは異なる場合がございます。

スタンプラリー特典

■『ドラゴンクエストVII Reimagined』オリジナルクリアコースター

開催期間中、「LUIDA’S BAR(ルイーダの酒場)」と 「SQUARE ENIX POP UP CAFE」の

2店舗をご利用いただき、異なる店舗のスタンプを２つ集めたお客様には、

オリジナルクリアコースターをプレゼントいたします。ここでしか手に入らない限定ノベルティです。

2店舗を舞台に、『ドラゴンクエストVII Reimagined』の冒険を楽しんで手に入れよう！

※店内のご飲食利用された方に限ります。

※掲載画像はイメージとなり、実際の商品とは異なる場合がございます。

「ドラゴンクエストVII Reimagined」店頭販売

「LUIDA’S BAR(ルイーダの酒場)」店頭でも、『ドラゴンクエストVII Reimagined』の

パッケージ版をお買い求めいただけます。

販売価格 各8,778円(税込)

イベント期間中にご購入いただいたお客様には、「ルイーダの酒場オリジナルモンスターコースター（ホログラムVer.）」をおひとつ、お選びいただきプレゼントいたします。